英媒再爆中国新武器试验细节 拜登表示忧心

（德国之声中文网）英媒《金融时报》周四 (10月21日)再报道，中国军方在今年夏天进行了两次高超音速武器试验，据4位熟悉美国情报评估的人士称，第一次是在7月27日，中国军方发射了一枚火箭，使用「部分轨道轰击 」系统，首次推动具有核能力的「高超音速滑翔器」绕地球飞行。第二次，也是《金融时报》早前收到信息报道，中国在8月13日进行了第二次高超音速试验。

熟悉7月份第一次试验的3个人说，这次试验令五角大楼和美国情报部门震惊，因为中国成功地展示了一种全新的武器能力，但他们拒绝详细说明细节。一位人士说，政府的科学家正努力理解这项美国目前不具备的能力，并补充说，中国的成就似乎「违背了物理学规律」。

自《金融时报》披露这一事件以来，太空和导弹专家一直在讨论中国的试验。蒙特雷米德尔伯里国际研究学院的核武器专家刘易斯(Jeffrey Lewis)说，中国似乎已经开发了一项新的创新，但强调需要保持一定程度的怀疑态度。

白宫在20日拒绝发表评论。美国政府官员，包括国防部长奥斯汀，都拒绝证实或否认这一试验的存在，表示该试验仍属机密。中国驻华盛顿大使馆至今同样拒绝发表评论。

但美国总统拜登周三 (10月20日)在登上空军一号前往宾夕法尼亚州时，被记者问及他是否对中国的高超音速导弹感到担忧，他说：「是的。」白宫发言人莎琪 (Jen Psaki)同一天告诉记者。白宫已经通过「外交渠道」提出了对中国高超音速导弹技术的担忧。

缅因州参议员金恩 (Angus King )18日认为，「中国或俄罗斯正在开发的这些武器的影响可能是灾难性的。」

他说：「高超音速武器是战略游戏规则的改变者，具有从根本上破坏我们所知道的战略稳定的危险潜力。美国在这一发展中不能落后，或者在我们监测竞争对手的进展时允许有盲点。」

根据《金融时报》， 监督美国核力量的战略司令部司令理查德在德国接受美国军方报纸《星条旗报》采访时表示，对相关报道「不感到惊讶」，并说如果下个月出现更多报告，他也不会感到惊讶。

理查德今年加大了对中国核力量的警告力度，他告诉该报，「令人惊叹的扩张」显示中国「现在可以执行任何可能的核部署战略」。

此前，媒体披露，中国正在建造几百个发射井，以容纳洲际弹道导弹。美国国务院发言人普莱斯 (Ned Price)18日表示，拜登政府非常关注中国核力量的快速扩张，包括其 「新型运载系统」的发展。

北京否认测试高超音速导弹

英国《金融时报》近日援引5位匿名消息人士报道称，中国在今年8月测试了一枚可携带核弹头的超高音速导弹。报道还称，中国在超高音速武器发展方面的进展令美国情报部门「措手不及」。

北京方面已经否认《金融时报》的报道。中国外交部周一（18日）在例行记者会上回应称，此次试验是一次例行的航天器试验，用于验证航天器可重复使用技术。世界上有多家公司都开展了类似试验。发言人赵立坚称，航天器返回前分离的是航天器配套装置，将在陨落大气层的过程中烧毁解体，落于东海海域。

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）周一（18日）表示，华盛顿正在密切关注中国先进武器系统发展，但他拒绝直接评论有关北京测试了具有核能力的高超音速导弹的报道，只表示华盛顿将继续关注北京在军事方面的挑战。

「我们密切关注中国武器、其先进能力及系统的发展，这只会加剧该地区的紧张局势」，奥斯汀是在访问格鲁吉亚期间的新闻发布会上做出该表态的。

此前，美国和俄罗斯都测试过高超音速武器。对于「高超音速导弹」的定义通常为飞行速度超过五倍音速的导弹，这种新一代武器更难探测和拦截。

中国官媒：「别死盯中国高超音速导弹」

在《金融时报》的报道发表后，中国官媒环球网10月17日发表社评称，「别死盯中国高超音速导弹，请视野宽些吧」。文中写道，「如果《金融时报》的报道属实，那将意味着中国的核威慑体系又多了一个关键的新成员，对美国的对华战略优势心态构成新的打击」。

但文章随后表示，「这种顶级国防机密如果中国官方不主动对外公布，外界通过技术监测手段得出的判断就只能是推测性的"，表示探讨报道有多大真实性没有意义。"重要的是，随着中国经济科技实力不断增强，我们在关键军事技术领域缩小与美国的差距甚至形成可能有某些单项超过美国的能力，是不可阻挡的趋势……」

这篇社评还表示，「中国不会有在全球挑战美国军事主导地位的意愿，美国也不应有其全球军事霸权可能旁落的担心」，同时指出「中国的军事建设将会聚焦台海和南海」，「中美未来的战略平衡不能靠开展极限军备竞赛来实现，双方要重新构建一定的战略互信」。

（路透社等）

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