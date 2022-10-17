 英國防部：中國招募英飛行員培訓解放軍 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.10.2022

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英國防部：中國招募英飛行員培訓解放軍

英國國防部警示，中國正利用高薪招募英國軍事飛行員，了解英國空軍能力並用來培訓解放軍。該部表示，英國將採取「果斷措施」阻止中國該計畫。

示意圖

示意圖

（德國之聲中文網）英國國防部週二（10月18日）表示，該部已發布了一份情報警報，警告退役及現役軍事飛行員不要接受中國的招募計畫，因為該計畫旨在培訓解放軍。英國武裝部隊大臣哈佩（James Heappey）表示，當局欲將飛行員繼續從事這類訓練活動定為「違法行為」。

綜合英國媒體報導，目前大約30名英國前軍事飛行員正在中國訓練解放軍飛行員，其中許多人是在50多歲時被招募，並在近期才離開英國空軍。這些英國飛行員的年薪為24萬英鎊（按現匯率換算約196萬人民幣）。

哈佩向天空新聞表示，「中國是競爭對手，正威脅著英國在世界許多地方的利益，但也是重要的貿易夥伴，但他們試圖獲取我們的機密，這已不是秘密。他們招募我們的飛行員，以了解我們的空軍能力，這是我們一直密切關注的。」

據報導，自2019年以來，中國一直試圖「獵頭」英國飛行員，但近期更加積極。英國廣播公司（BBC）報導，這些飛行員擁有快速噴氣機和直升機的經驗。

目前英國法律未禁止飛行員參與此類培訓，但英國國防部正著手將其定為違法行為。

哈佩表示，官方已聯繫參與培訓的英國飛行員，要求終止該活動，英國政府正在制定法律，「我們將在法律中規定，一旦人們被給予這種警告，那麽繼續進行這種訓練將是違法行為。」

英國國防部發言人則告訴法新社，該部「正在採取果斷措施，阻止中國的招募計劃」。英國國防部正在「審查保密協議的使用情況」，所有現役和退役人員都要遵守《官方保密法》，該法禁止英國公務員與外國勢力分享國家機密。

「新的國家安全法案將透過更多工具來應對當代安全挑戰，包括這個挑戰。」該發言人補充道。

中國國防部沒有回應法新社的置評電話。中國外交部發言人汪文斌則否認對中國招募英國飛行員一事知情。

根據多家英國媒體報導，英國政府將在近期正式把中國定位為對該國的「威脅」。英國首相特拉斯（Liz Truss）對北京採取鷹派立場，英國政府通信總部（GCHQ）主任弗萊明爵士（Sir Jeremy Fleming）上週稱，中國科技對英國安全與繁榮構成重大威脅。 

弗萊明在一場演講中表示，中國國家領導層在利用其科技與金融力量，實現對國內與國外的控制。他形容，這可能對「所有人構成重大威脅」，英國與盟國必須予以應對，刻不容緩。

（法新社、美聯社、路透社）

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