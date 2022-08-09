英媒：中國軍演迫使拜登考慮擱置取消中國關稅決定

（德國之聲中文網）路透社週三（8月10日）引述消息人士報導，中國過去七天在台灣周圍舉行的大規模軍演迫使美國政府官員思考是否將取消部分對中國進口商品徵收的關稅，或可能將對北京徵收的其他關稅暫時放一邊。

報導指出，為了抑制美國幾十年來最嚴重的通膨，美國總統拜登的團隊過去幾個月來一直在考慮各種方法，來減輕美國前總統特朗普（Donald Trump）任內對中國進口商品征收的關稅。他們考量的範圍包含對可能徵收額外關稅的領域發起新的「301條款」調查，以及擴大關稅豁免清單，來幫助那些只能從中國獲得某些原料的美國公司。

不過，白宮向路透社表示，拜登目前還未針對這個議題作出決定，所有的選項都還在討論中。

路透社在報導中指出，對中國進口商品徵收的關稅使美國公司從中國進口的產品變得更昂貴，這也使消費者的產品價格更高。由於美國11月的期中選舉將至，降低居高不下的通膨成為拜登政府與民主黨的首要目標之一。

然而，中國在美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）上週出訪台灣後，在台灣周圍進行大規模軍演，這導致拜登政府官員重新審視是否要取消部分對中國進口商品徵收的關稅。拜登政府不希望做任何可能被中國視為將緊張關係升級的事，但同時也想避免任何舉動被解讀為向中國侵略性的行為低頭。一位消息人士向路透社表示：「我認為台灣已經改變了一切。」

美國白宮發言人夏爾馬（Saloni Sharma）則說：「總統在台灣海峽事件之前沒有做出決定，現在仍然沒有做出決定。沒有任何事情被擱置，所有的選擇仍然在桌面上。唯一會做出決定的人是總統，他將根據符合我們利益的事情做出決定。」

當被問及為什麼決定要花這麼長時間時，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）向彭博社電視表示，這與複雜的地緣政治局勢有關。她說：「在佩洛西議長訪問台灣之後，情況特別復雜。所以總統正在權衡他的選擇。他是非常謹慎的。他想確保我們不做任何會傷害美國勞工和美國工人的事情。」

多重因素讓取消中國進口關稅變得複雜

除了中國在台灣周圍舉行的大規模軍演外，還有其他因素使美國政府的審議工作變得複雜。兩位消息人士向路透社透露，當美國官員考慮取消部分關稅時，他們尋求中國政府的對等退讓，但此提議確遭到了拒絕。

其中一位消息人士說，美國單方面取消部分對中國進口商品的關稅的計劃已經被擱置，他說這樣做的部分原因是，中國沒有表現出採取對等行動或履行其「第一階段貿易協議」承諾的意願。

中國駐華盛頓大使館的發言人劉鵬宇向路透社表示，兩國經貿關係面臨嚴峻挑戰。他在一個電子郵件回覆中寫道：「佩洛西的出訪破壞了中美關係的政治基礎，不可避免地會對雙方的交流與合作造成重大干擾。」

路透社分析指出，2019年底中國與美國政府達成的貿易協議，要求中國在2020年和2021年採購比2017年多2000億美元的美國農產品和製成品、能源和服務，但中國並未達到這些承諾。彼得森國際經濟研究所估計，中國實際上沒有購買它所承諾的額外商品。北京將此歸咎於新冠疫情。

美國貿易代表辦公室目前正在對特朗普徵收的關稅進行4年一次的法定審查，但相關作業還需要幾個月才能完成。關於是否繼續徵收關稅的最終公眾意見應會在8月23日前提出。

以美國鋼鐵工人協會為首的工會組織敦促美國貿易代表辦公室繼續對中國商品徵收關稅，為美國工人「創造公平的競爭環境」，並減少美國對中國供應商的依賴。美國貿易代表戴琪10日在一場對美國鋼鐵工人協會做的演說中表示，中國政府支持的貿易政策對美國人的利益造成損害，壓迫到了美國勞工權益，也降低了環境標準。

她強調相關政策對美國的鋼鐵製造與就業造成了打擊，並發誓將避免重複美國在其他產業曾犯下的錯誤。她說：「我們將採取全新、全面且務實的措施來應對。多年來與中國的對話跟貿易爭端並未真的製造有意義的改革。」

消息人士向路透社表示，拜登之所以一直關注取消部分關稅的問題，其中一些原因是勞工問題，這是他的一個關鍵選區。由於中國未能購買其同意購買的產品，所以白宮拒絕就何時做出最終決定提出具體時程。

（路透社等）

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