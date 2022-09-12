 英女王国葬 俄罗斯未获邀出席 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.09.2022

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时政风云

英女王国葬 俄罗斯未获邀出席

英国女王伊丽莎白二世的国葬将于9月19日在伦敦举行，预计将有数百名世界各国领导人及王室成员参加。这也将是几十年来最大规模的高端外交场合。莫斯科方面未获邀出席，俄罗斯外交部对此进行了强烈抨击。

停放在西敏寺的女王棺梓

停放在西敏寺的女王棺梓

 （德国之声中文网）国葬将在伦敦的西敏寺（英国国会大厦）举行。由于该处"仅有"容纳约2000人的空间，因此只有各国高层领导人以及少数其他客人获邀出席。北京方面也受到了邀请，中国外交部称正在"积极考虑派高级别代表团出席英女王国葬"；香港《南华早报》引述消息人士称，中国副主席王岐山可能代表习近平出席。美国总统拜登则将亲自到场。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃

但是，英国方面并没有向俄罗斯发出邀请。俄乌战争爆发以来，英国是抨击莫斯科力度最大的国家之一。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃(Maria Zakharova)就此发表声明称，英国此举是"企图利用牵动全球亿万人心的女王辞世对我国报以宿怨，极其邪恶。"她还说，不邀请俄罗斯参加国葬是"对伊丽莎白二世的记忆的特别亵渎，极不道德。"扎哈罗娃结合二战期间尚为公主的伊丽莎白二世曾经参军成为汽车修理兵的历史指出，当年英国军队"对抗纳粹德国及其乌克兰同伙班杰拉(Stepan Bandera)等人"，但是如今"英国精英却站在他们那一边"。

俄罗斯借机指责英国帮助“乌克兰纳粹 

扎哈罗娃的这番表述，明显是在切合普京的"对乌克兰纳粹分子发动特别军事行动"之立场。乌克兰民族主义者一直将班杰拉奉为民族英雄，但是其领导的军事组织曾经在二战期间与纳粹德国合作，因此在战后被波兰、苏联/俄罗斯、以色列等国视为纳粹分子。即将卸任的乌克兰驻德国大使梅利尼克近年来也多次发表推崇班杰拉的言论，引发巨大争议

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尽管印度和巴基斯坦都有过被英国殖民统治的苦涩历史，但由于伊丽莎白二世在位七十年间一直奉行"不干预政策"，因而这位英国女王在南亚次大陆仍深得尊重和爱戴。

俄罗斯外交部还表示，尽管受到冷落，俄方依然向英国民众致以哀悼，"无论如何，莫斯科都会持续向所有为战争胜利做出贡献的老一辈人致敬。"

不过，在英国通知俄罗斯不邀请出席葬礼之前，俄罗斯总统普京已经表示不会出席葬礼。目前他以及众多俄罗斯高官都受到西方国家旅行禁令的影响，无法入境英国。

法新社援引英国消息人士称，除了俄罗斯，其他未获邀请出席英女王国葬的少数国家还包括白俄罗斯、缅甸、朝鲜。

9月14日，新任国王查尔斯三世携众王子王孙为伊丽莎白二世守灵

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除了中国、美国外，已经确认将赶赴伦敦出席葬礼的各国高官政要还包括：法国总统马克龙、土耳其总统埃尔多安、巴西总统博索纳罗、欧盟委员会主席冯德莱恩、欧洲理事会主席米歇尔、意大利总统马塔雷拉、德国总统施泰因迈尔、以色列总统赫尔佐格、韩国总统尹锡悦、爱尔兰总理马丁、加拿大总理特鲁多、澳大利亚总理阿尔巴尼斯、新西兰总理阿德恩、南非总统拉马福萨、孟加拉国总理哈西那、斯里兰卡总统维克勒马辛格以及日本天皇夫妇、荷兰国王夫妇、比利时国王、挪威国王、摩纳哥亲王等人。

(法新社、塔斯社等)

英国向女王告别的队伍有多长？

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