英媒：中国间谍渗透台湾军方 蔡英文保安也在內

（德国之声中文网）路透社周一（20日）针对中国间谍入侵台湾发布长篇调查报导，称北京已渗透台湾总统蔡英文的维安部门，且过去十年中，至少有21名上尉或以上级别的军警因间谍罪嫌被判刑，另还有9名现役或退役军人因涉嫌与中国间谍接触，正接受审判或调查。

路透社以用香港商人身份在台湾行动的中国间谍谢锡璋为例，指出谢锡璋自1997年以来，多次以香港商人身份赴台湾，但却是在秘密替北京招募间谍，透过献金、送礼等方式，成功渗透台湾军界。

根据路透社查阅的文件显示，2019年6月反间谍官员对谢锡璋案件展开调查行动，发现了更多证据。台湾目前已对谢锡璋发出逮捕令，然据一位熟悉此案的人说，谢锡璋人不在台湾。

现金、礼物收买退役军官

谢锡璋2006年赴台时，在一场饭局中与台湾海军退休军官张培凝见面，文件称张培凝是谢锡璋的代理人之一，帮助他渗透到台湾军事领导层，这是中国在现役和退役军官中建立间谍组织的长期计划的一部份。

路透社指出，谢锡璋提供台湾军官及其家人海外旅行的全额费用，提供数千美元的现金，同时赠送军官妻子丝巾和腰带等礼物等。

退休高级军官、有台湾相关经验的美军、以及现任反间谍政府官员等皆向路透社指出，这些案件显示中国已经发起了一场广泛的行动，意图破坏台湾的军事和文职领导层，腐蚀其战斗意志，提取高科技武器的机密，并了解台湾的国防规划。

此外，中国甚至渗透了保护台湾总统蔡英文的安保人员。报导称，一名退休的总统安全官员和负责保护总统的部队的现役宪兵中校，今年早些时候因向中国情报机构泄露有关蔡英文安全的敏感讯息而被定罪。

根据高等法院的裁决，这些信息包括一张手绘的特别服务中心的组织结构图，该单位负责保护总统。根据路透社查阅的法庭文件和当地媒体的报道，这两人还被指控泄露了守卫总统府和蔡英文位于台北市中心的住所的高级安保人员的姓名、职务和工作电话。

观看视频 02:04 央視連報台諜案 台灣人怕嗎?

根据台湾的法庭记录和当地官媒的报道，在过去十年中，至少有21名上尉或以上级别的在职或退休台湾官员被判定为中国的间谍活动。这21名被定罪的军官被认定犯有为中国招募间谍或向中国传递一系列敏感信息的罪行，包括台湾高级军官的联系方式和台湾在中国的代理人的详细信息。

台湾否认间谍渗透

针对台湾受到中国间谍威胁一事，中国国台办并未回应路透社的评论要求，但台湾国防部则向路透社表示，已积极实施反情搜行动，「绝对会防止中国渗透我国军队」，同时也已加强军中各单位的有关防谍的教育，并奖励军官，鼓励检举间谍等犯法行为。

台湾法务部调查局是负责间谍相关业务的官方机构，它说它对正在进行的法律案件不予评论。然而，台湾政府的其他部门则对间谍活动表示震惊。台湾的大陆事务委员会在一份声明中告诉路透社，中国「不断扩大间谍活动，是北京正在进行的『恶意政治行动』之一，破坏了『两岸关系的正常发展』。

台湾和美国的军事分析家表示，如果台海陷入冲突，台湾军队中的中国间谍可能会给中国带来优势。 「中国正在对台湾进行非常有针对性的渗透工作，」退役海军军官吕礼诗受访时指出，尽管台湾军方已积极进行反间谍的教育，但中国间谍的损害已遍及所有级别，包括高阶将领。

路透社的报导还提到，一些台湾退役军官担心，共谍案频传将使美国不愿分享先进武器或敏感情资，深怕这些秘密会被泄露给北京当局。吕礼诗说：「我们不能怪别人，我们也有责任。」

被问到华府可能失去信心的问题时，台湾国防部表示与友好国家的正常关系未受影响。美国国家安全会议（NSC）婉拒对这篇报导置评。

吕礼诗表示，北京特工经常以提供小礼物、饮料和餐点来软化他们的目标，同时也会对现任或退休军官提供的第一条秘密讯息支付丰厚的报酬，这笔钱之后会被用来要勒索他们以更低的价格提供更多的情报。

两岸的间谍行动

根据现任和退休的台湾官员的说法以及路透社查阅的官方文件，台湾在反制中国间谍的同时，也有对中国进行间谍活动，这是几十年来台北试图要了解北京意图所做的努力之一。对此，中国的官方媒体也定期宣布发现台湾的间谍网络和逮捕所谓的特工。

去年10月，中国国家电视广播公司（CCTV）报道说，一名在中国被捕的台湾学者郑宇钦已承认从事间谍活动。同月，中央电视台报道台籍人士李孟居涉嫌冒充商人进行间谍工作而遭捕，并称他是一个台湾分离主义团体的积极成员。报道说，李孟居被发现有中国军方在深圳市进行军事演习的照片和录像，以及显示他支持香港抗议活动的资料。

路透社无法联系到郑宇钦和李孟居。在被问及相关问题时，台湾陆委会说，中国当局「任意逮捕我们从事两岸交流的人」，并利用官方媒体 「编造虚构的罪行」。

中国瞄准退役老兵

在侵入台湾军队计划中，北京也利用了台湾在过去20年里在蔡英文执政的民进党和主要反对党国民党之间的政治分歧，试图拉拢与中国有渊源的台湾高级退休指挥官。

据对台湾军方有丰富经验的现任和前任美国官员称，虽然不再穿军装，但这些军官仍然对等级森严的军队保持着影响力，拥有长期的赞助和个人忠诚网络。许多年长的退役军官为国民党的支持者，对统一国家的概念怀有理想。过去几年来，有部份退休军官前往中国，参加由中国共产党主办的活动。

陆委会在一份声明中呼吁，「退休高级将领要维护国家的尊严，注意自己的言行和社会的看法」，并收紧了对退役军官前往中国的规定。台湾政府2019年修法，要求政务副首长或少将以上人员退休后，不可参与中国相关政治活动。有妨害国家尊严行为，违者最重可剥夺月退俸、领一次退者最高处新台币1000万元罚锾。

一些资深台湾退休军官告诉路透社，这些前往中国的退役军人损害了军队形象。但他们说，现在这批升迁的年轻一代军官，比较不会像以前那样容易受到「两岸统一」的呼声的影响。

（路透社）

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