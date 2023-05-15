 英國：中國稱已關閉在英「警察站」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.06.2023

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英國：中國稱已關閉在英「警察站」

中國遭指在全球多國設立「祕密警察站」以監視、騷擾當地僑民。英國保安大臣6日表示，中國稱已應要求關閉其在英國各地所設的警察站。對此，中方如何回應？

英國保安國務大臣董勤達（資料照）

英國保安國務大臣董勤達（資料照）

（德國之聲中文網）英國保安國務大臣董勤達（Tom Tugendhat，又譯圖根達特）週二（6月6日）表示，中國已經關閉了該國據報在英國各地設立的「警察服務站」，且經過調查，英方並未發現中國政府在這些地點進行任何非法活動。

人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）此前指中國在全球多國設立「海外警察站」，引發多國陸續展開調查。該組織指，這些站點原是為提供行政服務而設立，但也被用來「監視和騷擾僑民社群」，或強迫民眾「以非法管道返回中國」。英國曾表示此消息「非常令人擔憂」，中國或其他國家在英國領土上對外國人進行的任何恐嚇，都不可接受。

董勤達在向英國議會提交的一份書面聲明中表示，英國警方已經調查了「保護衛士」所提的3個疑似警察站運作地點。目前為止，警方尚未查獲任何「中國政府在這些地點進行非法活動」的證據，但「我們評估認為，警方和大眾的監督，可能壓制了這些地點或曾有過的任何行政職能。」

董勤達說，此類站點設立未經英方許可，且它們的存在可能讓自中國避走英國以尋求安全和自由的人，感到擔憂害怕。

他表示，英國外交及國協事務部（The Foreign Commonwealth and Development Office）已告知中國大使館，英國不接受任何與此類「警察服務站」相關的活動，此類站點也不得以任何形式在英國運作。中國大使館隨後回應稱，此類站點已全數永久關閉，若有任何進一步指控，中方都將根據英國法律迅速展開調查。

中國一直否認經營任何此類警察站，強調這些站點僅提供行政服務。對於董勤達的聲明，中國駐倫敦大使館發言人重申，所謂「海外警察站」是根本不存在、徹頭徹尾的政治謊言，並表示「個別政客炒作這一話題純屬政治操弄」。發言人強調，中方敦促英方停止散佈虛假信息，停止渲染炒作和詆毀中國。

美國4月在曼哈頓唐人街查獲兼作中國警察站的「長樂公會」

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歐美多國查獲類似警察站

英國政府表示，類似的中國警察站點在全球約有100個。

路透社報導，中國政府此前曾表示在境外設有一些服務中心，提供協助中國公民更新證件等服務，但這些中心皆由當地志工而非中國警察開辦。

英國《泰晤士報》（The Times）4月曾報導，中國商人林瑞友在倫敦市郊經營的食品配送公司，同時還兼作未申報的中國警察站；同月，美國聯邦特工亦曾逮捕兩名涉嫌在曼哈頓唐人街經營中國「秘密警察局」的紐約居民。對於上述事件，中方均予以否認，並表示堅決反對「誹謗抹黑」。此外，加拿大和幾個歐洲國家亦曾就中國「海外警察站」展開調查。

（路透社、法新社、中國外交部）

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