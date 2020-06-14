英媒：中国科学家7年前或曾发现类似新冠病毒

（德国之声中文网）英国《星期日泰晤士报》的报道中称，2012年春夏交接之际，6名工人在云南境内一处废弃的铜矿中工作的时候，先后出现高烧、咳嗽等症状。后来他们被确诊感染上严重肺炎。



医务人员为这些感染了严重肺炎的工人进行了病毒及抗体检测后发现，他们感染上的是一种未知的冠状病毒。武汉病毒实验所派出了科学团队在云南当地采样并送往了武汉实验室。在经过研究后，2013年，科学家们发现了RaBtCoV/4991冠状病毒。



今年2月，武汉病毒研究所的冠状病毒专家石正丽发表的一份报告中描述新冠病毒（Covid-19） 和在云南发现的"RaTG13"病毒样本具有高达96.2％的相似性。 《星期日泰晤士报》的报导指出， 石正丽在报告中提到的 "RaTG13"病毒样本"几乎可以肯定" 就是在云南该处废弃矿场里所采集到的RaBtCov/4991冠状病毒。



《星期日泰晤士报》的报导中提出， RaTG13病毒或者类似的病毒有没有可能演变为新冠病毒 COVID-19，在感染了武汉病毒研究所的工作人员之后在人群中广泛传播呢？文章指出，在这个问题上专家们的看法大相径庭。例如澳大利亚病毒学家福尔摩斯（ Edward Holmes ）认为， RaTG13病毒需要50年的时间演变才能和 COVID-19百分之百地匹配。



但是也有学者认为，这类观点是基于病毒以恒定速度变化的假设。美国罗格斯大学卫克曼微生物研究协会（Waksman Institute of Microbiology)的专家埃布赖特（Richard Ebright）认为，如果病毒换了宿主且适应了新的宿主之后，那么它进化的效率可能也会变得更高。他认为，如果 RaTG13病毒在去年11月前已经感染了人类，那么这种病毒拥有足够的适应时间演变为Sars-Cov-2。



今年5月，武汉病毒研究所所长王延轶曾表示，武汉实验室没有RaTG13病毒的活样本，因此不太可能泄露出来。目前没有证据显示武汉实验室是新冠病毒爆发的起源。



《星期日泰晤士报》曾试著和武汉实验室取得联系，对方至今没有回应。