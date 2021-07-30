 英媒：字节跳动目标明年初赴港上市 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.08.2021

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时政风云

英媒：字节跳动目标明年初赴港上市

英国《金融时报》周日（8月8日）报道，TikTok母公司字节跳动在解决了中国监管机构的担忧后，重启其在香港上市的计划。不过，对于该报道的说法，字节跳动则予以否认。

Peking Hauptquartier ByteDance | Muttergesellschaft der Video-Sharing-App TikTok

字节跳动是当下流行的手机软件TikTok的母公司。

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《华尔街日报》周四（7月29日）引述知情人士指，由於中国监管升级，中国的叫车服务公司滴滴出行正在考虑私有化计划。不过，滴滴却是即刻否认。

中国国家网信办宣布，同其它六个监管部门进驻滴滴出行，对其进行网络安全审查。消息传出，滴滴美股一度大跌。 

“滴滴出行”被下架后，中国网络管理部门仍在频频出招，继上周末的《网络安全审查办法》之后，本周一又推出了《网络安全三年行动计划》。

过去几年里，中国出现了大量高科技巨头。这也是中国领导层倾力扶持的结果。如今，双方这段相亲相爱的蜜月期已结束。

（德国之声中文网）英国《金融时报》周日（8月8日）报道，短视频平台TikTok的中国母公司字节跳动在解决了中国监管机构的担忧后，重新启动了首次公开募股（IPO）与2022年初在香港上市的计划。

《金融时报》援引熟悉此事的人士指出，这家全球估值最高的科技新创公司正计划在今年第四季度或2022年初上市。

「我们预计字节跳动将在9月提供最终确认指引。他们现在正向中国当局提交所有相关文件，进入审查过程的阶段，」该报援引一位消息人士的话说。

然而，字节跳动的一位发言人告诉路透社，《金融时报》的报道并不准确。该发言人拒绝提供更多细节。

总部位于北京的字节跳动也曾在4月表示，它并不急于进行其IPO计划。

近几个月以来，中国监管机构加强了对科技行业的审查。《金融时报》报道称，字节跳动一直在努力解决监管机构提出的数据安全问题。

即便中国的监管机构对数据安全表示担忧，另一家中国科技公司滴滴出行还是在6月时筹集了44亿美元在纽约上市。中国国家互联网信息办公室在滴滴上市后便立即宣布对其进行调查，其主要应用程序也被下令要从中国的手机应用商店中移除。

今年二月，中国《环球时报》曾推文指字节跳动有意赴美IPO。《金融时报》周日指，据一位与该公司关係密切的人士称，字节跳动与中国的监管机构进行过会议之后，就决定不再继续筹备其纽约上市的计划。

一家企业律师事务所的高级合伙人告诉《金融时报》：「我们告诉客户，无论规模大小，只要你是一间中国公司，请专心准备在香港上市，暂时不要考虑要在美国上市。」

（路透社丶《金融时报》）

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