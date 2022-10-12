 英国首相特拉斯宣布辞职 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.10.2022

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时政风云

英国首相特拉斯宣布辞职

上任仅六周后，英国首相特拉斯( Liz Truss)今日(10月20日)宣布辞职，成为英国历史上任期最短的首相。

英国首相特拉斯( Liz Truss)10月20日宣布辞职

英国首相特拉斯( Liz Truss)10月20日宣布辞职

（德国之声中文网）英国首相特拉斯周四（20日）宣布辞职。这位保守党政治家在伦敦唐宁街官邸外临时召开的新闻发布会上宣布了这一消息。她说，她将继续任职，直到任命继任者。她已经与国王查尔斯三世讨论过该问题。

英镑在消息发布后升值，对美元的汇率上升了近1%。英国股市也上涨了约1%。

特拉斯9月初才接替约翰逊的首相职务，迄今在任仅45天，打破了前首相坎宁（George Canning）上任119天后辞职的纪录。

宣布辞职后，特拉斯步入唐宁街10号

宣布辞职后，特拉斯步入唐宁街10号

9月中旬以来，47岁的特拉斯就在为她的政治生存而努力。她的减税计划在金融市场遭遇惨败迫使其做出180度的大转弯。她在一周内失去了两位重要部长--财政大臣夸西·克瓦滕（Kwasi Kwarteng）和内阁大臣苏拉·布雷弗曼 (Suella Braverman) 。本周三，混乱的下议院投票使她面临更多压力。

周三，特拉斯仍然在英国下议院宣称她不想放弃，是"一个斗士"。现在，在指出整个欧洲大陆处于经济困难和政治不稳定时期的同时，她承认，在目前的条件下，她不再能够实现其激进的经济增长愿景。

自民意调查开始以来最不受欢迎的政府首脑

保守党内对特拉斯表示不满和反对的人越来越多。根据民意调查，保守党落后反对党工党约30个百分点。根据研究机构YouGov的调查，特拉斯是开始民调调查以来最不受欢迎的政府首脑。

（法新社、美联社、路透社）

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