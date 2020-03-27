 英国首相染新冠 约翰逊开始居家隔离 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.03.2020

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时政风云

英国首相染新冠 约翰逊开始居家隔离

英国首相约翰逊发布视频消息，证实自己新冠病毒测试呈阳性。他说，他只有轻微的症状，现在开始在家工作。尽管如此，他想继续领导他的国家与冠状病毒大流行做斗争。

Boris Johnson (picture-alliance)

（德国之声中文网）英国首相约翰逊（Boris Johnson）新冠病毒测试呈阳性。周五（3月27日）他表示："在过去的24小时里，我出现了轻度症状，冠状病毒测试结果是阳性。我现在已将自己隔离，但是在我们与这种病毒作斗争的时刻，我将继续通过视频电话会议领导政府的工作。"

周三（3月25日），现年55岁的约翰逊还参加了下议院每周的首相答辩。政府一位发言人说："首相听从了英国国民医疗服务体系(NHS) 负责人惠蒂（Chris Whitty）教授的建议，做了冠状病毒测试。"测试是在伦敦唐宁街10号的首相官邸由NHS的工作人员进行的。

为预防起见，所有与约翰逊首相接触过的政治家现在可能需要进行隔离。据《太阳报》一位记者透露，财政大臣萨纳克（Rishi Sunak）有可能受到该预防措施的影响。

英国首相感染新冠状病毒病的消息给该国投资者带来不确定性，导致英镑贬值，与美元和欧元的汇率仅为1英镑兑1.2226美元和1.1092欧元。

延伸阅读：“集体免疫”行不行得通？

保守党政治家约翰逊自2019年夏季以来担任英国首相。在他的领导下，英国于今年一月底退出欧盟。

周四，英国首创24小时内新冠肺炎死亡人数过百的纪录。据英国卫生部公布的消息，自周三（3月25日）以来，已有115人死于新冠肺炎，死于新冠肺炎的人数因此上升到578人。

该国约有11700人被确诊感染该病毒。但是实际感染人数可能更高。与德国相比，英国到目前为止只进行了较少的测试，而且对采取严厉措施遏制疫情大流行

犹豫了很长时间。

  • Italien Mailand Dom leer Ausgangsbeschränkung (picture-alliance/AP Photo/L. Bruno)

    “封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同

    意大利：限制实施至4月3日，但可能延长至7月31日

    意大利在3月9日实施全国性的封锁，命令6000万市民必须在家。学校、大学和非必要的商店都要关闭 – 只有超市、银行、药房以及邮政服务维持营业。允许独自在家附近运动、购物或看病，但前提是打印出门凭证解释其外出原因，警察会对此监督。违列者可被罚400至3000欧元或被判监禁3个月。

  • Spanien - Madrid - Coronavirus (Imago/O. Barroso)

    “封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同

    西班牙：封锁至4月11日

    西班牙政府于3月14日宣布全国进入紧急状态，超过4600万人受到禁足令的限制。非必要的商店、学校以及酒店已被勒令关闭，与其他欧洲国家接壤的边境亦被封锁。国民可以外出购物和到药店，其他户外活动一律被禁止，除了携狗外出散步。数以千计的军警目前正加强这些封锁措施的落实。

  • Frankreich Paris Arc de Triomphe leer Ausgangsbeschränkung (AFP/J. Saget)

    “封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同

    法国：封锁措施生效至4月1日，但极可能会延长

    法国于3月17日宣布严厉的全国性封锁措施，严禁所有公众活动。只允许国民购物和处理其他必要事务时才允许外出，居民需在表上填写外出原因。户外活动只允许一天一次，且必须独自进行，时间少于1小时。家庭外出的条件是不超出其住址范围的1公里(0.6英里)。违规者会面临135至3700欧元的罚款;多次违规者更会面临最高六个月的监禁。

  • Deutschland Berlin Brandenburger Tor leer Ausgangsbeschränkung (picture-alliance/AP Photo/M. Schreiber)

    “封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同

    德国：目前封锁措施生效至4月6日

    与其他欧洲国家不同，德国没有规定其8000万国民留在家中，3月22日它宣布了严厉的社会隔离措施。除了家庭成员或一同居住的人，两人以上的公共活动是禁法的。餐厅只能提供外带或外送服务，发廊和纹身店等需关闭。在外独自运动是允许的，而两人之间需至少保持1，5米的距离。拜仁州和萨尔兰州都规定居民必须在家; 而德国境内的学校最快于4月13-24日才可能复课。

  • COVID-19: Leere Straßen in London (picture-alliance/R. Pinney)

    “封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同

    英国：封锁至4月13日，但将会再次作出评估

    英国政府在3月23日宣布封锁，国民独自外出购物、去药房，或出门上班也被允许。禁止所有社交活动，独自外出运动或骑单车除外。警察会加紧其封锁措施，但不会要求国民出门时需申报其外出之理由。

  • Österreich Coronavirus (picture-alliance/dpa/AP/K. Joensson)

    “封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同

    奥地利：封锁措施生效至4月13日

    奥地利境内900万居民于3月16日起不得随意外出，购买药物、食物或提款除外。所有运动场所关闭，但国民仍可独自或与同屋居住者一同出门。禁止5人以上的活动，餐厅、酒吧、咖啡馆也被勒令停业，只有超市和外卖服务维持服务。违令者最高要被罚3600欧元。与意大利和瑞士接壤的边境也被封锁，火车和飞机大受影响。

  • Spanien Coronavirus Grenzkontrolle (Reuters/R. Marchante)

    “封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同

    葡萄牙：封锁令至4月2日

    自1976年过渡成为民主政府后，葡萄牙首次宣布进入国家紧急状态。政府被赋予部署军队、干预经济、维持物价和招募人员从事战略物资的生产之权力。强制隔离只适用于已受感染者，高风险人群则需尽量在家，在"特别情况"下才允许外出。国民应尽量在家辨公，银行、药房和食物商店维持营业，政府鼓励餐厅关闭堂食，只提供外带服务。与西班牙接壤的边境几乎被全封，只有九个过境站仍开放予通勤者和食物运输。所有娱乐活动以及大型活动亦均不得举行，包括葡萄牙足球超级联赛。

    作者: 周正豪 (实习记者)


李京慧/叶宣（德新社、路透社）

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