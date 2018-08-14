 英外交部报告忧香港言论自由受压 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.09.2018

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时政风云

英外交部报告忧香港言论自由受压

港独能不能讨论？政府和民间意见南辕北辙。英国外交部發表新一份《香港问题半年报告》，针对香港的言论和学术自由表达忧虑。

Hong Kong - Pro- Unabhängigkeitsprotest (Getty Images/AFP/A. Wallace)

(德国之声中文网) 英国外交部在9月6日公布最新的《香港问题半年报告》，回顾香港2018年上半年的情况。

英国外相亨特 (Jeremy Hunt) 在报告序言表示，愈来愈关注香港的言论自由受压，特别是牵涉港独的讨论。「英国政府对港独的立场众所周知——我们相信它是不切实际和不理想的选项。但是，表达自由、言论自由和学术自由的权利，是受到《中英联合声明》和《基本法》保障。」

亨特指，梅首相和他今年访华时，分别与中国国家主席习近平和外长王毅见面，期间都有谈及香港议题。英方认为《中英联合声明》大部分内容都有忠实地执行，一国两制普遍有效运作，也是令香港长期繁荣的最佳安排，但是近年一连串事件令人忧虑高度自治持续受压。

China Peking Britischer Außenminister Jeremy Hunt (Reuters/J. Lee)

亨特曾在今年7月访华

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过去一年香港多宗社运案件判刑多人入狱，引起争议。愈来愈多声音质疑：香港引以为傲的司法独立变质了吗？《德国之声》专访香港大学法律学院前院长陈文敏，在宪法专家眼中香港法治正受内外夹击。但他更忧虑，压倒法治堡垒的最后一根稻草，也许是城裡的人。 (02.07.2018)

香港“占中”运动发起人之一戴耀庭近日因为提及中国实现民主后，香港可考虑成为“独立国家”或组成“联邦政府”的言论，遭到北京以及港府的围攻。他在接受德国之声专访时指出，相关言论系学术讨论，自己现阶段并不支持港独。同时他也认为香港的政治环境进入“寒冬”。 (03.04.2018)

香港回归后首次有政党面临被政府取缔，主角是倡议港独的香港民族党。有法律界人士形容这是「以言入罪」的危险先例，忧虑基本法23条带来的祸害，正透过另一种手段在香港上演。 (17.07.2018)

香港大学民意研究计划进行的最新调查显示，约六成香港年轻人赞成台湾独立。 (24.08.2018)

联合声明无法预见的状况

他提到，香港众志周庭被取消参选资格，英方会密切留意她的上诉案件；愈来愈多社运人士被判入狱、一地两检法理基础受质疑、法院裁定选举主任有权判定参选人是否真诚宣誓等，「令人担忧香港对自由、人权的尊重，以及政治多元性被削弱。」

英方相信，开放和没审查地辩论香港各种议题，是一国两制不可或缺的特点，呼吁港府要创造空间让不同政治光谱人士进言。

报告也提及，中联办主任王志民今年5月呼吁驻港解放军加强向港人宣传爱国主义，是「《中英联合声明》和《基本法》未能预视」的情况。

亨特称会继续向中港当局强调，捍卫高度自治的重要性。「《中英联合声明》在30年多年签订，但到今天仍然适用。它仍是在联合国注册的法律文件，英国政府会持续履行承诺，监察落实情况。」

英国和中国在1984年签署《中英联合声明》，订定香港主权移交后的制度安排，是联合国认可的国际条约。但中方曾经表示，声明已经是「历史文件」，不具现实意义和约束力。

Agnes Chow (picture-alliance/dpa/Zumapress/L. C. Ren)

英国外交部报告关注香港众志周庭被取消参选资格，称会密切留意其上诉案件。

中方﹕港独不属言论自由范畴

中国外交部驻港特派员公署回应时强调，对港独零容忍、绝不姑息。「港独严重违反中国宪法、基本法和香港特区有关法律，严重损害国家主权安全和领土完整，根本不属于言论自由范畴。」

