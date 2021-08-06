 英媒：中国间谍企图冒充BNO港人入境英国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.08.2021

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英媒：中国间谍企图冒充BNO港人入境英国

拥有英国国民海外护照（BNO）的香港人可以通过签证计划赴英国生活，5年后申请永久居留权，再住一年后可入籍英国。英国媒体披露，该计划被中国间谍利用，企图通过申请BNO入境英国，究竟是怎么回事?

Hongkong 2019 | Protest British National (Overseas) Staatsbürgerschaft

英国官方统计，有多达540万名港人符合BNO签证申请资格，包括290万持有BNO护照的港人，和230万名亲属。（资料照片）

（德国之声中文网）英国《泰晤士报》批露，有中国间谍正通过申请英国政府为持英国国民海外护照（BNO）的香港人所提供的签证，计划入境英国。

《泰晤士报》引述政府消息人士表示，他们知道有卧底正在以逃离专制极权为由，申请BNO移民英国签证，该人士说：「对於签证申请人进行严格的背景调查，是有其原因的。BNO签证计划的审查过程，比任何其他签证计划还要严谨。」

末代港督彭定康向《泰晤士报》表示「我们面对的是一个利用情报人士的极权主义国家，若有人担忧中共会在开放的社会安插线人及窃取安全机密的人，那是完全有理由的，我们应认真看待这个问题。」

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在香港国安法通过后，不断被限缩的民主空间使得越来越多香港人决定离开家乡。伦敦市长沙迪克汗说他「张开双臂」欢迎港人，并准备90万英镑协助他们在伦敦安顿。

国安法下香港移民潮不断，旅居加拿大的港人筹组援助组织，提供就业丶住宿到心理健康的全方面支援，要为离乡背井的香港新移民铺设完善的社会安全网。

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彭定康并指出，他相信BNO签证计划是对中国实施《香港国安法》的正确回应。该法对香港人实施了严格的措施，表面上是为了防止恐怖主义，但许多人认为这是对言论自由的攻击。

英国政府今年5月表示，至今收到来自香港的居留签证申请数量已达3.4万份，远超过来自欧盟的申请件数；这些案件当中，有2万宗为主申请人个案，1.4万宗为受养人个案。

「对港警提高警惕」

彭定康对於北京对英国的影响感到担忧，他向《泰晤士报》说：「我确实担心北京通过这些华人社团对英国议会和英国产生影响。」他还说，中共习惯用一切手段对外国政府施加影响，为自己谋取利益…也许英国政府可以考虑限制BNO签证持有者，参与违反英国国家利益的政治行动。

彭定康认为，在香港发生的事情是中国政府故意和有意识地破坏《中英联合声明》）的条约。他说：「他们正破坏香港人的生活方式和法治，相信言论自由和法治的人正离开香港，我很高兴英国政府允许他们留下来。」

常协助港人移居英国丶今年65岁的Jabez Lam说，人们担心一些旅居英国的华人会向北京报告最近港人抵达的情况。自1973年以来一直居住在英国的Jabez Lam说：「对于从香港来到英国的人而言，他们不知道哪些组织是亲中共，哪些组织是中立的。」

「当我第一次与他们（赴英港人）接触时，他们大多数人都非常警惕，需要很长时间才能获得他们的信任。我认为他们大多数人都有创伤後压力症候群（PTSD），因为他们在香港遭受压迫丶迫害和镇压。即使他们在这，也会担心他们家人的安全。」

他补充说，签证计划对於接纳「参与压迫和镇压人民」的香港警察，必须特别警惕。今年2月，英国「每日电讯报」（Daily Telegraph）披露，英国当局过去一年内驱逐了3名在英国佯装新闻从业人员的中国间谍，但报导中并未透露这3间中媒机构名称。

台湾防中国渗透

台湾也对北京特务可能混在港人之中赴台感到担忧，陆委会发言人邱垂正曾向《金融时报》表示，香港的政治环境改变，现在已经被中共完全控制，因此台湾必须防止中国利用宽松的移民政策渗透的可能性。

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北京在港强推「国安法」一年，据香港民意研究所统计，21%香港人表示计划永久离开香港，意味着离港人数将超过150万。（资料照片）

台湾政府2020年7月设置台港服务交流办公室，以处理香港人道援助工作。有别於西方国家，台湾并未有完善的庇护机制，内政部早在2005年提出《难民法》草案，2016年通过初审，但至今没有进入二读程序。

反对声音主要担心会有中国渗透，而台湾宪法表明港澳与大陆地区不属「外国」，若制定《难民法》就意味着要修订对有关地区的「国籍」定义，牵一发动全身。

《外交政策》早前曾公布一项调查指出，无论党派，台湾人普遍认为，香港人大规模移居台湾可能构成安全威胁，特别是来自中国的渗透和假讯息。而台湾政府也对此感到警觉，为避免中国大陆利用香港移民渗透台湾，台湾陆委会4月底曾表示正拟定紧缩未来港人赴台定居资格，增加「长期居留」申请的把关程序。

（泰晤士报、每日邮报、金融时报）

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