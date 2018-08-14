英外交部报告忧香港言论自由受压

(德国之声中文网) 英国外交部在9月6日公布最新的《香港问题半年报告》，回顾香港2018年上半年的情况。
英国外相亨特 (Jeremy Hunt) 在报告序言表示，愈来愈关注香港的言论自由受压，特别是牵涉港独的讨论。「英国政府对港独的立场众所周知——我们相信它是不切实际和不理想的选项。但是，表达自由、言论自由和学术自由的权利，是受到《中英联合声明》和《基本法》保障。」
亨特指，梅首相和他今年访华时，分别与中国国家主席习近平和外长王毅见面，期间都有谈及香港议题。英方认为《中英联合声明》大部分内容都有忠实地执行，一国两制普遍有效运作，也是令香港长期繁荣的最佳安排，但是近年一连串事件令人忧虑高度自治持续受压。
亨特曾在今年7月访华
联合声明无法预见的状况
他提到，香港众志周庭被取消参选资格，英方会密切留意她的上诉案件；愈来愈多社运人士被判入狱、一地两检法理基础受质疑、法院裁定选举主任有权判定参选人是否真诚宣誓等，「令人担忧香港对自由、人权的尊重，以及政治多元性被削弱。」
英方相信，开放和没审查地辩论香港各种议题，是一国两制不可或缺的特点，呼吁港府要创造空间让不同政治光谱人士进言。
报告也提及，中联办主任王志民今年5月呼吁驻港解放军加强向港人宣传爱国主义，是「《中英联合声明》和《基本法》未能预视」的情况。
亨特称会继续向中港当局强调，捍卫高度自治的重要性。「《中英联合声明》在30年多年签订，但到今天仍然适用。它仍是在联合国注册的法律文件，英国政府会持续履行承诺，监察落实情况。」
英国和中国在1984年签署《中英联合声明》，订定香港主权移交后的制度安排，是联合国认可的国际条约。但中方曾经表示，声明已经是「历史文件」，不具现实意义和约束力。
英国外交部报告关注香港众志周庭被取消参选资格，称会密切留意其上诉案件。
中方﹕港独不属言论自由范畴
中国外交部驻港特派员公署回应时强调，对港独零容忍、绝不姑息。「港独严重违反中国宪法、基本法和香港特区有关法律，严重损害国家主权安全和领土完整，根本不属于言论自由范畴。」
声明表示，港人享有「比历史上任何时候都更广泛充分的民主权利和自由」。
「我们要求英方正视香港已经回归祖国的现实，正视香港居民言论自由等权利依法得到充分保障的现实，停止发表所谓《香港问题半年报告》，停止对香港事务指手画脚，停止干预中国内政。」
英方指驻港解放军宣传爱国主义是联合声明未能预视的情况。图为习近平去年检阅驻港部队。
香港政府则表示重视言论自由，但是「有关国际人权公约或法庭桉例，都清楚指出言论自由并非绝对」。当局指一国两制和高度自治都成功落实，外国政府不应以任何形式干预香港内部事务。
对于一地两检的质疑，声明指中港两地商讨通关程序时，一直同意必须符合一国两制和基本法，希望各界能客观、务实及全面地理解。
李芊/夏立民 (综合报导)
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香港回归——风雨二十载
1997年：历史一刻
1997年7月1日，英国将香港主权归还给中国。1842年，香港成为了英国殖民地，此后在二战曾被日本占领。在香港回归后，中国承诺对该特别行政区实行“一国两制”。
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1999年：未能团聚
这是当年香港“争居留权”大陆访客抗议时图片。在香港回归后，很多分居陆港两地的家庭希望团聚，然而根据当时的规定，每天只有150名大陆人允许来港。很多人因未能获批入港而非常失望。
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2002年：希望再次破灭
2002年4月，“居留权”争议再起。当时，香港开始遣返大约4000名失去居留身份的大陆人。这些绝望的家庭被逐出此前的抗议场地——香港的一个中央公园。
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2003年：非典（SARS）疫情爆发
2003年，具有高度传染性的SARS病毒在香港传播。3月12日，世卫组织发出全球警告。图片上，人们正在参加谢婉雯医生的葬礼。年仅35岁的谢医生在治疗SARS病人时感染上该病毒而殉职。2003年6月，香港疫潮结束。疫情总共造成近3000人死亡。
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2003年：23条
2003年的香港七一游行是回归以来最大规模的游行之一。据主办方统计，有50万人参加。背景是港府颁布的23条立法意见，这条针对国家安全的草案引起了香港人的反对。
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2004年：七一大游行
中国“一国两制”政策一再引发波澜。在香港回归七周年之际，数十万民众会师铜锣湾，参加大游行，要求政治改革、推行民主和普选行政长官。
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2008年：蜗居生活
香港房价越来越高，租金也水涨船高。在2008年，图中这样的“蜗居”变得不再罕见。图中的男子（Kong Siu-kau）生活在1.4平米的“笼子间”里。一间房常常容纳8个“笼子间”。如今香港的蜗居者达到了大约20万。
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2009年：六四烛光晚会
自1990年6月4日起，香港支联合每年都举行六四悼念活动。在六四20周年之际，大批民众聚集在维多利亚公园，手举蜡烛。这也显示香港与中国大陆的不同。在大陆，血腥镇压学生和民运人士的六四是禁忌话题。
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2014年：占中运动
2014年9月，香港爆发大规模民众示威抗议活动，要求自由选举港首并提出有关香港民主改革的要求。9月28日，香港警方向示威者发射催泪瓦斯弹、使用胡椒喷雾。这在香港历史上还是第一次。示威运动延续了两个多月，高潮期间，参加人数每天多达20万，市中心公共生活部分陷于瘫痪。由于参加者纷纷将本用来遮阳、挡雨的伞用来遮挡瓦斯弹和胡椒面，因此，该运动因此也被称作"雨伞革命"。
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2015年：体育政治化
占中运动结束不到一年后，中国队和香港队在足球世界杯预选赛上相遇。客场作战的中国队在香港遭遇尴尬。在中国国歌响起时，满场嘘声，很多香港球迷打出“香港不是中国”的标语。这场比赛最终以0比0告终。
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2016年：又是警民冲突
2016年2月中国农历新年初二，香港警方再次上了新闻头条。在香港九龙旺角，数百人与警察发生激烈冲突。当局试图驱散无牌照的摊贩，派出防暴警察，向空中鸣枪，动用警棍和胡椒喷雾。这是2014年雨伞革命以来最严重的一次警民冲突。
作者: Carla Bleiker