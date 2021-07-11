英媒：拜登政府警告在港美企风险增大

（德国之声中文网）英国出版的《金融时报》周二（7月13日）报道，美国政府本周内将发出警告，指出在香港经营的美企面临越来越大的风险，必须提高警觉。

《金融时报》援引3名熟悉此事的人士报道，这些风险包括，中国政府有可能获取外国公司存储在香港的数据。

除此之外，其它的风险还有，中国政府会出台新的法律，惩罚那些参与制裁中国公民以及实体的外国个人和公司。报道指出，这是美国政府首次发布与香港商务有关的警告。

一位知情人士告诉《金融时报》，美国政府内部存在分歧，一些官员担心警告会阻止美国公司继续活跃于香港这一金融重镇，但鹰派官员则占了上风，在他们看来，美国公司需要掌握风险信息。

《金融时报》报道还称，美国将在本周实施更多制裁，以回应中国对香港民主抗议活动的镇压和对新疆人权侵犯行为的指控。

周二，美国政府还更新了前总统特朗普政府去年就新疆问题发出的一项警告，新警告更为强调美国企业必须确保其供应链不涉及新疆的强迫劳动，否则将面临法律指控。

据路透社报道，周二当天，中国外交部发言人赵立坚在新闻发布会上表示，反对美国以香港为借口干涉中国内政，美方的警告是典型的的政治操纵和双重标准。赵立坚还说，外国投资者在香港的权利受到《基本法》在内的香港法律的明确保护。

（金融时报、路透社）

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