英媒:中国拟撤换林郑月娥 中国外交部：政治谣言

虽然香港特首林郑月娥在最新的施政报告中表示要解决长年累月的房屋难题，不过仍有超过七成民意要求她下台。过去表示从无辞意的她，现在传出可能遭到北京撤换。
(德国之声中文网) 据英国《金融时报》，北京正在打算撤换林郑月娥，並由「临时｣特首完成林郑原本2022的任期。
不过消息人士告诉《金融时报》，中国官员希望先稳定香港局势，再决定香港特首撤换事宜，以避免被认为北京向暴力抗争妥协。
一旦中国国家主席习近平做出这个决定，「临时｣特首将2019年3月上任。报导还指出，主要可能的继任者包括香港金融管理局前局长陈德霖，或是前香港财政司司长和政务司司长唐英年。
香港抗争进入第5个月，除了5大诉求之外，要求行政长官下台的呼声在抗议潮中也不绝于耳。
根据路透社9月取得的录音，香港特首林郑月娥在与商界人士谈话时表示，她目前别无选择。她说:「既已深切道歉，如果我能选择，第一件事就是辞职。」此番谈话引发外界猜测，北京不让林郑辞职。不过林郑在翌日记者会斩钉截铁地表示，不曾向中央提出辞职，也从来没有考虑过下台。
据路透社报道，中国外交部发言人华春莹在北京的例行新闻发布会上称，《金融时报》的相关报道是“别有用心的政治谣言”。
夏立民/罗法 (综合报导)