 英媒：中國造導彈驅逐艦 軍事擴張「指數增長」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.08.2022

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英媒：中國造導彈驅逐艦 軍事擴張「指數增長」

中國社交媒體平台上近日流傳中國船廠打造軍艦的圖片，有外媒報導，中國已開始大規模生產導彈驅逐艦，軍艦能力正呈「指數式增長」。專家指出，中國海軍的擴張軌跡與包括澳大利亞在內的其他國家相比「形成鮮明對比」。

China | Taiwan | Chinas militärische Übungen in der Formosastraße

中國解放軍南京號導彈驅逐艦。（資料畫面）

DW.COM

中国第三艘航空母舰的下水最近在中国舆论场广受瞩目，虽然003航母形成战力至少还需要2-3年，但这艘航母的使命已成为讨论热点。

中国海军5月3日宣布，辽宁舰航母编队日前在西太平洋海域进行远海实战化训练。日本自卫队本周一（5月2日）观察到包括一艘航母在内的八艘中国海军舰艇通过日本南部冲绳群岛，并在东海起降了舰载直升机。

（德國之聲中文網）英國媒體《衛報》與《泰晤士報》週三（8月24日）報導，中國海軍近來積極擴張軍事實力，傳出已經重新開始大規模生產導彈驅逐艦，且軍艦能力呈「指數式」增長。

《衛報》引述中國官媒《環球時報》週二（25日）報導指出，中國稱將在2035年前完成軍事擴張和現代化，其目標「包括發展一支藍水海軍，以配合國家的國際地位且更好地捍衛其利益」。

報導所提及「藍水海軍」，指的是將海上力量擴展到遠洋及深海地區、並具備遠征作戰能力的海軍。

英國媒體引用美國軍事媒體「海軍新聞」（Naval News）報導指出，中國社交媒體平台上近期流傳大連造船廠船塢中建造軍艦的照片。報導稱，大連造船廠2年前曾在一天內同時進行052D和055型驅逐艦下水儀式，研判圖中的5艘軍艦有可能是052D驅逐艦。

「海軍新聞」指出，052D是中國海軍最新一代導彈驅逐艦之一，以052C型為基礎進行改造，但在設計、傳感器和武器匹配方面有許多改進，這種現代化艦艇被認為能與美國「神盾驅逐艦」相當。

《泰晤士報》報導，加上位在上海江南長興造船的另一艘驅逐艦，中國目前正在生產的軍艦數量至少有6艘，且皆為更先進、能發射長途導彈的052D型驅逐艦。報導指出，中國意圖打造一支與美國相匹敵的世界級海軍。

《泰晤士報》稱，此一消息尚未獲得中國國防部證實。

China | Taiwan | Militärschiff Taiwans

新華社日前披露台灣濟陽級蘭陽艦在東部海域監控共艦的畫面。

「造艦潮」引發擔憂

澳洲國立大學國際安全和情報研究教授布拉克斯蘭德（John Blaxland）告訴《衛報》，中國的軍事擴張呈「指數式」增長，「令人深感擔憂」。他指，中國海軍正在從一支專為保護中國海岸而設計的「棕水海軍」轉變為真正的「藍水海軍」。

布拉克斯蘭德進一步稱，中國正在發展海軍，並透過軍事力量來增強其經濟實力。他認為：「它們旨在維護中國影響力以匹配其經濟成長，不僅是在南海、第一島鏈（包括台灣），乃至於擴大到印太地區。」。

華盛頓智庫「戰略和預算評估中心」（CSBA）透過最新的戰略模型預測，不到十年的時間，中國解放軍將擁有足夠的資源來打造5艘航空母艦、60多艘巡洋艦和驅逐艦，以及一支新的潛艇艦隊，並靠著強大的軍事實力主宰該地區。

智庫內部的國安專家小組利用中國約3000億美元的國防預算，來模擬中國政府會採取哪些作為。該智庫稱，「目前大家所擁有的共識，是中國將成為一個全球性的軍事威脅」，超越目前對台灣的劍拔弩張，擁有足夠的資源來擴大海上和空中能力。

布拉克斯蘭德表示，中國的海軍擴張發展軌跡與包括澳大利亞在內的其他國家相比「形成鮮明對比」。

《衛報》報導提到，澳洲政府已開始進行國防戰略檢討，將審視不斷變化的戰略環境，以及澳洲海軍迫在眉睫的實力落差。

（綜合報導）

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