英国首相约翰逊宣布辞职、但先留任

（德国之声中文网）现年58岁的英国首相约翰逊辞去保守党党魁职务。不过，在位于伦敦唐宁街10号的官邸前发表的声明中，他同时表示，仍有意继续担任政府首脑，直到选出继任者。他说，要放弃世界上这份最好的工作，他很难受。在其政府爆出一系列丑闻和失误后，约翰逊的支持者不断减少，近日更出现不可收拾之势，甚至在他自己的团队里亦然。 近日，50多名阁员宣布辞职、离约翰逊而去，他们的理由是不让保守党整体受损。

包括几位阁员在内，政府机构中名副其实的大逃亡使日益孤立的这位首相显得日益无助。更何况，要求他辞职的人似乎时刻还在增加。

不过，约翰逊并无任何悔意。相反，在今天的6分钟的讲话中，他反而抨击党内同仁要求他辞职是 "古怪的。……现在，显然是保守党议会党团的意思，要有一新党魁即新首相。" 他称，他已同意现在就开始新党魁遴选工作。然而，保守党内要求他立即下台的呼声已越来越高。

他不愿走人

就在昨天，约翰逊首相还表示，尽管阁员中出现辞职潮，但他本人仍决心继续任职。他的议会助理杜德里奇（ James Duddridge ）当晚也在天空新闻电视台上称，"首相心情乐观，将继续战斗。" 他指出，约翰逊在上次大选中得到1400万选民的授权，他 "还要替国家做很多事情"。

英政府最新危机由约翰逊的党内同事平彻（ Chris Pincher ）的性骚扰丑闻引发。有消息称，约翰逊在提拔平彻担任保守党在议会中一重要职位前知晓对他的指控，但曾让其发言人数次否认知情，然后承认之情，最后不得已认错请求原谅。

不只因平彻事件而致约翰逊在党内的支持率一路下降。6月初，这位现年58岁的首相已面对一次党内不信任投票。是时，148名议员对他投出不信任票，211人投票支持他继续担任党魁。此前，在防疫"停摆"期间在其官邸内举办聚会的细节被曝光，他已受到压力。

反对派工党要求重新大选

约3年前，约翰逊被保守党选为领袖并成为首相。今天，在表达辞意前不久，他任命了新阁员。然而，保守党内众多人士敦促他立即离开唐宁街10号，而不是重新组阁。反对派工党更是要求重新大选。

数月来，因一系列丑闻曝光，约翰逊及其内阁政府受到强烈批评。除捐款丑闻外，新冠防疫"停摆"期间唐宁街10号内竟举办聚会以及保守党高层人士的性骚扰丑闻也使舆论大哗。

唐宁街10号门前

无明显热门候选人

迄今已有多名内阁成员及数十名议会中政府官员辞职。最近以来，更发生辞职大潮，甚至连本周二才被任命为财政大臣扎哈维（ Nadhim Zahawi ）也呼吁他辞职。扎哈维与外交大臣特拉斯（ Liz Truss ）和贸易大臣马尔当特（ Penny Mardaunt ）一样，均被认为是可能的继任者。不过，国防大臣本·华莱士目前在民意调查中领先。官方称，迄今为止，只有总检察长苏埃拉·布拉弗曼（ Suella Braverman ）宣布有意竞选。

对约翰逊有意辞职，反对党--工党领袖斯塔默（ Keir Starmer ）表示欢迎。他同时呼吁，现在必须有一个 "新的开始"。他说："英国需要有一个工党政府。我们已做好了准备。"

不同反应

支持者称赞约翰逊首相在 "重大问题 "上颇有建树，如新冠疫苗接种运动、完成脱欧，等等。约翰逊还因其在俄罗斯侵略乌克兰战争中明确支持向乌提供武器而受到广泛赞誉。乌克兰总统顾问便感谢约翰逊提供了帮助。俄罗斯则对约翰逊首相即将下台表示欢迎并予以嘲笑。欧洲议会绿党党团强调，约翰逊的辞职为英国和欧盟之间出现新起点提供了机会。

（综合报道）

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