英媒：中企疑与解放军分享数百万妇女基因资料

(德国之声中文网) 路透社周三 (7月7日)在审查公开文件後披露，全球有数百万孕妇使用一项由中国华大基因公司与中国解放军合作研发的产前测试，而华大基因公司却涉嫌利用产前测试收集基因数据。美国将华大基因公司收集和分析人类基因数据的行为视为国家安全威胁。

华大是中国最大的基因组学公司，该公司於2013年开始向国外销售一款名为NIFTY的产前测试。该测试是世界上最畅销的无创产前检测（NIPT）之一，对孕妇的血样进行筛查，以检测发育中的胎儿是否有唐氏综合症等异常现象。

华大基因表示，到目前为止，全球已有超过800万名妇女使用了华大基因的产前测试，这个测试至少在全球52个国家销售，包括英国丶欧洲丶加拿大丶澳大利亚丶泰国和印度，但不包括美国。

华大基因公司向路透社证实，该公司使用送往其香港实验室的剩余血样和测试的基因数据进行人口研究。路透社发现，包括欧洲和亚洲妇女在内的500多名使用该测试的妇女的基因数据也被储存在位于深圳的中国国家基因库中，该库是由中国政府资助，华大基因来管理。

路透社没有发现任何证据表明华大基因违反了隐私协议或法规。该公司说它们获得了当事人签名同意，并在5年后销毁了海外样本和数据。

华大基因说：「在整个测试或研究过程的任何阶段，华大基因都没有接触到任何可识别的个人数据。」

然而，该测试的隐私政策说，当收集的数据与中国的「国家安全或国防安全直接相关」时，数据可以共享。华大基因强调，从未被要求以国家安全或国防目的向中国当局提供NIFTY测试的相关数据，华大也声称没有提供相关数据。

华大基因与军方合作惹议

美国国家反间谍和安全中心此前曾对中国公司收集健康数据提出警告，该中心在回应路透社的调查结果时说，在国外进行NIFTY测试的妇女应该对允许与中国安全机构共享数据的隐私政策感到担忧。

该中心说：「中国生物技术公司销售的无创产前检测试剂盒具有重要的医疗功能，但也可以为中华人民共和国和中国生物技术公司提供另一种机制，也就是收集来自全球的遗传和基因组数据。」

中国外交部表示，路透社的调查结果反映了美国机构的「无端指责和污蔑」。 其他销售此类产前测试的公司也会重新使用数据进行研究。

但科学家和伦理学家认为，没有一家公司的经营规模能与华大基因相比，这些公司也没有像华大基因一样与政府或军方联系的记录。

路透社对100多份公开文件的审查显示，华大基因于2010年开始与中国军队医院合作研究胎儿的基因组，并与解放军研究人员发表了十几项联合研究，以试验和改进其产前测试。

2011年，北京的解放军总医院和重庆的第三军医大学对华大基因的NIFTY测试进行了临床试验。2019年和2020年发表的论文显示，他们与华大基因的研究人员合作，扩大了该测试筛查的基因异常情况。在一个例子中，解放军总医院与华大基因合作进行了中国第一个筛查矮小症的产前试验，华大基因后来将这项测试推向市场。

用户担忧华大测试用途

另外，2018年发表的一项华大基因研究使用一台军用超级计算机重新分析了NIFTY的数据，并绘制了中国妇女的病毒流行情况，寻找她们身上的精神疾病指标，并将藏族和维吾尔族少数民族单列出来，寻找他们的基因与这些特征之间的关联。

根据路透社审查的华大基因的计算机代码，除了关于胎儿和母亲的遗传信息外，测试过程还采集了个人信息，如使用者的国家丶体重丶身高和病史，但使用者的名字没有被收集。

路透社采访了一位在2020年参加测试的女性，她是波兰的一名32岁的办公室管理员。她说，如果她知道她的数据可能与中国政府共享，或者了解华大基因的二次研究的程度，她会选择不同品牌的测试产品。她说：「我想知道我和我孩子的基因组等敏感数据到底是被如何运用了。」

(路透社)

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