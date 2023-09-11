 英國議會研究員被控為中國間諜 北京否認 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.09.2023

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英國議會研究員被控為中國間諜 北京否認

英國先前逮捕了一名涉嫌替中國從事間諜活動的英國議會研究員，並向中國總理李強提出抗議，但當事人透過律師發表聲明否認這些指控，說自己完全無辜。中國外交部也否認這項指控。

一名英國男子今年3月被捕，他被控在擔任英國議會的研究員期間，替中國政府從事間諜活動。（資料照）

一名英國男子今年3月被捕，他被控在擔任英國議會的研究員期間，替中國政府從事間諜活動。（資料照）

（德國之聲中文網）1名曾在英國議會工作的男子被指控替中國從事間諜活動，週一（9月11日）他向外界否認相關說法，主張自己「完全無辜」，而他只是試圖讓他人更了解中國。

該男子的律師代表他發表了一份聲明，但沒有透露他的身份。

「我感覺我被迫回應媒體對我是『中國間諜』的指控。我不得不對已發生的錯誤報導做出任何形式的公開評論，而這是錯誤的。」該男子的聲明稱：「重要的是要讓人們知道我是完全無辜的。迄今為止，我的職業生涯一直在努力教育其他人，了解中共帶來的挑戰和威脅。」

中國外交部發言人毛寧週一在中國外交部的例行記者會上表示，所謂中國對英國進行間諜活動的說法純屬無中生有，中方堅決反對。

「我們敦促英方停止散佈虛假信息，停止反華政治操弄和惡意詆毀」，毛寧說。

蘇納克政府的對華政策一方面強調英方將在必要時保障自身國安利益，一方面也強調會直接與中國接觸，在氣候變遷等方面共同面對挑戰，並促進穩定關係。（資料照）

蘇納克政府的對華政策一方面強調英方將在必要時保障自身國安利益，一方面也強調會直接與中國接觸，在氣候變遷等方面共同面對挑戰，並促進穩定關係。（資料照）

蘇納克向李強提出抗議

週日（10日），英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在印度的二十國集團（G20）峰會場邊會晤中國總理李強，他針對中國疑似「干涉」英國議會民主，向李強提出「強烈關切」。此前，英媒報導稱有2名中國間諜被捕，其中1人曾是英國議會的研究員。

蘇納克說：「我針對雙方的分歧領域提出一系列不同關切，特別是對任何干涉我們議會民主的行為，我提出強烈關切，因為這顯然是不可接受的。」他表示，正確的做法是「把握互動的機會，有針對性地提出關切，而不只是從場邊喊叫」。

中國官媒新華社的新聞稿內，並未提及英國對議會民主的關注。李強說，中英兩國「應共同反對將經貿合作泛政治化、泛安全化」，並且「妥善處理分歧問題」。

8月底，英國外相克萊弗利（James Cleverly）才剛造訪北京，一方面向中方提起人權疑慮，一方面也盼與中國建立務實穩定的關係。但英國政府與中國接觸的做法，引起部分人士批評。保守黨議員鄧肯史密斯（施志安， Iain Duncan Smith）向時代廣播（Times Radio）表示：「我認為這不是對話，而是一種可悲的獨白……實際情況是，中國對我們所說的大部分話置若罔聞。」

面對質疑，蘇納克捍衛克萊弗利訪華的做法：「如果你看看美國、日本、加拿大等國是如何與中國往來，他們就是這樣做的，因為與對方接觸，容許你直接提出關切……我認為這樣做更有力道。」

英國外交大臣克萊弗利8月30日在北京會晤中國外長王毅。在他訪華之際，英國國會下議院外交事務委員會發布報告批評政府對華政策缺乏連貫性，此外還首次將台灣稱為「獨立國家」。

英國外交大臣克萊弗利8月30日在北京會晤中國外長王毅。在他訪華之際，英國國會下議院外交事務委員會發布報告批評政府對華政策缺乏連貫性，此外還首次將台灣稱為「獨立國家」。

被逮捕的人是誰？

英國警方週六（9日）稱，倫敦警務處今年3月在愛丁堡逮捕了1名20多歲的男子，罪名是從事間諜活動；此人與另1位30多歲男子皆涉嫌違反《官方保密法》，目前已獲保釋直到10月底。

據《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）報導，被捕的20多歲的嫌犯是英國人，擔任過英國議會的研究員，主要從事英中關係等國際政策工作，並在中國工作過。他曾與部分對中傾向鷹派立場的保守黨議員有往來，包含下議院外交委員會主席柯恩詩（Alicia Kearns）等人；他還曾與另一位議員圖根哈特（董勤達，Tom Tugendhat）有過有限的接觸，但在圖根哈特擔任保安國務大臣期間並沒有互動。

法新社指出，若此人被定罪，將成為英國議會內涉及敵對國家的最嚴重安全漏洞之一。路透社則分析道，此事可能破壞蘇納克政府欲爭取更多與中國對話空間的努力。

英國國家安全局（即軍情五處，MI5）去年曾警告，1位名叫李貞駒（Christine Lee）的中國特工代表中國共產黨，在英國「從事政治干預活動」，且曾與英國議員接觸。

英國軍情五處指華人律師李貞駒是中共代理人，透過捐款，試圖影響英國政治。（資料照）

英國軍情五處指華人律師李貞駒是中共代理人，透過捐款，試圖影響英國政治。（資料照）

今年7月，英國下議院情報與安全委員會直指中國正大量、積極對英國發起情報攻勢，但英國政府卻沒有足夠的資源、專業技能與知識來應對。

英國司法大臣查克（Alex Chalk）週日（10日）向「天空新聞」（Sky News）指出，蘇納克已非常明確表示，中國是「劃時代」的挑戰，因此英國當然必須嚴正以對。當被問及英國是否應重新評估議會通行證的制度，查克說：「讓我們從這件事得到應有的教訓。」

（法新社、路透社等）

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