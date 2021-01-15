 英外长呼吁中国允许联合国探访新疆 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.01.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

英外长呼吁中国允许联合国探访新疆

英国立法机关正致力于推动一项法案，欲赋予法院权力停止与涉嫌「种族屠杀」的国家执行自由贸易协定。外长拉布虽认同这种精神，却认为效果不见得好。

UK Dominic Raab

英国外长拉布认为，厘清人权争议的方法是让中国开放联合国专家进入新疆考察

DW.COM

国际人权组织记录了越来越多中国强迫新疆维族人劳动的证据，有关强迫绝育、酷刑、监禁和打压维族文化的报导也越来越多。对此，部份国家已展开实际行动。

据《卫报》等媒体报道，英国即将出台法案禁止进口具有强迫劳工嫌疑的新疆产品。这很有可能进一步激化本已紧张的中英关系。

人权观察组织发表年度报告，其中有关中国的内容批评在香港实施国安法，在新疆消灭少数民族的身份认同以及持续迫害维权人士。

(德国之声中文网) 英国政府17日呼吁中国允许联合国人权理事会进入新疆勘查。英国外长拉布(Dominic Raab)在接受英国广播公司(BBC)采访时，说英国不应该与侵犯人权的国家进行自由贸易，但是他认为英国议员提出的相关法案是有瑕疵的。

上周，拉布宣布会执行新法律，试图针对涉及使用新疆强迫劳工制造的商品实施进口限制。英国有些议员想要更进一步在上议院通过一项法律提案，在法院判定某个国家犯下「种族屠杀」行为时，透过该法赋予法院权力停止执行与该国签订的自由贸易协定。

然而，拉布并不支持英国国会的做法。他在接受BBC采访时说: 「这设定的门槛不可置信的高。」他说: 「我的意思是，事实上，即便没有达到种族屠杀的程度，我们也不应该与侵犯人权的国家洽签自由贸易协定。」

他说，因为英国法院没有资源调查种族屠杀指控，这会导致国会提案有问题。他说: 「我觉得还有第二个问题，是关于我们对于新疆正在发生的事情知道多少。另一个问题是，英国是否该与任何涉及侵犯人权的国家从事自由贸易谈判。」他认为，英国不应该把与自由贸易谈判对象的政治问题指派给法院解决，而是应该要要求政府处理，「而我们也全然接受。」

拉布告诉英国媒体Sky News，他完全支持国会提案的「精神」，他也呼吁中国提高新疆相关议题的透明度。专家称新疆有上百万人被长年拘禁在再教育营当中。拉布认为，既然中国认为西方国家对新疆维吾尔人权问题的指控都是谎言，而且英国是带头的国家，那么最简单厘清争议的方法便是「允许联合国人权委员进入新疆地区到访、进入并且视察这些地区」。

英国首相约翰逊(Boris Johnson)对此有不同看法。上周，他告诉立法者需要保持警觉，特别要注意国家基础设施和网络空间数据所遭遇的安全威胁，但强调双边关系可以继续保持。 他说：「我们有可能建立一种富有成效的关系，而开诚布公、指出侵犯人权的行为不应该阻止达成这件事。」

中国在上周英国宣布实施进口限制之后，呼吁英国停止干涉他国事务。

张慈/杨威廉 (法新社、路透社)

观看视频 03:44

“再教育营”里的一年噩梦

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Hongkong 71. Nationalfeiertag der Volksrepublik China

美国国会报告：香港一国两制已被摧毁 15.01.2021

美国国会及行政当局中国委员会认为香港的“一国两制”框架已被摧毁，建议华府为受迫害人士提供庇护。报告还要求政府确认新疆是否存在“种族灭绝”。

Symbolbild I uigurische Frauen

中国使馆推文被删 新疆政府为其人口政策辩护 11.01.2021

中国驻美国大使馆官方推特账号发布的维吾尔女性不再是“生育机器”的推文被推特删除。推特指责该文违反企业规定。新疆政府周一为其人口政策辩护。

Türkei Protest vor der Botschaft Chinas in Istanbul | Solidarität mit Uiguren

中国核准引渡条约 土耳其维吾尔人忧被遣返 14.01.2021

目前有超过5万维吾尔人身在土耳其，不少是为了逃避中国政府迫害而逃离新疆。中国上月核准与土耳其的引渡条约，恐危害大批维族人的安全，德国之声采访了一些维吾尔人，了解他们的看法。

广告

媒体看中国

Taiwan Taipei Chinesische und Taiwanesische Flagge

墙外文摘：美国正推行“两个中国”政策？

有评论认为，蓬佩奥以“自由中国”称台湾，并说这是遵行美国的一个中国政策，这不但是美国版的“一中各表”，更可以说美国的“两个中国”政策已经浮现。  