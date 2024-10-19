英外相访华谈敏感话题 中方:台港不容干涉

外界观察，英国外交大臣拉米访华旨在重置双边关系。事实上，在寻求推动中英贸易的同时，拉米在中国也提到了香港、新疆和台湾以及俄乌战争等问题。

（德国之声中文网）英国外交大臣戴维·拉米（David Lammy，林德伟）于10月18日至19日对中国进行了为期两天的访问，这是英国六年来第二位访华的外相，也是工党政府7月上台以来首次有内阁大臣访问中国。

拉米于19日上海与在华开展业务的英国商界领袖会面。路透社报道称，拉米在接受媒体采访时表示：“我一直在与英国产业界交谈，重要的是要记住，95%的业务并不涉及国家安全领域”，“当然，有一些涉及国家安全利益的领域，我们将始终把国家安全利益放在首位，但人们希望看到一致性，企业也希望获得稳定和确定性”。

拉米还表示，他在同中国外交部长王毅会面时谈及香港、新疆和台湾等问题，“我们能够进行这些对话，提出困难和具有挑战性的问题”。他补充道，英国对台湾的立场在工党政府的领导下没有改变，并对“我们在台湾海峡看到的一些紧张局势表示担忧，因为这不符合国际社会的利益。拉米认为，双方需要开展更多外交，并表示，希望明年再同王毅会面。

王毅：中英关系“现在站在新的起点上 图像来源: Florence Lo/REUTERS

“新的起点”

前往上海之前，拉米18日在北京分别会见了中国国务院副总理丁薛祥和外交部长王毅。在与王毅的会晤中，拉米表示，英国和中国有必要增加双边接触。他指出，作为全球大国，两国有义务共同努力，为复杂挑战找到务实的解决方案。英国外交部在会后的声明中还表示，双方明确了务实、互利合作的领域。

根据中国外交部发布的消息，王毅在钓鱼台国宾馆会见拉米时表示，中英关系“现在站在新的起点上。英国工党政府提出发展长期、稳定、有战略意义的对华关系，中方对此积极评价。”王毅还指出：“中方同意全面恢复两国各领域对话合作机制，积极开展贸易、金融、绿色发展、科技、卫生、教育人文等领域互利合作。世界正面临前所未有挑战，大国竞争不应成为这个时代的底色。”

拉米表示，对“我们在台湾海峡看到的一些紧张局势表示担忧” 图像来源: Global News/REUTERS

俄乌战争和人权问题

英国外交部的会后声明介绍，拉米还提出了一些外交政策和安全问题，包括俄乌战争。拉米重申，对中国向俄罗斯军工综合体供应设备的担忧可能会损害中国与欧洲的关系。这名外交大臣还敦促王毅采取一切措施调查并防止中国公司向俄罗斯军方供货。

双方还讨论了人权问题，包括新疆问题，拉米指出，即使中英存在分歧，这也是两国必须交涉的领域。英国外交部继续介绍，香港是双方共同关心的问题，拉米对《香港国安法》的实施和对英国公民黎智英的遭遇表示严重关切，再次呼吁中国当局释放他。

中国外交部则指出，王毅告诉拉米：“台湾、香港事务是中国内政，不干涉内政是国际关系基本准则。双方应相互尊重彼此关切，在平等相待基础上加强对话，增进了解，为交流合作营造氛围。”

改善中英关系？

中国官媒《环球时报》18日晚间就英国外相拉米访华发表社评指出，此行“是斯塔默政府调整英国对华关系的最新行动，被舆论赋予了改善以及为双边关系重回正轨创造积极条件的期待”。然而，文章同时写道，拉米此访能否结束英国对华外交和对华政策的“混乱”和迷航状态，实现两国关系全局性的改善，还有待观察。

路透社分析指出，这次访问发生在中欧关系因多个贸易问题恶化，以及中美关系紧张的背景下。过去十年，英国对中国的态度发生了重大转变，从声称要成为中国在欧洲最大的支持者，到成为其最激烈的批评者之一，现在又试图在新工党政府领导下改善关系。

英国的工党政府正在对英中关系进行跨部门的全面“审计”，并表示在面对中国时将“目光清晰“，特别鉴于有关中国网络黑客攻击以及在英国本土从事间谍活动的指控。

（英国外交部网站、中国外交部网站、路透社、美联社、法新社）

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