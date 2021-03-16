英外交转向印太 约翰逊谨慎看待中国

(德国之声中文网) 英国首相约翰逊（Boris Johnson) 16日公布了英国脱欧後的外交与国防政策的重大转变，表示英国未来十年将优先与亚洲国家进行外交接触。同日，英国政府也公开一份新的战略文件，在其中提出「全球化英国」的愿景，指出随着全球地缘政治与经济重心东移至中国丶印度与日本等国，英国也将把外交重心转至印太地区。

虽然文件承认更加自信的中国将为英国带来风险，并将中国描述为「英国经济安全的最大国家威胁」，但约翰逊表示，英国将继续追求与北京建立「积极的贸易和投资关系」。

他在对英国下议院的演说中提到：「毫无疑问地，中国将给我们这样的开放社会带来巨大挑战，但我们也将在符合英国价值观与利益之处与中国合作，包含建立更强大与积极的经济关系，并在应对气候变迁的部分展开合作。」

根据英国天空新闻台报导，约翰逊在演说中强调，他赞成对中国采取更「平衡」的策略，警告英国应避免对中国采取「冷战思维」，并说英国可能会寻求与印度等亚洲大国接触，制定应对北京的联合战略。然而，英国政府的战略文件也让一些保守党议员对英国的对华方针表示担忧。

英国下议会情报和安全委员会的保守党主席路易斯（Julian Lewis）引用了这份文件对中国的描述，认为中国是「在应对流行病防御丶生物多样性和气候变化等全球挑战方面越来越重要的合作伙伴」。

他质问约翰逊：「这难道不是表明，英国前首相卡梅伦时代天真的对中政策仍存在英国政府一些部门吗？」约翰逊称，那些要求英国对中国进行新的冷战，或者要求英国将经济与中国完全隔绝的人错了。他说：「英国要取得平衡。我们需要与中国有一个清醒的关系。」

约翰逊还强调在新的政策中，将允许部长们以保护国家安全为由，阻止企业进行特定的收购。他表示，英国将采取「强硬措施」来回应中国在新疆的行为。此前，美国政府已将中国政府迫害新疆维吾尔人的行为形容成种族灭绝。

约翰逊补充道：「从强迫劳动中获利的公司将不被允许在英国运作。」保守党的前外交大臣亨特 (Jeremy Hunt) 则敦促约翰逊先生继续审查英国对中国的态度。他说：「鉴于香港和新疆发生的可怕事件，我对英国仅将中国定义为系统性的挑战仍稍嫌不足。」

英国反对党领袖斯塔默 (Keir Starmer) 也说，英国对中国的政策仍然像过去十年一样不一致，批评约翰逊政府无视中国侵犯人权的情况，邀请中国投资英国的电信网络等基础设施。他质疑，为什么约翰逊没有提及英国削减国际援助支出的决定及其武器出口政策。

英国全面改革国防政策

此外，英国的新外交政策也包含向东南亚国家联盟申请夥伴地位，约翰逊下个月也将出访印度，成为英国脱欧後的首次重大出访。英国海军也将於2021年将一艘航母派至印太地区进行作战部署。

英国脱欧前的政策审查也包含全面改革英国国防政策，其中英国预计会把可支配的核弹头数量增加到260枚，此举将推翻长达10年的将核弹头库存减少至180枚的计划。英国政府公布的外交文件形容全球安全环境不断恶化，并称对英国来说，「最低限度的丶可信的丶独立的核威慑力量」仍然是保证英国安全必需的工具。

当被问及提升英国核能力的必要性时，英国外交大臣拉布 (Dominic Raab) 对英国广播公司表示，该举动是「对抗敌对国家最严重威胁的终极保险」。约翰逊表示，英国将不会改变一些长期政策，包含英国将继续「坚定不移地致力于」北约和维护欧洲的和平与安全，而美国仍将是英国最重要的盟友。

英国政府还表示，将把气候变化和保护生物多样性作为未来十年的国际首要任务。新的优先事项是对英国的安全丶国防丶国际发展和外交政策进行为期一年审查後所提出的结果。

杨威廉/邹宗翰 (美联社、天空新闻)

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