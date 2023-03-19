 英國會小組訪台 中國譴責「竄台」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.03.2023

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时政风云

英國會小組訪台 中國譴責「竄台」

英國國會代表團訪台，將於週一（20日）與台灣總統蔡英文見面，中國對此強烈反對、批評該訪團「竄台」。中方還說了什麼？英國國會小組訪台內容為何？

台灣總統蔡英文訂於20下午會晤「台英國會小組」。（資料照）

台灣總統蔡英文訂於20下午會晤「台英國會小組」。（資料照）

（德國之聲中文網）英國國會「台英國會小組」主席史都華（Bob Stewart）應台灣邀請，於週日（3月19日）率團抵台，展開為期6天的訪問行程。中國於譴責英代表團不顧中方堅決反對、執意「竄台」。

中國駐英國大使館19日對此表示強烈譴責，批評英國議員「不顧中方堅決反對，執意竄訪」台灣，稱此舉「公然違反一個中國原則，粗暴干涉中國內政，向『台獨』分裂勢力發出嚴重錯誤信號」。

台英國會小組訪台

台英國會小組將於20日下午與蔡英文見面。台灣總統府發言人Kolas Yotaka於19日晚間表示，這次「台英國會小組」在台至24日的訪問，是繼去年11月英國下議院外交委員會訪團來台後，英國國會再度組團至台訪問。台灣期盼透過此交流，為提升全球「民主韌性」努力。

該訪問團除了主席史都華，還另有五位跨黨派下議院議員，包括副主席白若博（Rob Butler）、艾薩拉（Sarah Atherton）、戴思棠（Tanmanjeet Singh Dhesi）、康福澤（Afzal Khan）、瑞茉莉（Marie Rimmer）等人。

台灣外交部同日表示，代表團除了會晤蔡英文，還會與行政院長陳建仁、國安會秘書長顧立雄會面，並接受立法院院長游錫堃及外交部長吳釗燮款宴。台英國會小組長將就「台英雙邊關係、區域局勢、經濟韌性等議題」，與台方行政部門如經濟部、陸委會，立法院民意代表及專家交換意見。

台外交部指出，此行是史都華第二次訪台，稱史都華在「2021年接任台英國會小組主席後助台灣甚力」；此外，他去年2月還與英國下議院官員發起「台英友誼及合作」動議案辯論，並曾就台海情勢及台英關係致函英國國防部、外交部及英國國會，表達「中國對台軍事威脅」，呼籲支持台灣。

圖為英國議員凱恩斯與台灣總統蔡英文，於去年12月2日在台灣總統府會晤。

圖為英國議員凱恩斯與台灣總統蔡英文，於去年12月2日在台灣總統府會晤。

台英關係升溫

去年2月，史都華曾與同為保守黨的英國外交委員會成員、中國研究小組（China Research Group）主席凱恩斯（Alicia Kearns），於下議院發起「台英友誼及合作」（UK-Taiwan friendship and cooperation）辯論，最後以無異議方式通過動議，要求下議院關注英台關係，促進英政府強化雙邊貿易與安全合作。

凱恩斯曾率英國下議院外委會於去年11月底訪台，討論英台經貿關係、印太區域安全，與台灣官員及專家交流該區地緣政治變化。凱恩斯表示英方「尋求與台灣合作，加強民主韌性，並促進雙方在零碳排、半導體領域合作，同時強化民主供應鏈的韌性」。

中國駐英大使館當時指責英方訪台「嚴重干涉」中國內政，表示會對損害中國利益的行為作強烈反擊。

（台灣中央社、路透社、台灣外交部、台灣總統府發言人、中國駐英大使館等）

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