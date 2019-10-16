英媒:中国拟撤换林郑月娥 中国外交部：政治谣言

(德国之声中文网) 据英国《金融时报》，北京正在打算撤换林郑月娥，並由「临时｣特首完成林郑原本2022的任期。

不过消息人士告诉《金融时报》，中国官员希望先稳定香港局势，再决定香港特首撤换事宜，以避免被认为北京向暴力抗争妥协。

一旦中国国家主席习近平做出这个决定，「临时｣特首将2019年3月上任。报导还指出，主要可能的继任者包括香港金融管理局前局长陈德霖，或是前香港财政司司长和政务司司长唐英年。

香港抗争进入第5个月，除了5大诉求之外，要求行政长官下台的呼声在抗议潮中也不绝于耳。

根据路透社9月取得的录音，香港特首林郑月娥在与商界人士谈话时表示，她目前别无选择。她说:「既已深切道歉，如果我能选择，第一件事就是辞职。」此番谈话引发外界猜测，北京不让林郑辞职。不过林郑在翌日记者会斩钉截铁地表示，不曾向中央提出辞职，也从来没有考虑过下台。

据路透社报道，中国外交部发言人华春莹在北京的例行新闻发布会上称，《金融时报》的相关报道是“别有用心的政治谣言”。

夏立民/罗法 (综合报导)