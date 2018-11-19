英國脫歐關鍵週 歐盟各國齊心挺草案

(德国之声中文网) 英国脱欧协议谈判进入关键一週，英国与欧盟都希望在本週结束前，订定明确的脱欧日期。欧盟的脱欧事务首席谈判代表巴尼耶 (Michel Barnier) 週一 (11月19日) 表示﹕「我们全该保持冷静，因为现在是脱欧谈判中的关键时刻。」

目前外界关注的是特蕾莎.梅能否撑过英国保守党内部扬言发起的不信任动议，以首相之身出席週日 (11月25日) 的脱欧特别峰会。奥地利欧盟事务部长布鲁梅 (Gernot Blümel) 受访时说，他相信欧盟与英国都想以平和方式达成协议。他表示﹕「现在桌上有一份公正的协议草案，我们双方都做了妥协。」

德国外交部长马斯 (Heiko Maas) 则希望各方在特别峰会后，负责任地面对所作的妥协。他警告硬脱欧带来的后果无法估算，相信没有任何一方希望出现这样的结局。根据目前草案内容，如果英国与欧盟未能达成协议，英国将在2019年3月29日脱离欧洲。此情况将对贸易、跨国生产与旅游造成重大冲击。

过渡期长短

对欧盟来说，目前唯一仍需与英国讨论的议题是过渡期长短。根据目前草案内容，欧盟与英国必须在2020年12月底针对未来合作模式达成协议。在英方坚持下，双方将延长过渡期的可能性列入议程。英国首相特蕾莎.梅曾提议，将过渡期失效日设在英国2022年大选前。

目前英国国内十分关注确切的脱欧日期，因为只要过渡期仍有效，一切事务都照常。如果过渡期结束前双方未达成协议，草案中的缓冲方案便会生效。此方案主要是确保不在爱尔兰与英属的北爱尔兰之间划定硬性边界，并让英国跟北爱尔兰永久留在欧盟关税同盟。

然而，这个情形极有可能激怒英国保守党内脱欧强硬派成员。因为这代表英国应该无法脱离欧盟，单独与其他国家签署贸易协定，也等于脱欧强硬派无法实现「夺回掌控权」的承诺。

防止关税同盟生效

英国与欧盟应该在缓冲方案生效前，充分协商未来合作细节，因为这能替北爱尔兰边境问题制定清楚规范。特蕾莎.梅最近受访时，也再次承诺替北爱尔兰边境问题找出完美解套。为了实现承诺，她本人需要到布鲁塞尔协商双边关係结构的政治宣言大纲。此宣言将涵盖许多重要议题，包括：双边安全防御与贸易协定、免签旅游、双方共享渔场及英国参与特定欧盟组织的费用。

根据脱欧协商时程，双方在本週日 (11月25日) 的脱欧特别峰会上，将正式签署政治宣言与脱欧协议。一些欧盟外交官认为，政治宣言涵盖范围大到足以将英国视为正式成员国。外界不断议论英国当初为何决定脱欧，根据欧盟外交官的说法，特蕾莎.梅正努力替社会大众营造脱欧对英国有益的印象。但根据目前协议草案的内容，未来双方关係实际上的改变并不大。

Bernd Riegert/杨威廉/李芊