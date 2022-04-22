英外長：北約應確保台灣免於中國侵犯

（德國之聲中文網）俄烏戰爭膠著之際，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss ）週三（4月28日）晚間在一場關於英國外交政策的演說中表示，北約應該尋求印太區域安全，並同時點名中國與台灣。

特拉斯表示，英國拒絕「在歐洲－大西洋安全和印度－太平洋安全之間做出錯誤選擇」，支持「全球的北約」。她認為，北約應擴大觸及成員國以外的民主政體，比如台灣。

她說，北約必須有全球視野以備應對全球威脅，「需要預防印太地區的威脅，與日本和澳大利亞等盟國合作，確保太平洋地區受到保護。我們必須確保像台灣這樣的民主政體能夠自衛。」

劍指中國

除了點名台灣，特拉斯也警告中國若不遵守國際規範，將阻礙其作為超級大國崛起。特拉斯表示：「各國都必須按規則行事，包括中國。」

英國是世界第六大經濟體，在經濟和軍事上都被中國壓得喘不過氣來，但英國希望通過軟實力和戰略聯盟，說服中國政府遵守國際體系規則。俄烏戰爭之際，西方多國亦擔憂若普丁贏得勝利，或其入侵不受任何懲罰制裁，可能鼓勵中國對台採取侵略行動。

特拉斯還說，中國的進一步崛起並非不可避免，「如果他們不按規則行事，將無法持續崛起。」並認為中國需要與七國集團（G7）進行貿易。

她說，俄羅斯的例子已表明，當國際規則被破壞時，英國及其盟友做出了哪些選擇。與此同時，她也敦促西方盟國向烏克蘭提供戰機，並稱這是一場「我們的戰爭」，烏克蘭的勝利是「我們所有人的戰略要務」。

本月稍早，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）表示，中國應該說服俄羅斯結束烏克蘭戰爭，否則將面臨失去世界地位的後果；北京則稱堅決反對將烏克蘭戰爭與中俄關係連接起來，並表示制裁不是有效解決問題的方法，將捍衛中國個人及公司的權利。

英國「印太傾斜」戰略

特拉斯的呼籲，呼應了英國首相約翰遜（Boris Johnson）早前的擔憂。今年2月，約翰遜在慕尼黑安全會議中表示．如果西方國家無法實踐支持烏克蘭獨立自主的承諾，那麼可能會在全世界範圍內造成破壞。他說：「如果烏克蘭受到威脅，這種衝擊將在全世界造成迴響。而這些回聲在東亞也聽得見，包含臺灣。」

俄烏戰爭之際，英國將目光放至印太地區與英國後脫歐時代的外交政策有關。英國在脫歐後提出「全球的英國」 （Global Britain）戰略概想，將注意力從歐洲大陸移轉，放眼全球。2021年，英國政府發布一份名為《競爭時代中的全球英國：國安、防務、發展和外交政策綜合評估》的報告，當中明確提到「向印太傾斜」（Indo-Pacific tilt）的戰略。

根據《外交家雜誌》，報告指出印太地區是「競爭時代」正在上演的關鍵地區，需要英國積極參與以塑造國際秩序，並支持「開放社會」。在安全方面，報告還提出與主要合作夥伴和機構建立外交貿易關係的必要性，以發展地區彈性和秩序。

報告明確指出，英國對印太地區需要整體策略，並雄心勃勃地宣稱英國要成為「在印太地區擁有最廣泛和最一體化存在的歐洲夥伴。」

英國除了與澳大利亞及美國達成「AUKUS」軍事安全合作夥伴關係，也積極維持與印度的關係。上週（4月22日），英國首相約翰遜在新德里與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面，共同簽署了一項防務協議。當時雙方皆表示，來自專制國家的威脅正在上升，「我們必須深化我們的合作，包括我們在保持印太地區開放和自由方面的共同利益。」

（路透社、Politico、法新社等）

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