 英媒：中国暗示若佩洛西不放弃访台 可能会采取军事行动 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.07.2022

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时政风云

英媒：中国暗示若佩洛西不放弃访台 可能会采取军事行动

知情人士向《金融时报》透露，中国对美国国会众议院议长佩洛西的访台计划提出严厉警告，甚至暗示可能会采取军事行动。

USA | Nancy Pelosi will Donald Trumps Amtsenthebung einleiten

据称，中国私下对佩洛西计划访台一事提出「比往常更加强烈」的严厉警告

（德国之声中文网）英国媒体《金融时报》周六（7月23日）援引六位知情人士报导，中国私下对美国国会众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）计划访台一事提出严厉警告，如果佩洛西访问台湾，中国威胁不排除采取军事行动。知情人士认为中国此次的警告「比往常更加强烈」，甚至暗示可能会以军事行动做出回应。

知情人士向《金融时报》表示，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）和其他国家安全委员会（国安会）高级官员皆反对此行程，因为这有可能使台海两岸的紧张局势升级。报导提到，「白宫正评估中国是真的在威胁，还是在采取边缘政策，以试图迫使佩洛西放弃台湾之旅。」

美驻华大使提前返北京

文章举出另一个例子是，美国驻华大使伯恩斯（R. Nicholas Burns）本周突然缩短了在华盛顿停留的时间，提前回到北京。报导认为，部分原因是对台湾问题的担忧日益严重，也是为了准备拜登总统与中国国家主席习近平即将进行的电话会谈。

中美紧张关系愈演愈烈

美国总统拜登7月20日在马萨诸塞州参加完一场与气候相关的活动回到华盛顿时，在安德鲁斯空军基地对媒体表示："我想我在未来10天内将会与习（近平）主席通话。"美国之音报道指出，自从拜习今年3月通话以来，美中两国之间的紧张关系，特别是在台湾问题上的尖锐对立不仅没有缓解，反而有愈演愈烈之势。与此同时，拜登政府也正在酝酿降低部分中国输美商品额外的关税，以便减缓让美国消费者怨声载道的通胀压力。

美国国安会和国务院拒绝对《金融时报》的报导发表评论，国安会战略沟通协调员柯比（John Kirby）周五说，该团队提供了「背景、事实和地缘政治相关信息」，交由议长自己做出决定。

中国外交部尚未对此消息表态，中国认为台湾属于中国领土，而美国政府在政治上支持台湾的行为，被北京视为一种挑衅。北京曾指责拜登政府，称他上任以来采取的行动正在掏空美国一直以来奉行的「一个中国 」政策。

《金融时报》本周稍早报导佩洛西计划在8月率代表团访问台湾。现年82岁的佩洛西是民主党资深政治家，她在2007至2011年以及2019年至今担任美国众议院议长。

中国外交部发言人赵立坚在7月19日的例行记者会上针对佩洛西计划访台的报导表示，中方要求「美方不得安排佩洛西众议长访台，停止美台官方往来，停止制造台海局势紧张因素，以实际行动履行美方不支持『台独』的承诺」。

拜登：军方认为不是个好主意

据美联社报导，美军本周向佩洛西解释了如果她前往台北可能发生的情况。在那次简报之后，拜登告诉记者，「军方认为现在让佩洛西继续行动不是一个好主意」。但美国官员说，军方只是概述了这种访问的各种风险。

在隔天的新闻发布会上，佩洛西说拜登没有对这次旅行提出任何担忧，她也以安全为由拒评访台计划。然而，她补充：「我想总统说的是，也许军方担心我们的飞机会被中国击落或有其他类似的状况，我听说过这个传闻，但我没有从总统那里听到。」

早在今年4月，佩洛西就曾计划访台，在当时引起北京极度不满、称之为「恶意挑衅」。但佩洛西随后感染了新冠，访台计划取消。此前她曾多次对台湾表示支持。在2020年3月美国众议院通过台北法案后，她特别发声明，表示「美国与台湾站在一起」，该法案将维护和促进台湾在国际舞台的地位。

（金融时报、路透社等）

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