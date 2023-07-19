英媒指中緬仍有軍貿關係 北京：正常往來

（德國之聲中文網）緬甸自軍政府於2021年掌權以來便動亂不斷，英媒「天空新聞」週二（7月18日）報導，中國雲南2021年開通了一條新的鐵路，可能是為與緬甸運輸貿易而建造。

據報導，這條鐵路連接大理、臨滄；山城臨滄距緬甸邊境僅數小時車程，臨滄的大型碼頭還有許多大型貨場及起重機。報導另指，這條鐵路開通之後，不僅為中國提供了通往緬甸的通道，還能讓貨物從成都通過緬甸，經海路到達新加坡。

若沒有這條途經緬甸的印度洋通道，貨物就必須繞道漫長且不安全的馬六甲海峽，因此對中國來說，這條路線不僅能增進中國在緬甸的影響力、帶來自然資源，也能在不受美國、西方影響的情況下，強化中國在東南亞地區的勢力，並為緬甸軍政府提供一線生機。

18日，天空新聞記者針對緬甸議題向中國外交部提問，對此，發言人毛寧回應，她沒有看過其報導，對於報導的信息來源亦不清楚。

毛寧稱，中方作為緬甸的友好鄰邦，始終主張緬甸各黨派都應從國家和人民長遠利益出發，透過政治對話找到問題解方、儘早恢復國家和社會穩定。她表示，國際社會的任何行動都應有助緬甸和解、避免激化矛盾，而「中國正是這樣做的」。

天空新聞記者亦提及聯合國專家5月發表的報告，內容稱中國出售武器給緬甸，且有人指責中國「不顧緬甸軍政府的可怕罪行，仍為其提供資金」。對此，毛寧稱中緬之間的軍貿是「主權國家間的正常貿易」，指控撰文的聯合國專家無端越權「抹黑」中國，中方堅決反對。

聯合國報告說了什麼？

聯合國5月的報告指出，儘管美國和歐盟最近對緬甸軍政府實施一系列制裁，但仍不斷從以中國、俄羅斯為首的外部來源輸入武器，藉以鎮壓國內的反對勢力。

聯合國人權事務高級專員安德魯斯（Tom Andrews）在報告中指出，自2021年2月緬甸政變以來，中國已向緬方輸出逾2.6億美元的武器，其中大部分來自國有企業。報告指，這些銷售大部分直接流向軍政府，亦有證據表明，部分產品已用於緬甸內戰。

安德魯斯告訴「天空新聞」，此事可能在緬甸造成更多「死亡和破壞」。他說，在軍政府的資訊封鎖下，緬甸動亂的實際情況不為外界所知，且由於中俄兩國的否決，聯合國安理會不可能對緬甸採取禁運武器等重大措施。他呼籲，國際社會應「以更重大的方式介入」緬甸的衝突，支持該國公民對抗軍政府。

據政治犯援助協會（Assistance Association for Political Prisoners）統計，自緬甸軍方於2021年2月從民選的昂山素季手中奪權、讓該國陷入長期動亂以來，已有逾3750名的平民和民主運動人士被安全部隊殺害，近2萬4000人被捕。

緬甸軍政府2021年首次掌權時，中國並未立即發表評論，此後2年對事態發展也多持觀望態度，並與反對派團體保持聯繫。然而，中國外交部長秦剛今年5月訪問緬甸時，也會見了中方原本持續迴避的緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）。

天空新聞指出，中國的鐵路貨運及一連串行為，顯示中方正在「含蓄地支持」緬甸軍政府。

本月稍早，印度戰略學者切拉尼（Brahma Chellaney）在澳大利亞戰略政策研究所（ASPI）刊物《戰略家》（The Strategist）發表評論，稱西方的制裁並未對緬甸軍方造成實質損害；這不僅讓緬甸軍政府沒有動力放鬆其政治控制、無益於緬甸的民主化，更把緬甸推向中國的懷抱，讓中國得以在緬甸這個「印度洋戰略門戶」和「重要自然資源來源國」擴大其立足點。

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