英国：2023年近3万名难民穿越英吉利海峡抵达

（德国之声中文网）英国政府数据显示，去年通过乘小船从欧洲大陆穿越英吉利海峡抵达英国的移民数量下降了36％。

2023年，乘船抵达英国的人数从2022年的45775人下降至29437人。移民通过跨越英吉利海峡这条主航道非法抵英一直是英国保守党政府面临的挑战。

英国首相承诺了什么？

英国首相苏纳克将阻止这些移民列为优先事项，他去年承诺要“阻止这些船只”。

苏纳克表示：“我决心结束非法移民给英国人民带来的负担。”“这就是为什么我们采取行动制止船只横跨海峡，将酒店归还给当地社区，并阻止那些偷渡者。”

由于今年将举行大选，苏纳克希望兑现其降低非法入境者数量的承诺，尽管上个月他表示，尚未确定兑现这一承诺的“明确日期”。

首相苏纳克希望兑现其降低非法入境者数量的承诺

苏纳克在一份声明中表示:“我专注于履行我的承诺，阻止偷渡船只，让飞往卢旺达的航班起飞。”

英国政府曾计划通过拒绝非法抵达英国者的庇护申请，并将其中一些人送往卢旺达来阻止移民入境。但英国最高法院裁定该计划违反国际法，致使该计划未能成行。

政府归功“制止小船行动”

英国政府每年在庇护程序上花费超过34.6亿欧元（37亿美元），其中很大一部分用于支付移民住房。

至2023年底，政府清理了9.2万起积压的庇护案件，共处理超过11.2万起案件，批准率为67％。

周一，英国政府将入境移民人数的减少归功于其阻止“小船”行动以及与阿尔巴尼亚等国家达成的移民遣返协议。

据唐宁街表示，2023年有超过2.4万人被遣返出境，246人因人口贩运被捕。

与此同时，反对党工党则认为首相苏纳克未能履行其承诺，并称他的移民政策一片混乱。

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(法新社、路透社)

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