英國會睽違16年正式訪台 北京:干涉內政

（德國之聲中文網）台灣總統蔡英文週五（12月2日）會見英國國會下議院外交委員會訪團，雙方表示在經貿上會有更緊密的合作。

蔡英文說：「我們看到幾天前英國蘇納克首相的演說，關注地緣政治情勢的變化，台灣身為國際社會負責任的一份子，會致力維護區域的和平穩定。」

中國駐英國大使12月1日批評目前訪台的英國下議院外交委員會，表示訪台違反「一個中國原則」，「粗暴干涉中國內政，向『台獨』分裂勢力發出了嚴重錯誤信號」，也強調「英方損害中方利益的行徑都將受到中方有力反擊」。

訪團主席柯恩詩 （Alicia Kearns）在回應中國的聲明時說：「民主國家相互對話是完全正確的......雖然中國共產黨選擇通過制裁英國國會議員來關閉對話，但我相信，與我們在印太地區的朋友接觸，並傾聽他們的意見，是很重要的。」

但英國政府沒有對中國的聲明發表評論，因為英國與台灣沒有正式的外交關係，而是保持著非官方的關係，並致力於促進貿易等領域的合作。

科恩詩說，她已邀請台灣行政院長蘇貞昌訪問英國議會，「以便多了解我們的人民、我們的文化和我們的社區，以及我們如何在議會中致力代表我們的社區。」

訪團有誰？

根據台灣外交部，這次訪團成員包括執政保守黨的外委會主席柯恩詩 、史密斯（Royston Smith）、工黨的伯恩（Liam Byrne）、蘇格蘭民族黨的麥克唐納（Stewart Malcolm McDonald）與無黨籍的奎爾（Neil Coyle）等5位跨黨派議員。

路透社報導，這次訪問是英國下議院外交委員會研究英國外交政策向印太地區轉變的工作的一部分。自脫歐以來，英國政府已將印太地區確立為經濟和外交的優先事項。

報導也提到，這個委員會是一個議會機構，獨立於政府，由來自不同政黨的民選議員組成，雖然可以對政府政策進行審查，但沒有法定權力。

英中兩國近年在人權、經濟政策和中國對前英國殖民地香港的態度上陷入了爭論，使得外交關係一直在下降。2021年3月，中國散佈有關新疆人權侵犯事件的「謊言和虛假信息」對包括民選議員在內的9名英國人實施制裁。

（綜合報導）

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