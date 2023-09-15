英國控中國吸納公民為間諜 北京：做賊喊抓賊

（德國之聲中文網）英國政府週四（9月14日）表示，中國正吸收在政治、國防和商業等領域擔任敏感職位的英國及其盟國公民，以獲取英國的機密，作為中國對外日益複雜的間諜行動之一。

英國政府14日在為國會議員準備的中國威脅摘要中指出，北京在英國的情報網絡和情報蒐集工作非常多，而英國政府需採取更多措施來保護政府機構。

英國政府表示，中國針對英國前任和現任公務員的攻擊尤其明顯，這迫使負責英國國內情報的軍情五處（MI5）和其他英國情報機構，在保護官方信息時，必須敏銳地意識到這些威脅並保持警惕。此外，許多負責「惡意網絡活動的中國黑客組織，似乎也與中國政府有關」。

這項最新意見，是英國政府對國會情報與安全委員會（ISC）7月的報告所做的正式回應。該報告發現，中國正對英國構成國安威脅，且英國政府缺乏應對這些威脅的「資源、專業或知識」。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在針對該報告的回應中表示：「（英國政府正在採取的）措施將使我們的執法和情報機構能夠阻止、發現和破壞（這些行動），包括來自中國在內的全方位現代威脅。」

「我敏銳地意識到，我們開放和民主的生活方式，正面臨特殊的威脅」，蘇納克說。

中國駐英國大使館14日以發言人的名義回應，英方炒作所謂中國「網絡威脅」，是典型的「做賊喊抓賊。」，對此中方表明堅決反對的立場，並予以強烈譴責。

國會研究員被捕後引發焦慮

先前有消息稱，一名英國國會研究人員因涉嫌為中國從事間諜活動，而在3月被捕。不過，該研究人員否認自己是中國間諜，中國政府也駁斥相關指控。

英國各界對中國間諜行動的擔憂加劇，英國議會呼籲政府應對中國採取更強硬的立場。

軍情五處表示，目前對中國間諜活動的調查數量是2018年的7倍，並計劃進行更多調查。英國政府也設立了一個部門，以保護選舉免受外國干涉。

去年，軍情五處罕見地發布了安全警報，警告英國的國會議員們，一名中國間諜正在英國「參與政治干預活動」。

本週英國《泰唔士報》另報導，軍情五處曾在2021年和2022年私下向執政的保守黨警告，有2名潛在的國會議員候選人疑似是中國間諜。隨後，保守黨將這2名人士自候選名單移除。

對此，英國政府回應會定期審查官員，並已建立軟體來幫助識別社交媒體上的虛假個人資料。

（英國《衛報》、路透社、《泰唔士報》）

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