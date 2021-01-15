英外长呼吁中国允许联合国探访新疆

(德国之声中文网) 英国政府17日呼吁中国允许联合国人权理事会进入新疆勘查。英国外长拉布(Dominic Raab)在接受英国广播公司(BBC)采访时，说英国不应该与侵犯人权的国家进行自由贸易，但是他认为英国议员提出的相关法案是有瑕疵的。

上周，拉布宣布会执行新法律，试图针对涉及使用新疆强迫劳工制造的商品实施进口限制。英国有些议员想要更进一步在上议院通过一项法律提案，在法院判定某个国家犯下「种族屠杀」行为时，透过该法赋予法院权力停止执行与该国签订的自由贸易协定。

然而，拉布并不支持英国国会的做法。他在接受BBC采访时说: 「这设定的门槛不可置信的高。」他说: 「我的意思是，事实上，即便没有达到种族屠杀的程度，我们也不应该与侵犯人权的国家洽签自由贸易协定。」

他说，因为英国法院没有资源调查种族屠杀指控，这会导致国会提案有问题。他说: 「我觉得还有第二个问题，是关于我们对于新疆正在发生的事情知道多少。另一个问题是，英国是否该与任何涉及侵犯人权的国家从事自由贸易谈判。」他认为，英国不应该把与自由贸易谈判对象的政治问题指派给法院解决，而是应该要要求政府处理，「而我们也全然接受。」

拉布告诉英国媒体Sky News，他完全支持国会提案的「精神」，他也呼吁中国提高新疆相关议题的透明度。专家称新疆有上百万人被长年拘禁在再教育营当中。拉布认为，既然中国认为西方国家对新疆维吾尔人权问题的指控都是谎言，而且英国是带头的国家，那么最简单厘清争议的方法便是「允许联合国人权委员进入新疆地区到访、进入并且视察这些地区」。

英国首相约翰逊(Boris Johnson)对此有不同看法。上周，他告诉立法者需要保持警觉，特别要注意国家基础设施和网络空间数据所遭遇的安全威胁，但强调双边关系可以继续保持。 他说：「我们有可能建立一种富有成效的关系，而开诚布公、指出侵犯人权的行为不应该阻止达成这件事。」

中国在上周英国宣布实施进口限制之后，呼吁英国停止干涉他国事务。

张慈/杨威廉 (法新社、路透社)

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