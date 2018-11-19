 英國脫歐關鍵週 歐盟各國齊心挺草案 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.11.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

英國脫歐關鍵週 歐盟各國齊心挺草案

欧盟27国部长齐聚布鲁塞尔，表态支持与英国达成的脱欧协议草案。欧盟脱欧事务首席谈判代表巴尼耶称草案公正，并希望英国能在週日脱欧特别峰会前，也表态支持草案内容。

Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier (Reuters/E. Vidal)

欧盟的脱欧事务首席谈判代表巴尼耶週一称脱欧协议草案公正，并说期望英国也能在本週日脱欧特别峰会前表态支持协议草案。

(德国之声中文网) 英国脱欧协议谈判进入关键一週，英国与欧盟都希望在本週结束前，订定明确的脱欧日期。欧盟的脱欧事务首席谈判代表巴尼耶 (Michel Barnier) 週一 (11月19日) 表示﹕「我们全该保持冷静，因为现在是脱欧谈判中的关键时刻。」

目前外界关注的是特蕾莎.梅能否撑过英国保守党内部扬言发起的不信任动议，以首相之身出席週日 (11月25日) 的脱欧特别峰会。奥地利欧盟事务部长布鲁梅 (Gernot Blümel) 受访时说，他相信欧盟与英国都想以平和方式达成协议。他表示﹕「现在桌上有一份公正的协议草案，我们双方都做了妥协。」

德国外交部长马斯 (Heiko Maas) 则希望各方在特别峰会后，负责任地面对所作的妥协。他警告硬脱欧带来的后果无法估算，相信没有任何一方希望出现这样的结局。根据目前草案内容，如果英国与欧盟未能达成协议，英国将在2019年3月29日脱离欧洲。此情况将对贸易、跨国生产与旅游造成重大冲击。

过渡期长短

对欧盟来说，目前唯一仍需与英国讨论的议题是过渡期长短。根据目前草案内容，欧盟与英国必须在2020年12月底针对未来合作模式达成协议。在英方坚持下，双方将延长过渡期的可能性列入议程。英国首相特蕾莎.梅曾提议，将过渡期失效日设在英国2022年大选前。

目前英国国内十分关注确切的脱欧日期，因为只要过渡期仍有效，一切事务都照常。如果过渡期结束前双方未达成协议，草案中的缓冲方案便会生效。此方案主要是确保不在爱尔兰与英属的北爱尔兰之间划定硬性边界，并让英国跟北爱尔兰永久留在欧盟关税同盟。

然而，这个情形极有可能激怒英国保守党内脱欧强硬派成员。因为这代表英国应该无法脱离欧盟，单独与其他国家签署贸易协定，也等于脱欧强硬派无法实现「夺回掌控权」的承诺。

防止关税同盟生效

Großbritannien Confederation of British Industry's | Theresa May, Premierministerin (Reuters/T. Melville)

欧盟认为英国首相特蕾莎.梅极力替英国社会大众营造脱欧对英国有益的印象，但根据草案内容，脱欧后双方的关係不会有太多实质上的变化。

英国与欧盟应该在缓冲方案生效前，充分协商未来合作细节，因为这能替北爱尔兰边境问题制定清楚规范。特蕾莎.梅最近受访时，也再次承诺替北爱尔兰边境问题找出完美解套。为了实现承诺，她本人需要到布鲁塞尔协商双边关係结构的政治宣言大纲。此宣言将涵盖许多重要议题，包括：双边安全防御与贸易协定、免签旅游、双方共享渔场及英国参与特定欧盟组织的费用。

根据脱欧协商时程，双方在本週日 (11月25日) 的脱欧特别峰会上，将正式签署政治宣言与脱欧协议。一些欧盟外交官认为，政治宣言涵盖范围大到足以将英国视为正式成员国。外界不断议论英国当初为何决定脱欧，根据欧盟外交官的说法，特蕾莎.梅正努力替社会大众营造脱欧对英国有益的印象。但根据目前协议草案的内容，未来双方关係实际上的改变并不大。

Bernd Riegert/杨威廉/李芊

 

相关内容

Brüssel Theresa May, Premierministerin Großbritannien

下台声四起 英首相:换人不利脱欧 19.11.2018

英国首相特蕾莎.梅强调她会专注在本週的重要协商，不会因下台声浪而分心。但一些保守党议员在看过脱欧草案细节后，正在酝酿逼宫。

Die britische Premierministerin Theresa May gibt eine Erklärung vor der 10 Downing Street in London ab

内阁支持脱欧协议 英首相等议员点头 15.11.2018

欧盟和英国的谈判代表终于就脱欧条件达成一项协议草案。特蕾莎·梅已经说服内阁支持，不过接下来还有很大的挑战，特别是要说服其他政治人物支持。已经有人表示，如果不满意就会投票反对。

Theresa May

脱欧紧要关头 英国内阁多名大臣辞职 15.11.2018

为表示对现有退欧协议的不满，主管退欧事务的拉布递交了辞呈。退欧协议获英国国会批准的可能性也随之大大降低。梅首相甚至面临不信任议案的挑战。

广告

媒体看中国

Golden Horse Awards in Taipei (picture-alliance/dpa/Maxappp)

墙外文摘：金马奖，台湾，一点都不能少

有评论认为，台湾人早已习惯了政治论述的常态化，生活与政治难分难解，不同的议题与立场乃至这座岛屿的未来命运，也都可以在公共场域中被论述。 