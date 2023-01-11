英外相批香港自由遭侵蝕 中使館：干涉內政

（德國之聲中文網）英國外交部週四（1月12日）向英國國會提交《香港問題半年報告》，指控北京在許多方面都系統性地侵蝕香港的自由，收緊對香港普通百姓的生活限制。對此，中國駐英大使館批評英方歪曲事實、干涉香港事務和中國內政，並已向英方提出嚴正交涉。

中英雙方日前才因黎智英的律師團會晤英國外交副大臣而隔空互嗆，週三（1月11日）又因香港問題再起衝突。

自1997年香港主權移交中國後，英國外交部每半年就會向其國會發布一次書面報告，檢視香港問題及《中英聯合聲明》在港執行的情況。

週三發布的報告涵蓋2022年1月1日至6月30日，英國外交大臣克萊弗利 (James Cleverly) 在報告前言中表示，「北京在多個方面系統地侵蝕自由，收緊對普通香港人生活的限制」。

克萊弗利亦指中國當局「持續打壓言論自由、新聞自由和集會自由。個人和民間社會團體正在自我審查，大多數獨立新聞機構被迫關閉」，譴責北京在香港實施《國家安全》造成「普遍的寒蟬效應」。

根據1984年簽署的《中英聯合聲明》，中國有責任維護香港的高度自治以及權利和自由。克萊弗利表示，「毫無疑問，中國沒有遵守」該協議：「為了促進北京的掌控，香港的權利和自由被犧牲，破壞了香港的自治。中國正在削弱25年前向香港承諾的生活方式。」

對此，克萊弗利強調，英國對香港及港人的承諾堅定不移，嚴正看待英國作為《中英聯合聲明》簽署方的責任，將持續提供港人支持，包括透過英國海外國民（British National Overseas，BNO）護照簽證優惠制度，協助港人在英國生活、工作、求學。

對於這份報告，中國駐英國大使館表達強烈不滿，表示報告「扭曲事實、顛倒黑白」，「粗暴干涉香港事務和中國內政」，並已向英方提出嚴正交涉。

中國大使館發言人說，「香港早已回歸中國，香港事務純屬中國內政，不容外國干涉」，「我們敦促英方認清現實和大趨勢，摒棄殖民思維，尊重中國主權和統一」。

對於英國批評中國未能遵守移交協議，中國此前也以英國妄存殖民心態回應。中國大使館宣稱，《中英聯合聲明》未賦予英方任何權力對香港置喙，英方應「放下殖民心態」，停止干涉香港事務和中國內政。

世界人權報告：香港人權遭打壓

美國人權組織「人權觀察（Human Rights Watch）」12日發布的最新《世界人權年度報告》指出，中國、烏克蘭、阿富汗等國過去一年發生一連串人道危機，其中除提及中國對新疆維族及穆斯林的大規模拘留、施刑與強迫勞動，至今均未被問責之外，亦提及了香港的人權惡化情況。

在有關中國的11頁報告中，描述香港人權受壓的篇幅佔比，比新疆和西藏加起來的篇幅還要多。

報告顯示，香港人權在《香港國安法》實施後便急轉直下。該組織統計，此法實施兩年半來，香港警方已以相關罪名拘捕231人、其中138人被正式檢控，大部分被控者更不能獲得保釋、被還柙一年以上，有違無罪推定原則。審查在香港也已是家常便飯，香港警方以反恐防暴為名設立熱線、監視社會，香港市民的集會遊行、出版、言論自由大受限制，彈奏2019年反修例運動期間流行的歌曲《願榮光歸香港》、製播相關電影，都可能因「危害國家安全」而被補被禁。

該年報亦預估，儘管香港人權已經每況愈下，在長期任職警隊的新任特首李家超治下，只會更糟。

（綜合報導）

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