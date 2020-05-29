英外交大臣：中国可一意孤行 也可悬崖勒马

（德国之声中文网）本周二（6月2日），英国外交大臣拉布在议会中表示，"这一点是十分清楚且明确的，通过北京政府就香港国家安全问题立法，而不是通过香港自己的立法机构，这种做法直接与香港基本法第23条规定的内容相冲突。"

他还指出，这也与中国在《中英联合声明》中所做出的国际承诺相冲突。

拉布 补充说："现在到了中国重新思考的时间。中国是时候该悬崖勒马了，尊重香港自治，同时也要尊重中国做出的国际承诺。"

他说："如果中国在这条路上继续前行，如果中国推出了这部国安法，那么我们将考虑同国际盟友以及其它国家一起合作，做出进一步的回应。"

拉布在议会里还表示："现在球在中国政府的手中。它可以做出选择。"

"它既可以一意孤行，破坏香港自治，侵犯港人权益，但它也可以悬崖勒马，了解国际社会的广泛担忧，并且履行其作为国际社会主要成员的责任，" 拉布说，"我们并不寻求阻止中国的崛起。正相反，我们欢迎中国成为国际社会的主要成员，我们希望和中国一起在从贸易到气候变化在内的任何一个领域进行合作。"

上周日，拉布在接受英国广播公司BBC采访时曾重申， 伦敦将扩大BNO护照（英国国民海外护照）持有者的居英签证权利。 目前香港持有BNO护照的人数约为30万人。路透社报道称，据英国政府公布的信息，香港估计总共有290万人有资格拥有这种护照。

不久前，英国外交大臣曾表示， 英国将废除6个月的期限限制，允许BNO护照持有人来到英国，可以让他们申请工作或者学习，期限可以延长至12个月，而这本身会为将来申请英国公民身份提供一条途径。

据美联社报道，最近几天大量香港人向英国速递文件，申请 BNO护照。有申请者表示，虽然现在英国国内反移民、反亚裔的例子有增多趋势，但是还是比香港要强。

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洪沙/李鱼 （路透社、美联社）