声明表示，港人享有「比历史上任何时候都更广泛充分的民主权利和自由」。

「我们要求英方正视香港已经回归祖国的现实，正视香港居民言论自由等权利依法得到充分保障的现实，停止发表所谓《香港问题半年报告》，停止对香港事务指手画脚，停止干预中国内政。」

China Xi Jinping nimmt Militärparade in Hongkong ab (picture-alliance/AP Images/Y. Shimbun)

英方指驻港解放军宣传爱国主义是联合声明未能预视的情况。图为习近平去年检阅驻港部队。

香港政府则表示重视言论自由，但是「有关国际人权公约或法庭桉例，都清楚指出言论自由并非绝对」。当局指一国两制和高度自治都成功落实，外国政府不应以任何形式干预香港内部事务。

对于一地两检的质疑，声明指中港两地商讨通关程序时，一直同意必须符合一国两制和基本法，希望各界能客观、务实及全面地理解。

李芊/夏立民 (综合报导)

  • The handover of Hong Kong's sovereignty from the United Kingdom to the People's Republic of China took place on July 1, 1997. The territory on China's Pearl River Delta became a British colony in 1842 and was occupied by Japan during World War II. After Hong Kong's return to China, the political situation was described as one country, two systems.

    香港回归——风雨二十载

    1997年：历史一刻

    1997年7月1日，英国将香港主权归还给中国。1842年，香港成为了英国殖民地，此后在二战曾被日本占领。在香港回归后，中国承诺对该特别行政区实行“一国两制”。

  • 1999: No family reunions Divided families, who had been split by the Hong Kong border, had hoped to be reunited after the territory's return to China. But with a daily quota of only 150 mainland Chinese allowed to settle in Hong Kong, many were left disapointed. This photo from 1999 shows mainland Chinese visitors protesting outside Hong Kong's Legal Aid Department after they were denied residency permits.

    香港回归——风雨二十载

    1999年：未能团聚

    这是当年香港“争居留权”大陆访客抗议时图片。在香港回归后，很多分居陆港两地的家庭希望团聚，然而根据当时的规定，每天只有150名大陆人允许来港。很多人因未能获批入港而非常失望。

  • 2002: Dashed hopes The residency issue flared up again in April 2002 when Hong Kong began deporting some 4,000 mainland Chinese who had lost legal battles to stay in the territory. These desperate families were evicted from a central park where they had been protesting.

    香港回归——风雨二十载

    2002年：希望再次破灭

    2002年4月，“居留权”争议再起。当时，香港开始遣返大约4000名失去居留身份的大陆人。这些绝望的家庭被逐出此前的抗议场地——香港的一个中央公园。

  • 2003: The SARS pandemic hits In 2003, the highly contagious SARS virus spread through Hong Kong. The territory was hard hit by the flu-like virus and in March, the WHO declared it a pandemic. This man attended Doctor Tse Yuen-man's funeral in May. Dr. Tse had volunteered to care for SARS patients and had contracted the virus herself. Hong Kong was declared SARS-free in June 2003. Almost 300 people had died of the disease.

    香港回归——风雨二十载

    2003年：非典（SARS）疫情爆发

    2003年，具有高度传染性的SARS病毒在香港传播。3月12日，世卫组织发出全球警告。图片上，人们正在参加谢婉雯医生的葬礼。年仅35岁的谢医生在治疗SARS病人时感染上该病毒而殉职。2003年6月，香港疫潮结束。疫情总共造成近3000人死亡。

  • Hongkong Proteste Protestaktion China (AP)

    香港回归——风雨二十载

    2003年：23条

    2003年的香港七一游行是回归以来最大规模的游行之一。据主办方统计，有50万人参加。背景是港府颁布的23条立法意见，这条针对国家安全的草案引起了香港人的反对。

  • 2004: Rally for democracy China's policy of one country, two systems has often created tension. In 2004, on the seventh anniversary of the handover, hundreds of thousands of people protested in Hong Kong, demanding political reform. They were calling for democracy and direct elections for Hong Kong's next leader.

