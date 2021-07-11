 英媒：拜登政府警告在港美企风险增大 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.07.2021

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时政风云

英媒：拜登政府警告在港美企风险增大

拜登政府在新疆和香港议题上频频出手，英媒报道，白宫首次向在香港运营的美国公司发出安全性警告。

Weltspiegel | Washington, USA | President Biden bekräftigt US Truppenabzug aus Afghanistan

在香港有风险！

（德国之声中文网）英国出版的《金融时报》周二（7月13日）报道，美国政府本周内将发出警告，指出在香港经营的美企面临越来越大的风险，必须提高警觉。

《金融时报》援引3名熟悉此事的人士报道，这些风险包括，中国政府有可能获取外国公司存储在香港的数据。

除此之外，其它的风险还有，中国政府会出台新的法律，惩罚那些参与制裁中国公民以及实体的外国个人和公司。报道指出，这是美国政府首次发布与香港商务有关的警告。

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中国人大常委周四表决通过《反外国制裁法》，意在以“法律武器”对欧美制裁进行反击，“以其人之道还治其人之身”。欧盟商会认为，此举将不利于吸引外国投资。

六四当天，美国领事馆大楼和欧盟办公室在窗边点了蜡烛纪念，并将照片发布到社交媒体上。中国外交部对此表示谴责：任何利用香港对大陆进行渗透或破坏活动的企图都越过了红线，是绝对不能容忍的。

一位知情人士告诉《金融时报》，美国政府内部存在分歧，一些官员担心警告会阻止美国公司继续活跃于香港这一金融重镇，但鹰派官员则占了上风，在他们看来，美国公司需要掌握风险信息。

《金融时报》报道还称，美国将在本周实施更多制裁，以回应中国对香港民主抗议活动的镇压和对新疆人权侵犯行为的指控。

周二，美国政府还更新了前总统特朗普政府去年就新疆问题发出的一项警告，新警告更为强调美国企业必须确保其供应链不涉及新疆的强迫劳动，否则将面临法律指控。

据路透社报道，周二当天，中国外交部发言人赵立坚在新闻发布会上表示，反对美国以香港为借口干涉中国内政，美方的警告是典型的的政治操纵和双重标准。赵立坚还说，外国投资者在香港的权利受到《基本法》在内的香港法律的明确保护。

（金融时报、路透社）

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