英国首相约翰逊将辞保守党党魁

（德国之声中文网）最后，压力实在太大：鲍里斯·约翰逊的政治生涯显然已到尽头。英国广播公司（BBC）以及另外数家英媒相继报道说，这位英国首相周四（7月7日）就将宣布辞去保守党领袖一职，但暂时继续担任首相。由此，约翰逊显然为在秋季取代他成为英国首相的继任者铺平了道路。近日，50多名阁员宣布辞职、离约翰逊而去，理由是，免使保守党整体受损。

唐宁街十号宣布，首相会很快发表声明，会在今天向全国发表讲话，并称约翰逊已将该事件呈报给女王。此前，被任命不到两天的新任财政大臣扎哈维（ Nadhim Zahawi ）亦呼吁约翰逊走人。

不愿走人

就在昨天，约翰逊首相还表示，尽管阁员中出现辞职潮，但他本人仍决心继续任职。他的议会助理杜德里奇（ James Duddridge ）当晚也在天空新闻电视台上称，"首相心情乐观，将继续战斗。" 他指出，约翰逊在上次大选中得到1400万选民的授权，他 "还要替国家做很多事情"。

英政府最新危机由约翰逊的党内同事平彻（ Chris Pincher ）的性骚扰丑闻引发。有消息称，约翰逊在提拔平彻担任保守党在议会中一重要职位前知晓对他的指控，但曾让其发言人数次否认知情，然后承认之情，最后不得已认错请求原谅。

不只因平彻事件而致约翰逊在党内的支持率一路下降。6月初，这位现年58岁的首相已面对一次党内不信任投票。是时，148名议员对他投出不信任票，211人投票支持他继续担任党魁。此前，在防疫"停摆"期间在其官邸内举办聚会的细节被曝光，他已受到压力。

（英国广播公司, 德新社，路透社）

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