英国首相宣布将向乌克兰提供14辆主战坦克

（德国之声中文网）英国首相苏纳克上周末在同乌克兰总统泽连斯基电话通话时承诺，未来几周内，英国将向乌克兰提供14辆挑战者2坦克以及大约30门AS90大型自行火炮。

英国国防部在一份声明中表示，过去6个月已有数千名乌克兰军人在英国接受过培训。

英国政府表示，随着下个月末战争一周年的临近，英国将加快外交和军事支持，以协助乌克兰击退俄罗斯军队。声明说：“首相很清楚，如果战争持久而停滞不前，只会有利于俄罗斯。”

《华尔街日报》引述英国官员的看法称，英国做出这一决定，主要目的之一是促使德国政府批准提供豹2型坦克。欧洲各地军队拥有数千辆豹2型坦克。

长期以来，乌克兰一直寻求获得重型坦克，包括美国艾布兰主战坦克和德国豹2型坦克，但西方领导人一直不愿意提供。

波兰计划向乌克兰提供14辆德国制豹式坦克。

但由于供应量较大，且这一型号的坦克被欧洲一些军队使用，如果想提供给乌克兰，需要得到德国的批准才行。

上周五（1月13日），德国联邦总理肖尔茨表示，有关向乌克兰提供作战坦克的问题，他不会逼迫自己仓促做出决定。他说：“涉及战争与和平、德国和欧洲安全的严肃决定不能轻易简单地做出。”

英国做出的这一宣布也让英国成为首个向乌克兰提供主战坦克的西方国家。

乌克兰总统泽连斯基在推特上向英国首相苏纳克表达感谢。他写道：“他的决定不仅会加强我们在战场上的战力，也会向其他伙伴发出正确的信号。”

俄罗斯驻英国大使馆迅速作出回应表示：“把坦克开到冲突区，非但不会结束战争冲突，反而会起到适得其反的作用，造成更多伤亡，包括平民百姓的伤亡。”

俄罗斯大使馆强调，英方提供的挑战者2坦克将成为俄方打击的“合法目标”。

俄罗斯总参谋长格拉西莫夫（Valery Gerasimov）去年12月说，自俄乌冲突升级以来，西方国家已经向乌方提供超过350辆坦克、700门火炮、30架直升机、至少5000架无人机、1000辆装甲战车等武器装备。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ PzH-2000自行榴弹炮（7台） Panzerhaubitze 2000自行火炮，简称PZH 2000自行火炮，是一种由德国克劳斯-玛菲·威格曼公司和莱茵金属为德国陆军设计制造的自行火炮系统。是当今世界上最先进的火炮之一。装入火炮的60发炮弹可以10秒3发的速度发射完毕。根据所用炮弹形式，可打击30至56公里内的目标。据联邦政府网站消息，德国已经向乌克兰提供了7台这样的自行火炮。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ 铁拳三型火箭筒（3000件） 这是德国军火公司Dynamit Nobel Defence研制的无后坐力火箭筒。德国目前向乌克兰援助了3000件铁拳三型火箭筒，外加900个配套手柄。它从肩上发射，可对付400米以外的固定目标和300米以内的移动目标，可穿透厚达300毫米的装甲钢。有媒体分析认为，在冷战期间铁拳三型火箭筒的诞生就是为了对付前苏联时代的装甲部队，而目前俄罗斯在乌克兰战场上投入数量最多的就是前苏联时代的T72主战坦克，所以向乌克兰提供这种火箭筒也是有一定针对性的。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ “毒刺”导弹 （500件） “毒刺”（Stinger）是一种肩射红外制导地对空导弹，由美国雷神（Raytheon）公司1980年研发并在美国制造，不过，多年来也已在包括德国在内的欧洲多国生产，并延续迄今。实战经验显示，“毒刺”是一件操作简单、极其有效的利器。尤其在苏军占领阿富汗期间，美式装备的阿富汗武装曾击落不少苏制战机和直升机。 一旦锁定目标并发射后，导弹即能在约4000米的距离内自动跟踪目标。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ “箭-2”式便携式防空导弹（2700件） Strela在俄语中的意思是“箭”。这款便携式防空导弹可以说是前面提到的“毒刺”防空导弹的苏联对应版本。这次德国将前东德库存的2700件9K32“箭-2”便携式防空导弹（9K32 Strela-2）送到了乌克兰。虽然箭-2的版本已经有些过时，但它仍然可以在战场上发挥效用。它的射程在500米到4.2公里之间，可以射到2300米的高空。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ 还在准备阶段：“猎豹”防空坦克 根据联邦政府网站消息，德国将向乌克兰提供30辆 “猎豹”（ Gepard ）防空坦克以及6000发炮弹。它可用于对付最高达3500米高度的飞机和直升机，也可用于对付轻装甲地面目标，如步兵战车和装甲运输车。因此，它既是防御性武器，又是进攻性武器。“猎豹”1976年编入现役，在很长一段时间里构成德国陆军防空基石，不过德国已于2012年完全淘汰这一型号的防空坦克，因此要将其运送给乌克兰，还需准备好配套的弹药。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ “曲线救乌”进行中：“黄鼠狼”步兵战车 “黄鼠狼”步兵战车（ Marder ）用于战场运兵，并提供火力支援。射击手可从战车内对外射击，是一种多用途武器系统。该战车可为6、7名射击手提供空间，打击地面和空中目标。6月初，德国总理肖尔茨称，经与希腊协商，该国将向乌克兰提供步兵战车，由德国补充希腊军火库。不过这一项援助不会直接从联邦国防军的库存中提供给乌克兰，所以未出现在联邦政府网页上的相关清单里。



（美联社、德新社、路透社）

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