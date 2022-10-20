 英国首相谁来当？前财相苏纳克、前首相约翰逊呼声高 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.10.2022

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英国首相谁来当？前财相苏纳克、前首相约翰逊呼声高

英国首相特拉斯辞职后，谁会成为她的接班人成为最受关注的话题。据称前首相约翰逊和前财政大臣苏纳克进行了深夜密谈，数小时后苏纳克宣布参选，而约翰逊也可能寻求卷土重来。

苏纳克曾担任约翰逊内阁的财政大臣

苏纳克曾担任约翰逊内阁的财政大臣

（德国之声中文网）英国前财政大臣苏纳克（Rishi Sunak）将再度角逐首相职位。他在推特上发文写道："英国是个伟大的国家，但是我们陷入严重经济危机。因此我希望领导保守党并成为下一任首相。"

在英国首相特拉斯闪电辞职后，现年42岁的苏纳克成为接班呼声最高的人选之一，已经获得超过100名保守党议员支持。今年9月初，苏纳克曾与特拉斯竞逐保守党党魁但最终落败。特拉斯上台后，英国陷入史无前例的金融危机，她不得不承认错误并于10月20日宣布辞职，成为英国执政时间最短的首相。苏纳克过去在竞选期间多次警告，特拉斯的经济政策将导致经济市场陷入混乱。他当时的精准判断如今获得许多人认同。

约翰逊周六返回伦敦

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约翰逊有意卷土重来

英国前首相约翰逊也计划在黯然下台的两个月后重返唐宁街10号。他的盟友宣布，约翰逊已经做好准备并集齐足够的支持者。周六上午，现年58岁的约翰逊结束在加勒比海的短暂度假后与家人返回伦敦。据称他和苏纳克就保守党领导权问题密谈至深夜。

除了苏纳克和约翰逊，保守党籍下议院领袖摩丹特（Penny Mordaunt）已率先公开表态参选。尚不清楚的是，摩丹特是否已获得足够的议员支持。最迟在即将来临的周五（10月28日）前，英国保守党便会举行党魁选举，选出特拉斯的接班人。

（法新社、德新社、路透社）

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