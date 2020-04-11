英媒：中国限制发表有关病毒起源的学术报告

（德国之声中文网）《卫报》的这篇文章中所指的中国两所大学分别为复旦大学信息科学与工程学院以及中国地质大学（武汉）科学技术发展院。在这两所高校相关学院的网页上分别可以找到一份"关于加强新冠肺炎科研论文发表管理工作的通知"。

通知中指出，有关"病毒溯源相关的论文要从严从紧管理 " ，此类论文均"必须经过校学术委员会审核，重点审核论文的真实性以及是否适合发表。审核通过后，学校向科技部报告，科技部审核通过后才能发表"。另外，"其他与新冠肺炎疫情相关的论文要由所在学院学术委员会进行评议"，且在备案后才可以投稿。复旦大学网页上刊登的《通知》里还包括一条"论文发表要守住生物安全底线，涉及人类遗传资源管理的事项要严格按规定审批"。中国地质大学（武汉）科学技术发展院等网页上显示刊登的这则通知最后一次修改的时间为4月5日。复旦大学刊登的通知从网址上看为4月9日刊发。

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美国有线新闻网（CNN）也关注到这一话题。一位不愿意透露真实姓名的中国学者在接受CNN采访时表示，中国实行这样的措施会让科学研究受阻。他认为中国政府想控制舆论，把武汉肺炎源头描绘成不是来自中国。他说："我认为，他们不会接受任何客观研究，藉此调查武汉肺炎的起源。 "

香港中文大学医学院呼吸系统科讲座教授许树昌今年2月曾联同中国内地多名专家学者共同在《新英格兰医学杂志》发表有关新冠肺炎临床诊断的研究论文。他在电话接受CNN采访时表示，当时发表学术论文的过程十分简单顺畅，"没有任何限制"。他说：" 我不知道是否是因为一些研究人员在中国国内发表了一些被认为敏感的文章。 （我不确定）是否（限制的出台）是因为后来关于病毒起源的争论的出现，这让不敏感的论文也变得敏感。 "

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澳大利亚莫纳什大学中国问题学者凯大熊（Kevin Carrico）在接受《卫报》记者采访时说："他们（中国政府）正在试图把一场大规模灾难转化描述为一场政府什么都做对了的灾难，而且政府还为世界赢得了准备应对的时间。"

自从新冠病毒疫情在武汉爆发以来，包括实验室病毒泄露说、生化武器说在内的各种阴谋论甚嚣尘上。 2月18日权威医学杂志《柳叶刀》（The Lancet）发表了一封由27名国际知名的医学、公共卫生专家发起联署的公开声明。声明中称："国际间迅速、公开和透明的信息共享正在受到有关病毒起源的谣言和不实信息的威胁。 " 联署学者指出，各国科学家的多方论证显示，新冠病毒（SARS-CoV-2）的来源是野生动物。

除了民间流传的各种阴谋论，中美两国之间也互打口水战。美国总统特朗普数度在推特上以"中国病毒"来形容新冠病毒，而中国外交部发言人华春莹则是上周六在推特上发文指控美国除了没协助中国抗疫外，还将中国作为新冠疫情的代罪羔羊。 中国驻美大使崔天凯上个月在接受美国媒体采访时表示，世界应该让科学家来解释新冠病毒的起源，他重申由记者或外交官来试着揣测病毒的起源是一件杀伤力很大的事。