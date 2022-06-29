英國外相：中國入侵台灣將是「災難性誤判」

（德國之聲中文網）英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）週三（6月29日）在北約峰會上警告中國，任何想要入侵台灣的企圖都將是「災難性的誤判」。 同時，英國和其他國家應該重新考慮，與使用經濟實力「脅迫」手段的國家之間的貿易關係。

英國《衛報》報導，特拉斯在本屆於西班牙首都馬德里舉辦的北約峰會上表示，隨著中國戰略野心的擴大，北約的新戰略理念應具體參考中國。該聯盟的核心任務最後一次更新是在 2010 年，即將進行修訂。

特拉斯在一場與澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese），以及比利時首相德克羅（Alexander De Croo）共同出席的北約小組會議上指出，「我確實認為，隨著中國通過經濟脅迫，和建立一支有能力的軍隊來擴大其影響力，他們確實有可能會得出錯誤的想法，從而導致災難性的誤判，例如入侵台灣。」

同時，特拉斯也強調，有鑑於來自中國和俄羅斯的威脅，「有必要向外擴張，建立志同道合國家的自由網絡」。

本屆北約會議在西班牙首都馬德里舉行

她還說，七國集團（G7）和澳大利亞等國家，應該利用其「經濟實力」來挑戰中國，並補充說英國等國家，甚至可以重新考慮與北京進行貿易的方式。

英國《獨立報》則報導，特拉斯認為，西方國家需要開發中國的經濟替代品，以確保不會像一些國家依賴俄羅斯石油和天然氣那般的依賴中國。

「我認為我們從烏克蘭危機中吸取的教訓是，歐洲對俄羅斯石油和天然氣的依賴增加，導致俄羅斯感到有能力入侵烏克蘭，」她說。

各國領袖聚集本屆北約峰會

英國會提供台灣武器嗎？

《每日郵報》指出，在特拉斯於北約發表該言論的前一天，她在英國下議院中呼籲，英國應採取更迅速的行動，來幫助台灣提供防禦性武器，以防範中國的入侵，並稱這是從俄羅斯入侵烏克蘭的事件中，發現的重要教訓。

「我們應該早點做事。我們應該早點向烏克蘭提供防禦性武器」，特拉斯說，「我們需要為台灣吸取這個教訓。我們發送的每一件設備都需要幾個月的培訓，所以我們越早做越好。」

自從前英國首相卡梅倫在（David Cameron）在2015年稱，中英關係進入「黃金十年」以來，英國政府對中國的態度發生了非常大的變化。特拉斯週三（6月29日）的表明，英國的貿易應針對可信賴的國家，這說明英國政府對中國的態度確實發生了變化。

英國目前與台灣沒有國防或外交關係。英國政府的傳統官方立場，是尋求台灣與中國大陸之間的問題和平解決。但英國現在擔心台灣可能會被中國入侵，這是由於北京近期對台北的敵意越來越大。

報導稱，如果真的開始實施，特拉斯的計劃可能會激怒中國人，並讓英國的軍事裝備更加短缺。

英國總參謀長桑德斯將軍（Patrick Sanders），週三（6月29日）在英國皇家聯合軍種研究所（RUSI）國防會議上演講時表示，英國「不能忽視中國的指數級增長和長期挑戰」。但他沒有主張要武裝台灣。

桑德斯指出，在烏克蘭衝突之後，俄羅斯可能比以前更加危險，他希望有數千名士兵處於高度戰備狀態，並被派往保衛東歐。

（綜合報導）