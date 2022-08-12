英媒：中國造導彈驅逐艦 軍事擴張「指數增長」

（德國之聲中文網）英國媒體《衛報》與《泰晤士報》週三（8月24日）報導，中國海軍近來積極擴張軍事實力，傳出已經重新開始大規模生產導彈驅逐艦，且軍艦能力呈「指數式」增長。

《衛報》引述中國官媒《環球時報》週二（25日）報導指出，中國稱將在2035年前完成軍事擴張和現代化，其目標「包括發展一支藍水海軍，以配合國家的國際地位且更好地捍衛其利益」。

報導所提及「藍水海軍」，指的是將海上力量擴展到遠洋及深海地區、並具備遠征作戰能力的海軍。

英國媒體引用美國軍事媒體「海軍新聞」（Naval News）報導指出，中國社交媒體平台上近期流傳大連造船廠船塢中建造軍艦的照片。報導稱，大連造船廠2年前曾在一天內同時進行052D和055型驅逐艦下水儀式，研判圖中的5艘軍艦有可能是052D驅逐艦。

「海軍新聞」指出，052D是中國海軍最新一代導彈驅逐艦之一，以052C型為基礎進行改造，但在設計、傳感器和武器匹配方面有許多改進，這種現代化艦艇被認為能與美國「神盾驅逐艦」相當。

《泰晤士報》報導，加上位在上海江南長興造船的另一艘驅逐艦，中國目前正在生產的軍艦數量至少有6艘，且皆為更先進、能發射長途導彈的052D型驅逐艦。報導指出，中國意圖打造一支與美國相匹敵的世界級海軍。

《泰晤士報》稱，此一消息尚未獲得中國國防部證實。

「造艦潮」引發擔憂

澳洲國立大學國際安全和情報研究教授布拉克斯蘭德（John Blaxland）告訴《衛報》，中國的軍事擴張呈「指數式」增長，「令人深感擔憂」。他指，中國海軍正在從一支專為保護中國海岸而設計的「棕水海軍」轉變為真正的「藍水海軍」。

布拉克斯蘭德進一步稱，中國正在發展海軍，並透過軍事力量來增強其經濟實力。他認為：「它們旨在維護中國影響力以匹配其經濟成長，不僅是在南海、第一島鏈（包括台灣），乃至於擴大到印太地區。」。

華盛頓智庫「戰略和預算評估中心」（CSBA）透過最新的戰略模型預測，不到十年的時間，中國解放軍將擁有足夠的資源來打造5艘航空母艦、60多艘巡洋艦和驅逐艦，以及一支新的潛艇艦隊，並靠著強大的軍事實力主宰該地區。

智庫內部的國安專家小組利用中國約3000億美元的國防預算，來模擬中國政府會採取哪些作為。該智庫稱，「目前大家所擁有的共識，是中國將成為一個全球性的軍事威脅」，超越目前對台灣的劍拔弩張，擁有足夠的資源來擴大海上和空中能力。

布拉克斯蘭德表示，中國的海軍擴張發展軌跡與包括澳大利亞在內的其他國家相比「形成鮮明對比」。

《衛報》報導提到，澳洲政府已開始進行國防戰略檢討，將審視不斷變化的戰略環境，以及澳洲海軍迫在眉睫的實力落差。

（綜合報導）

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