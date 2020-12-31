英大状受聘检控黎智英挨批 港律政司阵前换将

（德国之声中文网）香港律政司早前委聘着名英国御用大律师David Perry来港，担任壹传媒集团创办人黎智英等人非法集结案的主控官。律政司在1月20日发表声明，表示已经转聘另一名律师代替David Perry，但没有透露新任控方律师身份。

声明指出，来自英国社会的压力和批评针对David Perry参与的官司工作，当中部分片面的批评把此案与国安法混为一谈。律政司引述David Perry称，「对有关理力及豁免强制检疫的安排表示关注」，并说即使没有他，审讯也应该如期进行。

黎智英案件受到外界高度关注

八名资深民主派人士，包括黎智英、民主党创党主席李柱铭、支联会主席李卓人等，被控2019年8月18日参与维园「流水式集会」，涉嫌组织及参与未经批准集结。案件将于2月中开审，律政司上周向高等法院申请聘用David Perry率领检控团队，辩方则表示反对。最终法官批准申请，理由是此案对集会自由权利有显着影响，预计会触及其他普通法国家和欧洲人权法院的案例，David Perry作为这方面的专家会有利审讯。

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香港作为实行普通法制的地区，一向有聘请其他普通法国家司法人员办案的做法。David Perry过去亦曾经获律政司委聘，到香港担任多宗瞩目案件的主控官，包括前行政长官曾荫权被控公职人员行为失当案、前政务司司长许仕仁受贿案等。不过这次消息一出，引起英国政界和社会强烈反弹。

英政坛猛烈抨击

英国外相蓝韬文（Dominic Raab）1月17日接受英国天空电视台访问时表示，David Perry接办这宗案件令人觉得是唯利是图。他称不明白，任何有良心而且出身自英国世界级法律专业的人，为何能接下此案。蓝韬文在访问中形容此案针对民主运动人士，侵害香港人的自由，本身是律师的他说：「对北京而言，这是一次重要的公关诡计。毫无疑问根据大律师的道德守则，这种案子是可以拒绝的。我相信人们看在眼里，都会把接办此案视作颇为唯利是图之举。」

前英国外相聂伟敬（Malcolm Rifkind）也在英国每日电讯报（The Telegraph）撰文批评David Perry接受聘任的决定。他质疑此案显然属于政治检控，而法律界遵循的「不得拒聘原则」不适用于海外案件，认为David Perry有权因良知拒绝受聘。聂伟敬批评，如果这位资深大律师因为以往曾经代理香港官司，而认为这次受聘同样合理，那就「展露出高度的天真和不敏感」。

香港律政司司长郑若骅1月20日回应说：「一名如此鼎鼎大名的英国御用大律师来港处理一宗案件，竟然在英国引起如此多不公平及偏颇的攻击和意见。这一点我们一点都不低估，而是惊讶。」她呼吁外界不要低估外国给予香港的压力，必须尽最大能力抵抗。她说，基于公众利益和审讯日期临近，所以另聘律师以求尽快审理案件。

香港律政司在声明中强调，基于回避待决案件的原则，仕何人都不应评论已经进入司法程序的案件或作出毫无根据的揣测。当局重申，必定会强烈反驳所有意图损害和抵譭香港独立刑事司法制度的不公与失实的指控。

国安法生效后的香港 前香港众志成员周庭被捕 8月10日，继黎智英等人被捕后，23岁的前香港众志的成员周庭，也在住所遭十多名港警逮捕，指她涉嫌「勾结外国或境外势力危害国家安全罪」。周庭粉丝专页指，她在过去一个月屡遭不明人士跟踪，有人在其居所外安装红外线镜头，至她被捕后才被拆除。周庭在《港区国安法》通过后已随即宣布退出香港众志，表明无法再参与国际连结工作。她被捕的消息让外界质疑国安法有追溯期。

国安法生效后的香港 壹传媒创办人黎智英被捕 8月10日，香港警方进入黎智英寓所，以涉嫌违反国安法「勾结外国势力」为由将其拘捕，也到西贡拘捕其次子黎耀恩，部份壹传媒高层也被捕。数以百计警员随后进入苹果日报总部搜查9小时，曾超越法庭手令范围翻阅记者桌上的文件，又阻止部分中外媒体在大楼外采访。

国安法生效后的香港 美国制裁11名中港官员 8月7日，美国财政部宣布制裁11名中港官员，包括香港特首林郑月娥、中联办主人骆惠宁、港澳办主任夏宝龙、港澳办副主任张晓明等。遭制裁人士和其亲属未来将被禁止移民或入境美国。林郑幼子林约希正攻读哈佛大学数学博士，有报导指他已离开美国。

国安法生效后的香港 港府通緝6名海外人士 7月31日，香港警方通緝6名流亡海外人士，羅冠聰、陳家駒、鄭文傑、黃台仰「涉嫌煽動分裂國家」，劉康、朱牧民「涉嫌勾結外國或境外勢力危害國安」。其中，朱牧民具有美国身份，成为第一名因国安法被通缉的外籍人士。

国安法生效后的香港 12名民主派人士被DQ 7月30日，黄之锋、杨岳桥等12名民主派立法会选举参选人被取消资格(DQ)。港府认为他们不会真心拥护《基本法》，因此决定提名无效。隔天，港府以疫情为由，宣布引用《紧急法》押后立法会选举一年至2021年9月5日举行。

国安法生效后的香港 五眼联盟全部暂停对港引渡协议 继英国、澳洲、加拿大与美国之后，新西兰于7月28日宣布暂停与香港之间的引渡协议，相当于「五眼联盟」全数成员都暂停与香港签订的引渡协议。中国对这些国家「单方面宣布暂停」的做法表示坚决反对，同时宣布暂停香港与上述国家的引渡协定。

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国安法生效后的香港 与记者的「安全距离」 驻港国安公署开幕当天，大批传媒到场追访，却被挡在水马外面，周围警员重兵驻守。当局在酒店外围设采访区，但距离酒店正门约100米之遥，记者只能够隔着重重水马窥探里面情况，难以拍摄开幕过程，也听不到嘉宾致辞内容。 为了这样的安排，警方封锁酒店附近一带街道，大量巴士被逼改道，附近居民还因此需要区议员协助找路。

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