英國議會研究員被控為中國間諜 北京否認

（德國之聲中文網）1名曾在英國議會工作的男子被指控替中國從事間諜活動，週一（9月11日）他向外界否認相關說法，主張自己「完全無辜」，而他只是試圖讓他人更了解中國。

該男子的律師代表他發表了一份聲明，但沒有透露他的身份。

「我感覺我被迫回應媒體對我是『中國間諜』的指控。我不得不對已發生的錯誤報導做出任何形式的公開評論，而這是錯誤的。」該男子的聲明稱：「重要的是要讓人們知道我是完全無辜的。迄今為止，我的職業生涯一直在努力教育其他人，了解中共帶來的挑戰和威脅。」

中國外交部發言人毛寧週一在中國外交部的例行記者會上表示，所謂中國對英國進行間諜活動的說法純屬無中生有，中方堅決反對。

「我們敦促英方停止散佈虛假信息，停止反華政治操弄和惡意詆毀」，毛寧說。

蘇納克向李強提出抗議

週日（10日），英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在印度的二十國集團（G20）峰會場邊會晤中國總理李強，他針對中國疑似「干涉」英國議會民主，向李強提出「強烈關切」。此前，英媒報導稱有2名中國間諜被捕，其中1人曾是英國議會的研究員。

蘇納克說：「我針對雙方的分歧領域提出一系列不同關切，特別是對任何干涉我們議會民主的行為，我提出強烈關切，因為這顯然是不可接受的。」他表示，正確的做法是「把握互動的機會，有針對性地提出關切，而不只是從場邊喊叫」。

中國官媒新華社的新聞稿內，並未提及英國對議會民主的關注。李強說，中英兩國「應共同反對將經貿合作泛政治化、泛安全化」，並且「妥善處理分歧問題」。

8月底，英國外相克萊弗利（James Cleverly）才剛造訪北京，一方面向中方提起人權疑慮，一方面也盼與中國建立務實穩定的關係。但英國政府與中國接觸的做法，引起部分人士批評。保守黨議員鄧肯史密斯（施志安， Iain Duncan Smith）向時代廣播（Times Radio）表示：「我認為這不是對話，而是一種可悲的獨白……實際情況是，中國對我們所說的大部分話置若罔聞。」

面對質疑，蘇納克捍衛克萊弗利訪華的做法：「如果你看看美國、日本、加拿大等國是如何與中國往來，他們就是這樣做的，因為與對方接觸，容許你直接提出關切……我認為這樣做更有力道。」

被逮捕的人是誰？

英國警方週六（9日）稱，倫敦警務處今年3月在愛丁堡逮捕了1名20多歲的男子，罪名是從事間諜活動；此人與另1位30多歲男子皆涉嫌違反《官方保密法》，目前已獲保釋直到10月底。

據《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）報導，被捕的20多歲的嫌犯是英國人，擔任過英國議會的研究員，主要從事英中關係等國際政策工作，並在中國工作過。他曾與部分對中傾向鷹派立場的保守黨議員有往來，包含下議院外交委員會主席柯恩詩（Alicia Kearns）等人；他還曾與另一位議員圖根哈特（董勤達，Tom Tugendhat）有過有限的接觸，但在圖根哈特擔任保安國務大臣期間並沒有互動。

法新社指出，若此人被定罪，將成為英國議會內涉及敵對國家的最嚴重安全漏洞之一。路透社則分析道，此事可能破壞蘇納克政府欲爭取更多與中國對話空間的努力。

英國國家安全局（即軍情五處，MI5）去年曾警告，1位名叫李貞駒（Christine Lee）的中國特工代表中國共產黨，在英國「從事政治干預活動」，且曾與英國議員接觸。

今年7月，英國下議院情報與安全委員會直指中國正大量、積極對英國發起情報攻勢，但英國政府卻沒有足夠的資源、專業技能與知識來應對。

英國司法大臣查克（Alex Chalk）週日（10日）向「天空新聞」（Sky News）指出，蘇納克已非常明確表示，中國是「劃時代」的挑戰，因此英國當然必須嚴正以對。當被問及英國是否應重新評估議會通行證的制度，查克說：「讓我們從這件事得到應有的教訓。」

（法新社、路透社等）

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