英外交大臣：英国不会无视对香港的责任

（德国之声中文网）路透社报道称，本周日（5月31日）英国外交大臣拉布（Dominic Raab）表示，英国不会无视对香港的责任。他在接受BBC采访时再次重申，伦敦将扩大BNO护照（英国国民海外护照）持有者的居英签证权利。

本周四，中国人大闭幕之前通过了涉港决议，允许人大常委会跳过香港立法会直接制订"港版安全法"。美、英、澳、加4国发表联合声明，谴责北京的做法将摧毁1997年香港主权移交前达成的"一国两制"框架。

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据BBC报道，中国人大通过涉港决议后，英国外交大臣表示："如果中国继续走这条路，推行这项国家安全法律，我们将废除6个月的期限限制，允许BNO护照持有人来到英国，可以让他们申请工作或者学习，期限可以延长至12个月，而这本身会为将来申请英国公民身份提供一条途径。"

本周日，拉布在接受BBC采访时再次强调了这一立场。但是他认为"香港只有一小部分（BNO护照持有者）真的会来（英国）"。

他说："我们不会视而不见，我们不会无视我们对香港人民负有的责任。"

目前香港持有BNO护照的人数约为30万人。路透社报道称，据英国政府公布的信息，香港估计总共有290万人有资格拥有这种护照。