英媒：中国恐爆西方企业高管出走潮

（德国之声中文网）英国《金融时报》报道，美国在中国最大商业游说团体的负责人警告，随着中国国家主席习近平持续加强防疫管制，西方企业高管恐爆发出走潮，离开中国这个全球最大的消费者市场。

在中国严格的防控政策下，当局已实施超过18个月的严格边境管制，入境者需进行为期三周的隔离，而政府也减少对商务人士及其家属核发签证。

在全球其他国家重新开放之际，中国尚未提出结束防疫管制的策略。美国商业领袖警告北京，这恐怕会导致外国人士加速离开中国，在这之中恐怕包含了上海美国商会会长季恺文（Ker Gibbs）及北京中国美国商会总裁毕艾伦（Alan Beebe）。

季恺文向金融时报表示：「由于中国人民的勤劳和创业精神，中国发展得很快，（但）对外界的开放确实也扮演了重要角色。」季恺文是中国商界的资深人士，而他将比原先计划更早卸下他的职务。

最近一份针对338家中国上海美国商会会员公司的调查显示，超过70%的公司在吸引和留住外国人才方面遇到困难，其中「与新冠肺炎有关的旅行限制」是首要问题。

「自疫情开始以来，让企业高管及他们的家人进出中国始终很困难，」季恺文说。

除了旅行检疫政策外，外国人几十年来享受的税收优惠待遇遭到取消，以及中国城市生活成本的上升，这些都被认为是促使外国人离开中国的主要推力之一。

季恺文也指出，除了在中国的外国人减少之外，「外国学生全面性减少」也打击了美中两国人民间的交流，而他认为这是过去几十年来美中外交的一大重要支柱。

旅行限制恐延至2022年底

对旅行限制可能延长至2022年底的担忧，也加深了许多人的不确定性。

明年2月的北京冬奥会将不允许外国观众参加。而许多商界人士现在预计，中国将优先考虑严密的防疫安全以及边界管控，来迎接明年年底重要的第二十届全国代表大会（二十大）。届时习近平将历史性地进入他的第三任期。

咨询公司Gavekal的中国分析师崔尔南（音译，Ernan Cui）说：「鉴于目前疫情遏制政策的成功和民众对限制国际旅行的支持，中国极可能将继续其对疫情的零容忍战略以及对国际旅行的严格检疫要求，并至少再执行一年。」

作为国际商业都市，香港也受到了严格疫情管控的影响。《金融时报》报道，企业正在努力留住香港的外国工人。与2020年相比，今年将香港作为其区域总部的美国公司数量下降了10%，创下18年来的新低。

与此同时，设在四川成都的中国西南地区美国商会近几个月来也被迫暂停业务。中国官员在8月引用了一项规定，即希望每个国家在中国只保留一个注册商会，作为关闭的理由。

美国国务院以此事件为例，表示中国「不透明、任意监管的情况」，将导致投资环境对外国企业越来越不利。

（金融时报）

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