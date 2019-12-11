英大选出口民调出炉 保守党续享国会多数优势

(德国之声中文网) 对上任以来一直面临混乱局面的英国首相约翰逊 (Boris Johnson) 来说，周四的胜选结果对他的领导注入强心针。这也代表约翰逊将如期启动脱欧机制。选举结果也有力说服英国选民，为了达成脱欧，花费大量心力开启冗长的谈判是值得的。

同时，保守党胜选的结果也让在2016年投票选择让英国留在欧盟的数百名选民失望。

这次的胜选结果也是继1987年以来，保守党赢得最多席次的一场选举。目前的出口民调结果显示，保守党可望赢得368个席次，这也保证他们在650席次的国会中可轻易取得多数优势。 首相约翰逊透过电邮向支持者表示：「我希望你们今晚都能庆祝选举结果。 明天我们将重返岗位工作。 」

如果出口民调准确的话，约翰逊将可以尽快请国会批准他与欧盟达成共识的脱欧协议，并确保英国在2020年1月31日启动脱欧机制。 然而，在英国加入欧盟将届满50周年之际，约翰逊也面临挑战，需要建立新的经贸关系，以确保英国继续扮演全球贸易中心。

另一方面，出口民调显示最大反对党工党可望拿下191席次，而这也是该党自1935年来最差的选举结果。 此外，苏格兰国家党与自由民主党则预计会各自取得55与13个席次。 官方结果预计在6个小时后出炉。

英国过去五次的全国选举中，只有2015年的出口民调预测错误。 当年出口民调预期国会将没有一个多数党，但最终保守党靠着多赢得14个席次顺利保住国会多数优势。 在这次选举中，工党在竞选过程中主打进行第二次脱欧公投，而其他政策则让该党被视为可能成为英国史上最激进的社会主义政府。

工党首席财政发言人麦祖恩 (John McDonnell) 表示这次选举的主要话题都围绕着脱欧议题，而该议题自2016年也让英国陷入分裂局面。 他说：「我想虽然我们希望不同议题都能在这场选举的讨论中，获得一定程度的注意，但出口民调明显显示这是场脱欧选举。 」

脱欧尚未结束

虽然选举结果能让约翰逊成功启动脱欧机制，但他也必须扛起在未来11个月内与欧盟重谈贸易协议的责任。 该场谈判的结果将对英国价值2.7兆美元的经济产生深远影响。 按照目前的脱欧草案来看，英国在2020年1月31日启动脱欧后，将进入一段转型期，而英国政府必须在这段期间内与其他27个欧盟成员国商讨出一个新的合作模式。

这段转型期可长达3年，但保守党在竞选过程中保证他们会在2020年底前结束这段转型期。 保守党在选举中取得的多数优势将让约翰逊得到一定程度上的政治保障，让他可以将与欧盟进行的贸易谈判时程延长到2020年以后。

虽然脱欧议题主宰了这场选举，但整个漫长的脱欧过程也使英国选民出现疲态，并让英国两大党支持者的忠诚度开始下降。 法国的欧盟事务部长蒙特查林 (Amelie de Montchalin) 表示如果出口民调结果准确的话，欧盟将能清楚预期英国脱欧未来的发展局势。 她在布鲁塞尔接受媒体采访时表示：「对脱欧来说，最重要的不是英国脱离欧盟，而是英国与欧盟接下来能建立什么样的关系。 」

杨威廉/罗法 (路透社、法新社)