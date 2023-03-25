英國加入CPTPP 下一個是台灣？

（德國之聲中文網）英國首相蘇納克（Rishi Sunak）週五（3月31日）宣佈，英國已與《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）成員國達成協議，將加入CPTPP，待細節敲定後，正式成為第12位成員國，同時也是第一個加入CPTPP的歐洲國家。

蘇納克表示，這是自英國脫歐以來所達成的最大貿易協議，此舉使該國處於「充滿活力的太平洋經濟體核心」。他說，加入CPTPP展現出脫歐後的自由給英國經濟帶來真正的好處。

路透社指出，CPTPP對英國帶來的整體經濟效益預料不大。英國稱該協定將削減汽車、烈酒和乳製品的關稅，長遠來看，每年將推動英國經濟增長18億英鎊（22億美元）；若未來有更多國家加入，這個數字還會增加。

日經亞洲報導，待細節敲定之後，CPTPP與英國預計7月簽署相關文件。等各國完成批准手續，英國將正式成為最新成員。

該協定前身為《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP），2017年美國宣布退出後改為CPTPP。目前成員國包含日本、澳大利亞、加拿大、新西蘭、新加坡、越南、墨西哥、秘魯、馬來西亞、智利及文萊，2018年11國簽署協定後CPTPP正式生效。英國脫歐後於2021年申請加入該協定，並於同年6月展開相關談判。

政治意義大於經濟意義

據《金融時報》報導，英國加入CPTPP，是出於該國政府脫歐後的經濟考量，以及其外交上「印太傾斜」（Indo-Pacific Tilt）的政策，希望能與印太地區增長快速的經濟體產生連結，而日本也一直支持英國加入。

英國政府表示，若他們順利加入，CPTPP佔全球國內生產總額（GDP）規模將從12%擴張至15%，也將使英國GDP增長0.08%。

報導指出，根據英國政府的預測數字，英國經濟的受益程度微乎其微，無助於抵消脫歐帶給英國的衝擊。

報導另指出，英國加入CPTPP具有爭議性。作為協議的一部分，英國將取消對馬來西亞棕櫚油的進口關稅；該產品被認為是馬國進行大面積砍伐森林的原因。

儘管如此，英相蘇納克認為，該協議具有重要的經濟和戰略意義，加入CPTPP會賦予英國在印太地區有一席之地。日經也引述專家分析表示，英國加入CPTPP，現階段政治意義大於經濟意義。

台灣與中國也申請加入CPTPP

2021年9月，中國與台灣雙雙申請加入CPTPP。中國和亞太國家簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）；若加入CPTPP，中國將成為該區兩個最大自貿協定的會員國。台灣則被拒於RCEP之外，中國也反對台灣加入CPTPP。

澳洲國立大學台灣問題專家宋文笛當時曾告訴DW，「很多東南亞國家可能對台灣（加入）會比較保守」。他認為，大多數會員國在外交上都會對中台表達模糊的歡迎態度，但是不會作出具體承諾。

新加坡與馬來西亞已經對中國加入CPTPP表示歡迎，而日本對此則持謹慎立場，曾表示要觀察中國是否能遵守該協議高標準規則。英國加入CPTPP以後，各方成員國將如何處理中國與台灣的申請也將成為焦點；除此之外，厄瓜多、哥斯大黎加及烏拉圭等國，也正在申請加入CPTPP。

台灣中央社31日引述日本《富士晚報》報導稱，CPTPP如何處理英國加入，成為其他國家加入的「試金石」。日本福井縣立大學教授島田洋一指出，加入CPTPP的前提是「全面同意接受規則」；如今英國以此為前提加入CPTPP，「當然下一個就是台灣加入」，不過「與中國走得近的東南亞國家是否同意將是個課題」。

報導還指出，日本對中國能否遵守CPTPP規則，一直抱持疑慮。但若中國先台灣一步加入，台灣就很可能受阻。

（綜合報導）

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