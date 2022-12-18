英國下議院外委會：支持將中國定為「威脅」

（德國之聲中文網）英國下議院外交事務委員會（FAC）週日（12月18日）發布建議報告書指出，英國政府原版《綜合政策評估》（Integrated Review）將中國定為「系統性競爭對手」，該委員會支持將措辭改為「威脅」。

英國政府去年3月發布《綜合政策評估》，在俄烏戰爭爆發與台海衝突風險日益升高之後，英國政府決定更新該份報告，目前正進行重審。

「中國在許多不同層面上對英國構成了重大威脅。」英國下議院外委會的最新建議報告寫道，「我們會支持政府將措辭從『系統性競爭者』改為『威脅』，前提是需有精心調整和相稱的政策改變，而不是空洞的言辭。」報告認為，若沒有具體行動而只有強硬語言，無助於緩解混亂，且有增加不確定性和破壞英國信譽的風險。

儘管如此，報告也承認，在可預見的未來，「中國將繼續是英國的系統性競爭對手，也是英國不可或缺的合作夥伴」。英國與中國必須在部分領域持續競爭，同時在其他領域進行合作。

「在更新《綜合政策評估》時...長期目標必須是促進更大的彈性和經濟多樣化，以便未來英國可以自由選擇其行動，來應對中國的任何侵略或侵犯人權行為。如果我們能夠抵禦中國將供應鏈武器化，我們就可以作為全球參與者在世界舞台上更加有效。」報告寫道。

管理競爭與合作

根據英國天空新聞（Sky News）報導，英國下議院外委會的報告強調了對北京採取更強硬立場的風險，包括可能失去合作機會，並指出了中國政府帶來的一系列威脅，包括竊取知識產權和恐嚇英國公民，以及其侵犯人權的記錄。

中國在鎮壓香港民主示威者、對台灣採取侵略性立場，以及迫害維吾爾族穆斯林和其他少數民族方面，面臨著諸多國際批評。近期，中國政府因曼徹斯特領事館打人風波，「撤換」了6名外交官員。

該報告指出，英國政府「需要更堅定、更明確地闡述英國在涉及中國時的安全利益」以及「國家的首要責任是保證其人民的安全。」

習近平二十大談台港

一名政府發言人向媒體表示：「我們認識到中國對我們的價值觀和利益構成了系統性的挑戰——但正如外交委員會的報告所承認的，我們不能簡單地忽視中國在世界事務中的重要性。」

「我們正在將我們對中國的態度，轉變為一種強有力的實用主義——這也是我們的盟友和夥伴所認可和理解的。」該發言人說道：「我們繼續為捍衛人權而大聲疾呼，並且與我們的盟友和夥伴一起，通過提高韌性，特別是我們的經濟安全，來管理這種尖銳的競爭。」

台灣中央社報導，外委會在報告中提到，經濟多元化不意味與中國全然「脫鉤」。若情況允許時，應鼓勵雙邊發展強健經貿關係，同時保衛國家安全、捍衛英國的價值觀。 但若中國持續挑戰以規則為基礎的國際秩序，並在英國境內從事削弱英國的活動，管控英中關係將日益困難。

報告警示，英國政府應採取措施增進韌性，並在關鍵領域減少對中國的依賴。然而，目前的情況是，「幾乎在每一個領域」，英國對中國已養成供應鏈的戰略性依賴。

台灣是英國在印太利益的核心

英國下議院外委會建議書指出，中國對台灣的長期目標清晰可見。中國國家主席、中共總書記習近平在取得史無前例第三任期的中共二十大會議上已經明確提出了，欲吸納台灣的野心。

此外，台灣人民對於中國的態度「不那麼友好」，中國又因認定美國或西方國家軟弱，而採取更加強硬的外交政策，「這使得中國首選的『和平統一』方案似乎不太可能」，「進一步加劇了台灣海峽衝突的風險。」

外委會的報告表示，一旦中國對台灣發動全面侵略，不排除這將對英中關係造成「巨大挑戰」（seismic challenge）。

九二共识30年 30位台湾人这样看“统一”

此外，該報告也提到，長達122頁的《綜合政策評估》中，全文沒有提及台灣，「考慮到《綜合政策評估》對印度洋地區的重視，以及台灣是英國在該地區利益的核心部分，這是個令人驚訝的遺漏。」

報告表示：「英國政府未能充分表明其政策是對中國『一中政策』的承認，而不是接受，並且支持不應以武力改變現狀的台灣政策。在確立英國對台灣的姿態時，這是一個重要的區別。」

英國國會下議院外交委員會主席柯恩詩（Alicia Kearns）等5位跨黨派外委會議員，今年11月才組團來台訪問，就台海情勢與台英雙邊關係等議題進行考察。針對這份最新的建言報告，台灣外交部18日發布新聞稿表示，「台英關係一向密切友好，英國一貫支持台灣有意義參與國際組織，關切及支持台海維持和平穩定，並呼籲以和平方式解決兩岸分歧。」

台灣外交部表示，台灣作為印太地區負責任的成員，將持續與英國等理念相近民主國家及夥伴，共同維護印太地區的和平、穩定、繁榮及永續發展。

英國的印太戰略

英國下議院外委會的報告也提及，《綜合政策評估》雖正確地強調了英國對印太地區日益增長的興趣，然而「傾斜」一詞向國際社會發出了錯誤的信息。

該委員會提醒，在英國日益關注印太地區的同時，政府不能被視為偏離歐洲－大西洋，「應該解釋是否以及如何期望，英國在保持印太傾斜的同時為歐洲安全做出貢獻，尤其是在資源嚴重受限的情況下。」

英國《綜合政策評估》去年3月在時任首相約翰遜（Boris Johnson）任內發布，內容強調在後脫歐時代，英國作為「全球英國」 (Global Britain），其國家戰略應放眼歐洲大陸之外，印太地區則是重中之重。其後接班首相特拉斯（Lizz Truss）、蘇納克（Rishi Sunak）基本延續該戰略，但對於如何定位中國，各有說法。

根據英國下議院外委會官網，在該建議報告書提出之後，英國政府有2個月的時間做出回應。

英國首相府一名發言人12月稍早曾向台灣中央社表示，新版《綜合政策評估》可望明年3月發布。

（英國下議院外委會、天空新聞、中央社等）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。