英外交部报告忧香港言论自由受压

(德国之声中文网) 英国外交部在9月6日公布最新的《香港问题半年报告》，回顾香港2018年上半年的情况。

英国外相亨特 (Jeremy Hunt) 在报告序言表示，愈来愈关注香港的言论自由受压，特别是牵涉港独的讨论。「英国政府对港独的立场众所周知——我们相信它是不切实际和不理想的选项。但是，表达自由、言论自由和学术自由的权利，是受到《中英联合声明》和《基本法》保障。」

亨特指，梅首相和他今年访华时，分别与中国国家主席习近平和外长王毅见面，期间都有谈及香港议题。英方认为《中英联合声明》大部分内容都有忠实地执行，一国两制普遍有效运作，也是令香港长期繁荣的最佳安排，但是近年一连串事件令人忧虑高度自治持续受压。

亨特曾在今年7月访华

联合声明无法预见的状况

他提到，香港众志周庭被取消参选资格，英方会密切留意她的上诉案件；愈来愈多社运人士被判入狱、一地两检法理基础受质疑、法院裁定选举主任有权判定参选人是否真诚宣誓等，「令人担忧香港对自由、人权的尊重，以及政治多元性被削弱。」

英方相信，开放和没审查地辩论香港各种议题，是一国两制不可或缺的特点，呼吁港府要创造空间让不同政治光谱人士进言。

报告也提及，中联办主任王志民今年5月呼吁驻港解放军加强向港人宣传爱国主义，是「《中英联合声明》和《基本法》未能预视」的情况。

亨特称会继续向中港当局强调，捍卫高度自治的重要性。「《中英联合声明》在30年多年签订，但到今天仍然适用。它仍是在联合国注册的法律文件，英国政府会持续履行承诺，监察落实情况。」

英国和中国在1984年签署《中英联合声明》，订定香港主权移交后的制度安排，是联合国认可的国际条约。但中方曾经表示，声明已经是「历史文件」，不具现实意义和约束力。

中方﹕港独不属言论自由范畴

中国外交部驻港特派员公署回应时强调，对港独零容忍、绝不姑息。「港独严重违反中国宪法、基本法和香港特区有关法律，严重损害国家主权安全和领土完整，根本不属于言论自由范畴。」

声明表示，港人享有「比历史上任何时候都更广泛充分的民主权利和自由」。

「我们要求英方正视香港已经回归祖国的现实，正视香港居民言论自由等权利依法得到充分保障的现实，停止发表所谓《香港问题半年报告》，停止对香港事务指手画脚，停止干预中国内政。」

香港政府则表示重视言论自由，但是「有关国际人权公约或法庭桉例，都清楚指出言论自由并非绝对」。当局指一国两制和高度自治都成功落实，外国政府不应以任何形式干预香港内部事务。

对于一地两检的质疑，声明指中港两地商讨通关程序时，一直同意必须符合一国两制和基本法，希望各界能客观、务实及全面地理解。

李芊/夏立民 (综合报导)