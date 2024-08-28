英国首相访德：不会重返欧盟

不久前上任的英国首相斯塔默在访问柏林期间，与德国总理肖尔茨会晤。两位领导人宣布，英德将在年内签署一份新的合作条约。但斯塔默也强调，脱欧之后的英国不会走回头路。

（德国之声中文网）斯塔默本周三（8月28日）在柏林与德国总理肖尔茨举行了会晤。两人在会后表示，英德两国计划深化双边关系，并在今年底之前签署一份合作条约，规划在国防、经济、移民、能源和气候保护等方面加强合作。

在联合新闻发布会上，肖尔茨表示，接下来几个月，这份合约将赋予两国关系一个全新的基础，这一合作将造福于两国人民，造福于欧洲和跨大西洋的地区安全。斯塔默说，这一愿景是"一代人只能遇到一次"的机会。

斯塔默表示，英国希望在保守党执政多年后，展开与欧盟关系新的一页。但他同时强调，"这并不意味着英国脱欧会被逆转，或者英国将重新加入欧盟统一内部市场及关税联盟。"

他还表示，英国无意加入"青年流动计划"（Youth Mobility Scheme）。这是德国力推的英国同欧盟国家之间青年就业优惠签证计划。英国与德国计划在制止非法移民和打击人口贩运方面加强合作。

斯塔默在柏林受到联邦国防军仪仗队的欢迎 图像来源: Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance

继续支持乌克兰

斯塔默说，德国目前是英国的第二大贸易伙伴，新的条约将为在两国创造就业岗位、推动经济增长提供机会。他表示，经济增长是他的工党政府任内最重要的任务。在经历了保守党执政长达14年之后，英国新政府面对巨大的财政赤字压力，并计划采取"充满痛苦"的紧缩开支措施。

肖尔茨和斯塔默还承诺，将继续支持乌克兰抗击俄罗斯的侵略。"德国和英国坚定地站在乌克兰一边"，肖尔茨表示，希望G7国家尽快就援助乌克兰一揽子计划的技术细节达成一致。

谈及中东冲突，两位领导人强调，在符合人道主义国际法的前提下以色列拥有自卫的权利，目前有必要在整个地区避免局势激化。英国和德国将继续为政治解决中东冲突而努力。肖尔茨呼吁有关各方就停火和释放以色列人质继续谈判。

（德新社、法新社）

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