    香港回归——风雨二十载

    2004年：七一大游行

    中国“一国两制”政策一再引发波澜。在香港回归七周年之际，数十万民众会师铜锣湾，参加大游行，要求政治改革、推行民主和普选行政长官。

  • 2008: No place to live Soaring property prices in Hong Kong forced rents higher. By 2008, it wasn't unusual to see people like Kong Siu-kau living in so-called cage homes, 15-square-foot (1.4 square meters) wire mesh cubicles, eight of which were usually crammed into one room. Today an estimated 200,000 people call a wire cage, or a single bed in a shared apartment, home.

    香港回归——风雨二十载

    2008年：蜗居生活

    香港房价越来越高，租金也水涨船高。在2008年，图中这样的“蜗居”变得不再罕见。图中的男子（Kong Siu-kau）生活在1.4平米的“笼子间”里。一间房常常容纳8个“笼子间”。如今香港的蜗居者达到了大约20万。

  • 2009: Remembering Tiananmen Square On the twentieth anniversary of the government's brutal crackdown in Tiananmen Square, Hong Kong residents gathered for a candlelight vigil in Victoria Park. It showed how different Hong Kong is from China, where the massacre of pro-democracy supporters and students on June 4, 1989, is usually only referred to as the June Fourth Incident.

    香港回归——风雨二十载

    2009年：六四烛光晚会

    自1990年6月4日起，香港支联合每年都举行六四悼念活动。在六四20周年之际，大批民众聚集在维多利亚公园，手举蜡烛。这也显示香港与中国大陆的不同。在大陆，血腥镇压学生和民运人士的六四是禁忌话题。

  • 2014: Occupy Central Starting in September 2014, large-scale protests demanding more autonomy rocked Hong Kong for over two months. Beijing had announced that China would decide on the candidates for the 2017 election of Hong Kong's chief executive. The protests were referred to as the Umbrella Revolution, because protesters used umbrellas to fend off pepper spray and tear gas used by police.

    香港回归——风雨二十载

    2014年：占中运动

    2014年9月，香港爆发大规模民众示威抗议活动，要求自由选举港首并提出有关香港民主改革的要求。9月28日，香港警方向示威者发射催泪瓦斯弹、使用胡椒喷雾。这在香港历史上还是第一次。示威运动延续了两个多月，高潮期间，参加人数每天多达20万，市中心公共生活部分陷于瘫痪。由于参加者纷纷将本用来遮阳、挡雨的伞用来遮挡瓦斯弹和胡椒面，因此，该运动因此也被称作"雨伞革命"。

  • 2015: Sport becomes political Less than a year after the Occupy Central protests ended, China played against Hong Kong in a soccer World Cup qualifiying match on November 17, 2015. The guests did not receive a friendly welcome in Hong Kong. Fans booed when the Chinese national anthem was played and held up posters saying Hong Kong is not China. The match ended 0-0.

    香港回归——风雨二十载

    2015年：体育政治化

    占中运动结束不到一年后，中国队和香港队在足球世界杯预选赛上相遇。客场作战的中国队在香港遭遇尴尬。在中国国歌响起时，满场嘘声，很多香港球迷打出“香港不是中国”的标语。这场比赛最终以0比0告终。

  • 2016: Another bout of violence In February 2016, Hong Kong's rough police tactics made headlines again. Authorities tried to remove illegal street vendors from a working-class Hong Kong neighborhood. They sent riot police, who used batons and pepper spray against protesters, and also fired live warning shots into the air. The street clashes were the worst since the Umbrella Revolution in 2014.

    香港回归——风雨二十载

    2016年：又是警民冲突

    2016年2月中国农历新年初二，香港警方再次上了新闻头条。在香港九龙旺角，数百人与警察发生激烈冲突。当局试图驱散无牌照的摊贩，派出防暴警察，向空中鸣枪，动用警棍和胡椒喷雾。这是2014年雨伞革命以来最严重的一次警民冲突。

    作者: Carla Bleiker


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香港回归——风雨二十载

在经历了156年的英国殖民统治后，香港1997年回归中国。下面就让我们用图片来记录回归后这二十年里的风风雨雨。 (01.07.2017)  

外部链接

Six-monthly report on Hong Kong : January to June 2018

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