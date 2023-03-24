 英媒：情报指中国正建立劫持卫星能力 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.04.2023

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时政风云

英媒：情报指中国正建立劫持卫星能力

英国媒体《金融时报》报道指出，美国机密情报揭示了北京如何寻求对战时通信的控制。莫斯科和北京最近都在卫星干扰和其他工具方面取得了进展。

过去十年来，中国一直在努力建立起在太空的军事能力，包括卫星通信。

过去十年来，中国一直在努力建立起在太空的军事能力，包括卫星通信。

（德国之声中文网）4月21日，《金融时报》援引美国中情局（CIA）一份外泄的报告报道，中国正在建立黑客能力，使其能够「夺取」敌方卫星的控制权。

这一消息是在北京和华盛顿在贸易和地缘政治方面持续紧张的情况下披露的，外界担心中国可能会试图入侵被其视为领土一部分的台湾。

北京视干扰卫星为关键

英国《金融时报》称，此消息来源是前阵子21岁美国空军国民兵成员分享的几十份报告其中一份。这场「泄密门」是十年来最严重的情报泄露事件之一。

报告评估说，「拒绝、利用或劫持」敌方卫星的计划是中国控制信息目标的一个核心部分，北京将此视为一个关键的「战争领域」。

报告也提到，中国的网络武器将使西方的卫星在战时无法进行通信或监视。它们将模仿敌方卫星从其运营商那里收到的信号，使其在战争的关键时刻被完全接管或发生故障。

《金融时报》援引专家的话指出，这可能会破坏卫星的能力，因为它们往往以集群方式运行，相互回应并且向武器系统传达命令，或发回影像和截获的电子数据。

过去十年来，中国一直在努力建立起在太空的军事能力，包括卫星通信。

中美科技未來會不會脫節?

威胁越来越大

在中情局机密外泄的前一天，美国太空军高层警告说，美国正面临着来自俄罗斯和中国等国在地球以外的「新时代」威胁，这种威胁比干扰要危险得多。

太空军作战部长萨尔兹曼将军（General Bradley Chance Saltzman）告诉美国媒体CNBC，华盛顿的对手可以使用激光和相机干扰器来阻止卫星收集图像。他还举了俄罗斯如何在2021年底测试一枚反卫星导弹为例。

萨尔茨曼表示：「我们看到的是『可以抓住另一颗卫星』的卫星，牢牢抓住它并把它拉出运行轨道。」他说：「这些都是他们如今在轨道上展示的能力，因此这些武器的组合和它们的开发速度非常令人担忧。」

萨尔茨曼上个月告诉美国国会，中国军方已经部署了347颗卫星，包括过去六个月发射的35颗，目的是在未来的任何冲突中监测、跟踪、瞄准和攻击美国军队。

俄罗斯在乌克兰使用类似策略

《华盛顿邮报》本周报道了俄罗斯如何测试新技术，干扰乌克兰对特斯拉执行长马斯克捐赠给基辅的星链（Starlink）卫星互联网的访问。

星链一直是乌克兰部队的福音，帮助他们在战场上传递情报和进行交流。对乌克兰军方来说，卫星图像和通信发挥了不可或缺的作用，它展示了克里姆林宫的计划，捕捉俄罗斯部队的动向，还能准确地指出对基础设施的破坏。

但在全面入侵乌克兰期间，俄罗斯通过Tirada 2系统加强了对卫星的干扰，这是一个安装于卡车上、可以干扰地面卫星互联网接收的系统。

马斯克的创新公司何其多？

英国警告中国的网络「霸权」计划

英国的网络官员本周也警告：中国的目标是在网络空间实现「全球科技霸权」，并正在利用其网络能力进行情报和监视活动。

英国国家网路安全中心（NCSC）执行长主任卡梅伦（Lindy Cameron）周三在贝尔法斯特举行的政府网络安全会议上指出，中国不仅仅是「在推动与西方国家的平等，它的目标是成为全球技术霸权」。

国家网路安全中心是英国情报单位——政府通信总部 （GCHQ）的下属机构。卡梅伦提到，中国也在利用其网络能力来获取知识产权，实现其地缘政治战略目标，并开展全球间谍活动。

（路透社、金融时报）

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