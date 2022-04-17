英國取消遣送庇護者至盧旺達班機

（德國之聲中文網）英國首架遣送尋求庇護者至盧旺達的班機，原定在週二（14日）離境，但歐洲人權法院（ECHR）在最後一刻頒布禁止驅逐禁令，認為這項計畫有「不可逆轉的傷害風險」，因此取消航班起飛。

過去幾天，移民權利律師向法院逐案上訴，試圖阻止在政府名單中準備被遣返的移民。由於歐洲人權法庭頒布的禁止驅逐令，讓原本要登上該航班的人數從最初的130人減少到7人，最終一名乘客也沒有。美聯社報導則稱，英國政府官員稍早曾表示，無論飛機上有多少人飛機一定會飛。

航班確定取消後，英國內政大臣普麗蒂·帕特爾（Priti Patel）表示失望，並稱判決「不會阻止政府繼續做正確的事」。她補充，「我們的法律團隊正在重新審視評估，並從現在起為下一個航班做準備。」

關鍵判決

法新社報導，無人遭遣返要歸功於歐洲人權法院的一項判決，即至少有一名尋求庇護者表明要留在英國，因為無法保證他在盧旺達的合法地位。

代表移民的律師以個案形式入稟歐洲人權法院，當中一名準備被驅逐出境的伊拉克男子表明，他可能會遭受酷刑，而且他的庇護申請尚未完成。

歐洲人權法院最終就這名伊拉克男子的個案頒布緊急臨時措施，指出申請人若遭遣返，將令他面臨「不可逆轉的傷害風險」。

人權團體「關懷加萊」（Care4Calais）在推特發文表示「最後一張機票取消。沒有人會去盧旺達」，並稱同樣的措施可以應用於其他將被運送到盧旺達的人。

違反人權

路透社援引官方數據顯示，光在去年，就有超過2.85萬人搭乘小船橫跨英吉利海峽抵達英國。

為了緩解非法移民帶來的壓力，英國政府在今年四月與盧旺達簽訂協議，預計把一些由歐陸乘坐小船橫渡英吉利海峽抵達的非法移民送到盧旺達。英國已支付1.2億英鎊，後續將根據遣送人數追加付款。

這項協議引發爭議，人權組織和宗教團體認為這已經侵害人權，形同默許人口販賣。但英國與盧旺達皆認為，打擊人口販賣正是這項協議的最終目的。

盧旺達政府發言人約蘭德·馬科洛（Yolande Makola）週二（14日）在首都基加利舉行記者會上表示，「我們這麼做是出於正當理由」。

馬科洛說，「我們知道可能會有人反對，但我們要求給這項計畫一次機會，因為這是一個解決方案。」她補充，現在全球的庇護系統已經被破壞了。

人權觀察組織中非主任路易斯·穆奇（Lewis Mudge）早前告訴德國之聲，他並不擔心盧旺達接收難民的能力，「但問題是盧旺達是一個尊重人權、公民權利和政治權利的國家嗎？對我們來說，答案是否定的。」

聯合國難民署曾發表聲明，堅決反對這項計劃。該機構指出，在缺乏足夠保障的情況下，將難民和尋求庇護者轉移到第三國，是轉移庇護責任和逃避國際義務，不只增加移民風險，還違背《難民公約》條款和精神。

（綜合報導）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。