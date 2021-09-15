 英媒：国安法影响 香港爆教师离职潮 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.09.2021

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英媒：国安法影响 香港爆教师离职潮

在《香港国安法》通过后，香港教育界成为政府重点整治对象。除了「爱国主义」成教学重点外，最大教师工会教协也被迫解散。路透社报导，在高压环境下，许多教师选择辞职、移民出走。

China Hongkong National Security Education Day

香港教育界的整治使得爱国主义成为教学重点。对许多香港老师来说，这样的环境难以让他们继续在学校教书。

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香港最大单一行业工会「香港教育专业人员协会」最近遭北京锁定两周后宣布解散。这是《香港国安法》通过以来对香港公民社会的又一打击。

香港律师会8月24日举行选举，原本「开明派」被视为有机会翻盘争取理事会的主导权，但选前的突发状况可能令其愿望告吹。无论结果如何，这次法律界的选举在现今香港政治气候下，仍然别具意义。

香港民阵8月15日发声明宣布解散。此前，香港警务处处长萧泽颐接受《大公报》专访时表示，警方正在搜集相关证据，检控该组织过去可能涉嫌违反国安法的行为。中国媒体发文称，“民阵的覆灭，完全是咎由自取”。

（德国之声中文网）在《香港国安法》影响下，香港教育界正面对重大考验。除了在政府施压下，将近半世纪历史的香港教育专业人员协会（简称教协）于9月11日正式解散之外，香港各级学校也传出教师的离职潮。

路透社访问数名香港学校的校长，他们说今年教师的离职率约为正常的两倍。这使其中一些校长急于寻找新员工。

45岁的人文学科教师方先生向路透社表示，他已在今年7月辞职、移民英国。他说，他在辞职当天向学校说：「如果有一天，有学生在楼下喊口号，我将不得不叫警察来逮捕我自己的学生。我做不到。」

根据香港教育局数据，2019年9月至2020年6月的中学教师数量为29304人、2020年9月至2021年6月则为29602人，总数些微上升。但今年9月新学期的教师就业的数字尚未公布，无法确定有多少香港教师已在今年夏天离开、或者计划在今年下半年离开。

不过，根据教协今年5月的调查，有40%的教师表示想要离开教育部门。而创立于1964年的香港中学校长会（HKAHSS）也曾在7月时警告港府，香港教育界的「人才流失」将降低该市的教育质量。

针对「教师离职潮」一事，香港教育局向路透社表示，香港国安法并无影响教育部门或教学质量；教师离职可能是转职或其他个人因素，并没有人才流失的问题。

香港教育局在给路透社的一份声明中说：「所谓的离职教师的指控是有偏见且没有证据的。将这些个别教师的观点视为一般教育专业人员的想法，这本身就具有误导性，而且在统计学上也有偏差。」

「爱国」成教学重点

自《香港国安法》去年7月施行以来，已有上万名港人选择离开香港。香港政府统计处指出，截至今年8月，淨移出人口有约9万人。英国政府则预计未来5年内可能有高达32万香港人移民英国。

路透社报导，在众多香港移民者当中，其中一名是33岁的音乐老师Grace Kwok。她在1月移居英国。她告诉路透社，有次上课时，她告诉学生中国国歌《义勇军进行曲》作词人田汉在文化大革命时死于监狱后，有家长向校长投诉她。

「我不想教我的学生我不相信的价值观。我不希望深陷危险之中，」她说。

自2019年反送中运动以来，教育界已成为中国政府打压香港抗争青年的重点目标。在抗议活动中被捕的1万多人中，将近20%是学生。据香港教育局局长所说，约有100名学校的教师和工作人员也被逮捕。

Hongkong Schulstreiks

在2019年的香港民主抗争中，学生占了相当重要的角色。

今年2月，香港出台了新的课程指南，确保6岁儿童可以学习更多关于中国的知识，并接受关于香港国安法的教育。该法规定，任何被北京视为分裂、颠复、恐怖主义或与外国势力勾结的行为都可被判处最高终身监禁。

路透社报导，教育局目前已用一个名为「公民与社会发展科」的科目取代通识教育科目。通识教育科目原于2009年引入，旨在提高社会参与度并发展批判性思维；公民与社会发展科的重点则是爱国教育。

目前教科书中已经删除了1989年天安门事件及政府当时对抗争者进行血腥镇压的环节。2014年香港的「雨伞运动」的抗议内容与其他民主事件也遭省略。

除了教育内容整治，政府也向教协这个拥有9.5万教师的工会施压，迫使它解散。多间政府官媒将觉协称为「毒瘤」。

教师辞职引来挑战

面对教育界动盪，多名校长或学校负责人向路透社表示，教师流失率正在攀升。香港直接资助学校议主席陈狄安说，许多学校有5或6名教师辞职，有些学校更报告说有15至20名教师辞职，比往年多。

香港资助小学校长会副主席陈淑仪说，她所在的油麻地天主教小学海泓道分校有4名教师移民，她不得不在暑假期间更换总共10名教师。

另一位滙基书院东九龙分校的郑老师则说，今年夏天他不得不更换80名教师中的14名，其中有9名移民，4名转校，1名退休。他说，他以前从来没有一次更换超过3到4个教师。

他说，大多数离开的人都在学校教了15年以上，但其中一些新来的老师没有完整教师资格所需的硕士文凭，郑老师将此称为「妥协」。他认为教师移民所造成的负担还会再持续2到3年。

路透社引述前教协会长冯伟华的说法称：「（香港）教育部门会受到打击，就是因为有经验的人正成群结队地离开。」

（路透社）

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