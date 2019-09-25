英国首相提「最终」脱欧案 北爱首先支持

(德国之声中文网)约翰逊周三(10月2日)提交由他修改完成的脱欧提案给欧盟官员，以期在10月31日之前准时脱欧。 他也将给欧盟主席容克的四页信件公开。 信件的标题是「一个公平合理的妥协」。

英国官员表示，约翰逊随后与欧盟重要人物进行谈话，包括欧盟主席容克、德国总理默克尔、爱尔兰总理瓦拉德卡(Leo Varadkar)。

10月2日，唐宁街十号宣布了将从10月8日开始让国会休会到隔周一的计划。 这一次，预定休会的终止日期是10月14日，正好订在对脱欧有决定性影响的欧盟峰会前一天。 先前政府一度试图强制国会暂停五个星期，但是之后被最高法院判定是违法的行为而复会。 当时政府也是预定要一直暂停国会直到10月14日。

取消后备方案

在约翰逊寄给容克的信件当中，最关键的建议是取消给爱尔兰的「后备方案」(backstop)。 后备方案是为了确保英国在爱尔兰的边界不会回复到以前实体边界的状态。

但是，「后备方案」为了要避免实体边界出现，希望将英国跟欧盟留在同一个关税领域，并且确保北爱尔兰的关税政策密切与英国联动。但是当时约翰逊就质疑，这样的政策会让英国没有动机去签订属于自己的贸易协议。

现在，约翰逊政府建议让英国脱离欧盟的关税领域，但是为了要避免出现硬边界，一切行政作业都靠电子处理。

他也在信中说，这个管制区中会消除所有商品贸易的检查站。 他也说大部分的书面作业都会在商品来往两国之间时，用电子完成。 只有在非常少的地方才会例外建立实体的检查站。「可能在爱尔兰全岛范围上建立管制区，处理所有商品包括农产品。 」

然而该信函当中并没有提供太多关于这个目标应该如何达成的细节，也说这个决定最终仍然应该取得爱尔兰共和国与北爱尔兰的同意。

北爱尔兰的民主联盟党(DUP)支持这个提议，因为他们将之前特蕾莎·梅的后备方案称为「反民主的后备方案」。 民主联盟党发出声明表示: 「这给欧盟提供了一个基础，继续认真与英国政府合作，而不需要冒着把英国纳进同一个市场的风险... 而且这项提案也会确保北爱尔兰和英国其他地区一样，被排除在欧盟关税联盟以单一市场之外。 」

德国总理默克尔说现在要评论协议达成的可能性还太早，但是她强调欧盟剩下的27个会员国应该要团结一致。

作为欧盟负责监督脱欧协商的议员之一，德国的席尔帝文(Martin Schirdewan)认为布鲁塞尔会驳回约翰逊的提案。「就我所知，我预设答案会是『不』。」

英国的反对党工党的领袖柯宾(Jeremy Corbyn)也说，他没有办法预见到这项提案能获得欧盟会员国的同意，因为提案没有明确提出将如何保障确保北爱尔兰和平进程的《貝爾法斯特協議》。

罗法/夏立民(德新社、法新社、路透社)