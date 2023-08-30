英國外相五年來首度訪華 向中方提人權議題

（德国之声中文网）英国外交发展大臣克莱弗利（James Cleverly）周三（8月30日）访华。近年来，两国关系中国侵犯新疆人权、香港民主自由受限、中国对俄罗斯的支持、英美安全关系等原因陷入低谷，这是5年多来英国外交大臣首次访华。

週三，克萊弗利會晤了中國外交部長王毅。中國官媒新華社報導，克萊弗利與王毅討論了烏克蘭危機、朝鮮半島核問題。王毅表示，中方始終重視英國的地位和獨特作用，呼籲雙方應推動兩國關係向前發展，而不是後退。

英國外交部則指出，克萊弗利向中國闡明英國的對華政策，基調與他4月在倫敦金融城發表的演說一致，強調3大主軸：首先，當北京對英國及其人民構成威脅時，英方將保障自身國安利益；第二，英方要與印太地區的夥伴合作結盟，維護國際秩序；第三，英方會直接與中國接觸，在氣候變遷等方面共同面對挑戰，並促進穩定關係。

克萊弗利與中方詳細討論香港問題時，提及《蘋果日報》創辦人黎智英的案件，並表示北京實施《國家安全法》，對香港的權利、自由，以及中國的國際聲譽都造成損害。他也強調了台海和平對國際社會的重要性。

此外，他明確向中國傳達英方對維吾爾人在新疆遭大規模監禁的感受，並呼籲中國立即取消對英國議員的制裁。此前，北京曾稱部分英國議員批評新疆的人權侵害事件是「散播假訊息」，並以此為由制裁他們。中國外交部發言人汪文斌週三重申，涉港、涉疆、涉藏问题「纯属中国内政，别国无权干涉」。

30日，克莱弗利也与中国国家副主席韩正会晤，后者表示希望通过相互尊重和务实工作，推动中英关系取得新发展。克莱弗利表示：「我与中国政府的高级代表进行了多次对话，每次会议我都提到了人权问题。」他说：「这个问题不仅在双边层面上得到广泛讨论，而且在联合国也得到了广泛讨论。」

英国外相克莱弗利周三与中国国家副主席韩正会晤

盼重塑中英關係

克莱弗利希望此行能重启重塑两国关系。他认为，孤立全球第二大经济体或在中国缺席的情况下解决气候问题是错误的，但部分英国保守党议员表示，克莱弗利此次访华看上去像是英国软弱的表现。

克莱弗利曾对媒体表示：「我们对于与中国存在根本分歧的领域有清醒认知，我们会在会晤时提出这些问题。」

「但我认为，重要的是我们也要认识到，我们必须与中国建立务实、明智的工作关系，因为这些问题影响着全球所有人。」

英国政府正面临来自包括前首相特拉斯（Liz Truss）在内等数名议员的施压。他们希望伦敦加强对华政策，并宣布中国对英国国家安全构成威胁。

一名不具名的保守派议员对路透社表示，不清楚此行的好处是什么。「我们应该对中国强硬，但情况看起来恰恰相反。」

克莱弗利则称，试图将两国关系以一个单词或一句话概括，本身就存在根本缺陷。他认为，中国「是一个重要的国家，一个大国，一个有影响力的国家，也是一个复杂的国家。因此，我们与中国的关系必然会同样的复杂深奥。」英國首相蘇納克（Rushi Sunak）亦表示：「我們完全有可能在與中國接觸的同時，堅決捍衛我們的利益和價值觀。」

美联社指出，苏纳克的目标是采取一种细致、非对抗性的方式处理与北京的关系。他曾形容中国是对英国价值观和利益日益增长的「系统性挑战」，但也强调与这个亚洲超级大国保持关系的必要性。

在克莱弗利到访前一日，中国外交部发言人汪文斌表示，克莱弗利访华期间，双方将就中英关系及共同关心的国际和地区问题深入沟通。「希望英方同中方一道，秉持相互尊重精神，深入交流、增进理解，推动中英关系稳定发展。」

英国议会报告首次称台湾为「独立国家」

在克莱弗利访华的同时，英国国会下议院外交事务委员会发布了一份批评政府对华政策的报告。委员会主席、保守党的凯恩斯（Alicia Kearns）担忧部长们对北京的策略缺乏连贯性。

凯恩斯表示，这项战略被埋没，甚至连政府的部长们都不清楚详情。「在不了解总体战略的情况下，如何执行政策和制定法律？」

值得注意的是，在这份报告中，英国首次将台湾称为「独立国家」。观察人士认为，在克莱弗利访华同日出台的这份报告，势必会对此次访问蒙上一层阴影。

报告写道：「台湾已经是一个独立国家，名称是中华民国。」内容称，「台湾具备国家资格，包括常住人口、明确的领土、政府和与其他国家建立关系的能力，只缺乏更广泛的国际承认。」

凯恩斯说：「我们承认中国的立场，但是我们…不接受这样的立场。」

她表示，克莱弗利在访问中国期间必须明确表示「英国支持台湾的自决权」。

中国外交部立即对英国议会的报告进行驳斥。中国外交部发言人汪文斌在周三的例行记者会上表示，「台湾是中国领土不可分割的一部分，一个中国原则是公认的国际关系准则，也是中英关系的政治基础」。

他批评英国议会有关报告「颠倒是非，混淆黑白」，敦促英国议会有关方面「恪守一个中国原则」，「停止向『台独』分裂势力发出错误信号」。

（综合报道）

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