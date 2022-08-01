英媒：帝国理工学院将关闭和中企合作的研究中心

《卫报》的独家报导称，由于英国政府未发出许可证，伦敦帝国理工学院将在今年年底关闭自2012年来与中国企业合作的两个研究中心。
（德国之声中文网）根据英国媒体《卫报》报导，伦敦帝国理工学院（Imperial College）将关闭由中国航空航天和国防公司赞助的两个主要研究中心。
《卫报》9月11日刊登的独家报导指出，由中英合作的中航工业结构设计制造中心（AVIC Centre for Structural Design and Manufacture）和中国民用、军用航空供应商维持着长期合作伙伴关系，该供应商至今提供了超过600万英镑的资金，以用于研究尖端航空航天材料。
另一个研究中心则是和一家中国国有航空航天和国防公司的子公司Biam共同运营的，Biam为高性能电池、喷气发动机部件和抗冲击飞机挡风玻璃项目提供了450万英镑。这两个研究中心曾称，其既定目标是推进民用航空航天技术，但批评者一再警告，这些研究也可能被用来服务于中国的军事目标。
根据《卫报》报导，在英国政府的「出口管制联合部门」 (ECJU) 拒绝了许可证申请后，帝国理工确认这两个中心将在今年年底前关闭。 「出口管制联合部门」负责监督与国际合作伙伴共享的关键研究。
《卫报》引述一位伦敦帝国学院的发言人之言：「帝国学院的研究是公开的，我们没有进行任何机密研究。所有的伙伴关系和合作都经过彻底、定期审查，与相应的政府部门密切合作，并符合我们对英国国家安全的承诺。」
今年7月，英国情报机构军情五处处长麦卡勒姆（Ken McCallum）和美国联邦调查局局长雷伊（Christopher Wray）就曾警告中国间谍活动对英国大学的威胁。如今拒绝发出许可证，凸显了英国政府对此问题的强硬态度。
外交关系智库亨利·杰克逊协会（Henry Jackson Society）的信息通讯主任阿姆斯特朗（Sam Armstrong）向《卫报》表示：「可以很肯定地说，政府认为继续发放许可证能为中国的军事发展助力，这（对英国政府来说）是一种安全威胁。」
帝国理工学院是英国一所历史悠久的研究型大学，尤其以理工、医学和商学等专业闻名。根据中国驻英国大使馆官网上的公告，中航工业集团公司与帝国理工学院于2012年3月签约联合建立研究中心，接着于同年10月举行中心揭幕仪式。当时的公告提到：「AVIC将派出研究人员以访问学者或博士生的形式参与项目研究。双方还将以AVIC中心为平台举办国际学术会议、论坛等。」
《卫报》写道，当这些中心在2012年启动时，保守党政府对这种伙伴关系充满热情，一些大学接受了中国国有企业的大量资金。但是，随着中国同西方关系不如以往和谐，再加上对香港和新疆地区人权的担忧，英国政府这几年来一直在打击涉及「两用」技术的学术合作，这些技术首先具有民用用途，但也有潜在的军事作用。
除了帝国理工学院即将关闭的两个研究中心外，在过去三年里，还有五个合作项目被悄悄终止。其中包括由中国运载火箭技术研究院（CALT）赞助给帝国理工学院和曼彻斯特大学的设施，据说其母公司提供了部署在新疆地区的无人机。
《卫报》引述皇家联合研究所（RUSI）的中国问题专家帕顿（Charles Parton）的话，他称英国一直在「梦游」，如今「终于醒过来了，现在开始了解所谓民用和军事用途之间的区别正在缩小。我们不应该帮助一个敌对国家。」他补充说：「我们应该合作，但不在任何可能有军事用途或引起人权问题的方面合作。」
（《卫报》、中国驻英大使馆官网等）
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