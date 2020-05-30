 英外交大臣：英国不会无视对香港的责任 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.05.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

英外交大臣：英国不会无视对香港的责任

英国外交大臣拉布接受英国广播公司BBC采访时重申，英国将允许持有英国国民海外护照的港人前往英国。他补充说：“不过只有一小部分人真的会来（英国）。”

Großbritannien Dominic Raab Außenminister (picture-alliance/AP Photo/A. Grant)

英国外交大臣拉布

（德国之声中文网）路透社报道称，本周日（5月31日）英国外交大臣拉布（Dominic Raab）表示，英国不会无视对香港的责任。他在接受BBC采访时再次重申，伦敦将扩大BNO护照（英国国民海外护照）持有者的居英签证权利

本周四，中国人大闭幕之前通过了涉港决议，允许人大常委会跳过香港立法会直接制订"港版安全法"。美、英、澳、加4国发表联合声明，谴责北京的做法将摧毁1997年香港主权移交前达成的"一国两制"框架。

观看视频 01:14

黄之锋:国安法通过成香港噩梦

据BBC报道，中国人大通过涉港决议后，英国外交大臣表示："如果中国继续走这条路，推行这项国家安全法律，我们将废除6个月的期限限制，允许BNO护照持有人来到英国，可以让他们申请工作或者学习，期限可以延长至12个月，而这本身会为将来申请英国公民身份提供一条途径。"

Timeline 20 Jahre Hongkong 1997 (Reuters/D. Martinez)

本周日，拉布在接受BBC采访时再次强调了这一立场。但是他认为"香港只有一小部分（BNO护照持有者）真的会来（英国）"。

他说："我们不会视而不见，我们不会无视我们对香港人民负有的责任。"

目前香港持有BNO护照的人数约为30万人。路透社报道称，据英国政府公布的信息，香港估计总共有290万人有资格拥有这种护照。

DW.COM

澳门人拥葡国籍 港人为何无居英权？

北京强推港版国安法，引发港人逃亡潮。作为前宗主国的英国表示考虑给予港人庇护，但只是延长BNO的逗留时间，被指口惠而实不至。什么是BNO？为何英国在九七回归前没有给予港人居英权？ (29.05.2020)  

国安法梦魇 港人：难逃移民宿命

北京强推港版国安法，「50年不变」还不到一半，「一国两制」就恍惚迈向终结，将移民潮推上高峰。回顾历史，香港经历三波移民潮都与中共政局有关，为何港人总是摆脱不到「难民」的命运？ (28.05.2020)  

专访田北俊：中国承受不起香港「揽炒」

北京通过港版国安法，美国下令制裁。代表商界及开明建制派的自由党荣誉主席田北俊，5月30日接受德国之声专访时形容，北京拿香港跟美国对决是自伤之举，并多次呼吁「中央要有智慧」。 (31.05.2020)  

德语媒体：香港自决梦已碎

德语媒体继续关注港版国安法对香港未来的影响，以及中国面对的国际形势随之发生的变化。《时代》周报认为香港民主运动遭遇阶段性挫败，《商报》则呼吁德国政府重新审视对华政策。 (29.05.2020)  

相关内容

Hongkong Proteste

英国或为港居提供"入籍之路" 30.05.2020

英国可能为香港人移民英国敞开大门，以此回应北京推动港版国安法。与此同时，香港出现外币兑换潮。

China Nationaler Volkskongress | Präsident Xi Jinping

中国人大高票通过香港国安法决议 28.05.2020

中国十三届全国人大三次会议以高票表决通过“香港国安法”相关决定。英美澳加四国外长发表联合声明，谴责中国的做法将威胁香港人民的自由。德新社分析认为，"决定"的通过可能会引发香港社会更大规模的抗议浪潮，同时也会加剧中美两国之间的紧张关系。

Coronavirus Proteste in Hongkong

港大律师公会:人大无权将"国安法"纳入基本法附件三 25.05.2020

本周一，香港大律师公会就中国人大就香港"国安法"立法一事发表声明，声称"人大常委无权将草案纳入《基本法》附件三 "且" 草案内容令人感到司法机关独立性被削弱 "。

广告

时事评论

China Kongress (picture-alliance/AP/N. Han Guan)

客座评论：北京会对台湾出重手吗

中国两会推出的港版国安法，向外界宣示了北京在维护国家安全和政权安全上决不让步的强硬姿态，很大程度上，这也表明北京在关于中国的统一问题上，是不可能让步的。如果对这一点一些人过去还有怀疑的话，港版国安法的出台应该打消这个怀疑。  